สายแฮงเอาท์เตรียมจด 12 ไนท์มาร์เก็ตของไต้หวัน

หลายคนที่ได้ไปเยือนไต้หวันนอกจากได้สัมผัสสุนทรียะทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ใจจากดินแดนแห่งหุบเขานี้แล้ว เมื่อถึงเวลาพลบค่ำยังมีแหล่งแฮงเอ้าท์เอาใจสายนอนดึกให้ได้ออกตะลุยราตรีที่สาดแสงสี ปลุกบรรยากาศหลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันแสนตื่นตาตื่นใจ และไม่เงียบเหงาอีกต่อไป ครั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ จะพาไปเปิดโลกยามค่ำคืนกับ 12 ไนท์มาร์เก็ตชื่อดังทั่วทุกภาคของไต้หวัน พร้อมอิ่มหนำสำราญไปกับสารพัดของกินสตรีทฟู้ด และเกมวินเทจแอคทิวิตี้ในตำนานเปรียบดั่งไอคอนนิคของทุกตลาดกลางคืนที่รอทุกคนมาประลองฝีมือกันอย่างสนุกสนาน รับรองว่าตลาดกลางคืนของไต้หวันเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชั่นที่เนรมิตให้เป็นค่ำคืนที่แสนวิเศษ และสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้ไปสัมผัสอย่างแน่นอน

เริ่มกันที่ตลาดกลางคืนเก่าแก่ของไต้หวัน ตลาดจีหลงเมี่ยวโข่ว ตั้งอยู่แถววัดเตี้ยนจี้ (Dianji Temple) ตลาดที่รวมสตรีทฟู้ดสูตรดั้งเดิมสไตล์ไต้หวันที่สืบทอดต่อกันรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้รสอาหารของที่แห่งนี้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่น อาหารซีฟู้ด และของทานเล่น อาทิ เทมปุระสไตล์ไต้หวัน (甜不辣), กุนเชียงย่าง (香腸), แซนวิซทอด (營養三明治) ทำจากขนมปังทอดที่สอดไส้มะเขือเทศ แตงกวา และไข่เยี่ยวม้าราดด้วยซอสมายองเนส รวมถึงของหวานสุดฮิตไอศกรีม Bubble ที่มีหลากหลายรสชาติให้เลือก โดยตลาดแห่งนี้เปิดให้ไปเดินเที่ยวกันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยทีเดียว นอกจากจุใจไปกับสารพัดของกินแล้วที่นี่ยังมีเกมวินเทจอย่างเกมคีบตุ๊กตา (夾娃娃) เกมปาโป่ง (射氣球) ให้ได้เพลินเพลินกันอีกด้วย

พิกัด : Ren 3rd Rd., Ren’ai Dist., Keelung City

การเดินทาง : นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Keelung และเดินต่อไปยัง Keelung Miaokou

มาต่อกันที่ ตลาดกลางคืนเหราเหอ ตลาดกลางคืนที่เก่าแก่ที่สุดของไทเป ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 บนถนนเหราเหอ มีลักษณะเป็นตรอกเล็กๆ ที่จัดเต็มไปด้วยร้านค้าและแผงลอยตลอดสายที่ทอดยาวไปกว่า 600 เมตร นับเป็นตลาดกลางคืนที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒธรรมของไต้หวันได้เป็นอย่างดี โดยอาหารชื่อดังคิวยาวเป็นหางว่าวของที่นี่คือซาลาเปาอบโอ่ง (胡椒餅) ซาลาเปาร้อนๆ ที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วทั้งซอย และเต้าหู้เหม็น (臭豆腐) เต้าหู้ที่ถูกนำไปทอดจนกรอบ ราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษ ทานคู่กับกิมจิจะได้รสชาติที่ฟินสุดๆ รวมถึงเมนูเด็ดที่มิชลินแนะนำอย่าง“ซี่โครงหมูตุ๋นสมุนไพรเฉินต่ง (陳董藥燉排骨)” หมูตุ๋นสมุนไพรกว่า 10 ชนิด ผ่านกรรมวิธีที่พิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอน ทำให้ได้รสชาติของอาหารอร่อยกลมกล่อมละมุนลิ้น แม้ว่าจะเป็นตรอกเล็กๆ ที่นี่ก็ยังมีพื้นที่ให้สายเกมได้ลุ้นและเสี่ยงดวงกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเกมยิงลูกโป่ง (空氣槍) และเกมคีบตุ๊กตา (夾娃娃)

พิกัด : Raohe St., Songshan Dist., Taipei City

การเดินทาง : นั่งรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Songshan

ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย อีกหนึ่งตลาดกลางคืนยอดฮิตของไทเป ที่หลายคนรู้จักกันในนาม “กะเพาะไทเป” ซึ่งตลาดแหล่งนี้ได้รับผลโหวตจากการสำรวจของรัฐบาลไทเปประจำปี 2015 ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ดีที่สุด เพราะถือเป็นแหล่งรวมของกินสตรีทฟู้ดสไตล์ไต้หวันแท้มาไว้ให้ได้สัมผัสความอร่อยจนนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นหอยทอดไต้หวัน (蚵仔煎) เกี๊ยวนึ่ง (蒸餃) และซุปตับหมู (豬肝湯) รวมถึงไอศกรีมถั่วตัดผักชี เมนูของหวานขึ้นชื่อที่อยากเชิญชวนให้ไปลิ้มลองกันสักครั้ง นอกจากโซนอาหารอร่อยแล้ว ที่แห่งนี้ยังมีโซนเกมวินเทจย้อนยุคสไตล์ไต้หวันให้ได้ลองสัมผัสกับชีวิตคนไต้หวันแบบแท้ๆ และยังให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเรียน อย่างเกมพินบอล (彈珠台) เกมโยนห่วง (套圈圈)

พิกัด : Ningxia Rd, Datong District, Taipei City

การเดินทาง : นั่งรถไฟ MRT มาลงที่สถานี Zhongshan แล้วให้ออกทางออก Exit 4

มาถึงตลาดกลางคืนที่คนไทยหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักมากนักอย่าง ตลาดกลางคืนหนานจีฉ่าง ซึ่งอดีตที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับฝึกเครื่องบินรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนมีการขยับขยายเป็นชุมชน และได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นตลาดกลางคืนที่ชาวไทเปรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากมีของคุณภาพที่หลากหลายให้เลือกซื้อในราคาที่เป็นมิตร รวมถึงอาหารสตรีทฟู้ดท้องถิ่นเลิศรสอย่างไก่ต้มร้าน “ซานเน่ยจีโร่ว (山內雞肉)” ที่ได้รับการแนะนำโดยมิชลิน บิบ กูร์มองด์ ติดต่อกันเป็นเวลาสองปี และยังมีของทานเล่นเด็ดๆ ที่น่ากินอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาทอด (生煎包) จากร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า 30 ปี และขนมไข่ไก่ (雞蛋糕) ไส้ทะลักยอดฮิตของคนไต้หวัน

พิกัด : Ln. 307, Sec. 2, Zhonghua Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City

การเดินทาง : นั่งรถไฟ MRT มาลงที่สถานี Longshan Temple และต่อรถบัสสาย 907 (ปลายทาง Chongyi Senior High School) มาลงที่สถานี Heping Zhonghua Rd. Intersection และเดินต่ออีกประมาณ 7 นาที

เที่ยวต่อกันที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน อีกหนึ่งตลาดกลางคืนชื่อดังของไทเป หากใครมีโอกาสได้มาเยือนมาที่แห่งนี้ต้องห้ามพลาดกับร้านลับที่ได้รับรางวัลแนะนำจากมิชลินในปี 2019 และ 2020 อย่าง บะหมี่เย็น (涼麵) โดยเมนูที่ขึ้นชื่อจะเป็นบะหมี่เย็นรสหม่าล่า ใครที่ชอบความเผ็ดชา ต้องติดใจแน่นอน และซาลาเปาทอด (生煎包) หอมกรุ่น รสสัมผัสกรอบนอกนุ่มในรับรองความอร่อยจากมิชลินในปี 2020 นอกจากอาหารขึ้นชื่อที่เรียงรายเต็มสองข้างทางแล้ว ที่นี่ยังมีร้านเกมวินเทจอีกมายมายที่ชวนให้ไปสัมผัสประสบการณ์ความสนุกไม่รู้จบ อาทิ เกมปาลูกโป่ง และเกมตั้งขวด (釣酒瓶)

พิกัด : In the neighborhood of Dadong Rd., Danan Rd., Wenlin Rd. and Jihe Rd., Shilin Dist., Taipei City

การเดินทาง : นั่ง MRT มาลงที่สถานี Jiantan

ปิดท้ายตลาดกลางคืนแห่งดินแดนทางภาคเหนือด้วยตลาดกลางคืนเล่อหัว อีกหนึ่งเดสติเนชันยอดฮิตของทั้งคนไต้หวันและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะที่แห่งนี้ขนทัพร้านค้ากว่า 300 ร้านมาให้เลือกสรรเลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยเฉพาะของกินสตรีทฟู้ดเจ้าดังที่ชวนให้ลิ้มลองความอร่อยจนเลือกไม่ถูกว่าจะกินร้านไหนก่อน อาทิ เผือกทอดไข่เค็มแสนอร่อย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นซุปหอมเข้มข้น น้ำแข็งไสไต้หวันราดเครื่องแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะสายหวานหรือสายไหนต้องหลงรักที่แห่งนี้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีแอคทิวิตี้ที่ห้ามพลาดอย่างเกมพินบอลถ้าได้เล่นกับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวรับรองความสนุกเกินต้าน

พิกัด : Yongping Rd, Yonghe District, New Taipei City

การเดินทาง : นั่งรถไฟมาลงที่สถานี Dingxi สาย 4 สีส้ม แล้วเดินออกมาที่ทางออก 1

ตลาดกลางคืนขวัญใจคนเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจาก ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย หรรษาไปกับแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย เต็มอิ่มไปกับสตรีทฟู้ดให้ได้แวะช้อป แวะชิม กันแบบไม่หยุดพักตลอด 2 ข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น ต้านปิ่ง (蛋餅) หรือโรตีไข่ไต้หวัน ติ่มซำไต้หวันสูตรต้นตำรับ ทาโกยากิ ไก่ทอด กุนเชียงย่างไต้หวัน และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงยังเปิดโซนสำหรับคนชอบเล่นเกม เพราะที่นี่มีแอคทิวิตี้สุดเทรนดี้ที่ห้ามพลาดอย่าง เกมไพ่นกกระจอก หรือหมาเจี้ยง (麻將) เกมโยนห่วง เกมพินบอล เป็นต้น

พิกัด : Wenhua Rd., Xitun Dist., Taichung City

การเดินทาง : นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส หมายเลข 25 หรือ 35 มาลงป้าย Feng Chia University

ตลาดกลางคืนต้าฉิ่ง อีกหนึ่งตลาดสุดชิค ถูกใจสายแชะใจกลางไต้หวัน จัดหนักจัดเต็มร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน แถมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดึงดูดให้ทั้งคนไต้หวันและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมากันคือตู้คอนเทนเนอร์บริเวณทางเข้าตลาดที่ถูกรังสรรค์ผ่านภาพวาดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสตรีทฟู้ดสุดชิคของไต้หวัน ซึ่งในภาพจะมีทั้งชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น ถังหูลู่ เป็นต้น เรียกว่าใครที่ได้มาต้องไม่พลาดที่จะเช็คอินอวดเพื่อนบนโลกโซเชียลกันอย่างแน่นอน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีโซนเกมวินเทจสุดฮิตจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ตลาดกลางคืนสวนสนุก” อีกด้วย โดยเกมที่นิยมเล่นกันคือเกมปาเป้า (飛鏢) เกมตักปลาทอง (撈金魚) เกมพินบอล เป็นต้น

พิกัด : Wenhua Rd., Xitun Dist., Taichung City

การเดินทาง : นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส หมายเลข 25 หรือ 35 มาลงป้าย Feng Chia University

ลงใต้มาเดินชิลตลาดกลางคืนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่าง ตลาดกลางคืนฮวาหยวนที่ไถหนาน ตลาดขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไถหนานที่ทุกคนห้ามพลาด พร้อมให้ตื่นตาตื่นใจไปกับร้านค้าที่เรียงรายมากมายกว่า 400 ร้าน โดยของกินขึ้นชื่อของที่นี่จะเป็นกุนเชียงย่างไต้หวัน เต้าหู้เหม็น หลู่เว่ย หรือตุ๋นพะโล้ และปลาหมึกย่าง แถมโซนเกมของที่นี่ก็โดดเด่นไม่แพ้เรื่องกินเพราะมีหลากหลายเกมให้ได้เล่นได้ลุ้นกันอย่างสนุกสนาน อาทิ เกมบิงโก (賓果遊戲) เกมพินบอล เกมปาโป่ง เป็นต้น

พิกัด : No. 533, Sec. 3, Hai'an Rd., North Dist., Tainan City

การเดินทาง : นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Tainan และเดินทางต่อด้วยรถแท็กซี่

หากใครมีโอกาสมาเที่ยวทางใต้ของเมืองเกาสง แนะนำว่าต้องไปเดินชิล ชิม และช้อปที่ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ (Liuhe Night Market) ตลาดกลางคืนที่เป็นดั่งสัญลักษณ์และเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสต์เก่าแก่แห่งเกาสง โดยเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในปี 1950 ไฮไลต์ของตลาดแห่งนี้ได้แก่อาหารทะเล เรียกว่าเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารทะเลก็ว่าได้ ตลาดกลางคืนลิ่วเหอมีเมนูเด็ดมากมายที่ท้าให้ลิ้มลองได้แก่โจ๊กทะเล กุ้งนึ่งสดๆ ปลาหมึกย่าง หอยนางรมสด และอาหารทะเลท้องถิ่น รวมถึงเมนูที่อยากแนะนำว่าต้องลองสักครั้งคือ กุ้งมังกรย่างเกลือ และเนื้อกุ้งย่างสดที่ราดซอสสูตรพิเศษ จึงไม่แปลกใจว่าทำไมที่นี่ถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นตลาดที่น่าไปเที่ยวที่สุดในไต้หวัน นอกจากนั้นยังมีเกมวินเทจมากมายให้เล่นย้อนวัยกันอีกด้วย อย่างเกมตั้งขวด และเกมปาโป่งเป็นต้น

พิกัด : 76-86, Liuhe 2nd Rd, Xinxing District, Kaohsiung City

การเดินทาง : นั่งรถไฟ TRA มาลงที่สถานี Kaohsiung แล้วนั่ง MRT มาลงที่สถานี Formosa Boulevard

อีกหนึ่งตลาดกลางคืนยอดนิยมแห่งเมืองเกาสงที่ต้องไปสักครั้งคือ ตลาดกลางคืนรุ่ยเฟิง ตั้งอยู่ท่ามกลางย่านธุรกิจที่สำคัญของไต้หวัน และสนามกีฬาเกาสง (Kaohsiung Arena) โดยตลาดแห่งนี้มีพื้นที่กว้างกว่า 1,000 ตารางเมตร และมีแผงขายของร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน จัดเต็มสตรีทฟู้ดแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึกย่าง กุ้งมังกรย่าง ชาไต้หวัน และซาลาเปาทอดเป็นต้น ใครที่มากับเพื่อนหรือครอบครัวแนะนำให้ไปแวะเล่นเกมที่โซนวินเทจไม่ว่าจะเป็นเกมโยนห่วง เกมปาโป่ง เป็นต้น นอกจากจะสร้างความสนุกสุดหรรษาแล้วยังเสริมสร้างความสัมพันธ์มที่แน่นแฟ้นกันในหมู่เพื่อน รวมถึงครอบครัวอีกด้วย

พิกัด: Yucheng Rd, Zuoying District, Kaohsiung City

การเดินทาง : นั่งรถไฟ TRA มาลงที่สถานี Kaohsiung แล้วต่อด้วยรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) มาลงที่สถานี Kaohsiung Arena

ถ้านึกถึงตลาดกลางคืนทางภาคตะวันออกไต้หวัน ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะคนที่อยากสัมผัสกับความดั้งเดิม ต้นตำหรับ และวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของไต้หวันรับรองว่าต้องถูกใจที่นี่อย่างแน่นอน โดยจุดไฮไลต์ของตลาดกลางคืนตงต้าเหมินจะเป็นอาหารประเภทสตรีทฟู้ดที่มีความพิเศษซ่อนอยู่จากกรรมวิธีกระบวนการปรุงแต่งที่พิถีถิถันจนได้รสชาติสไตล์ไต้หวันดั้งเดิมแท้ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพดปิ้ง (烤玉米) ทานกับซอสหมักที่หอมอร่อยกลมกล่อม ขนมปังทอด หรือกวนฉายป่าน (棺材板) โทสต์สอดไส้ที่เป็นอาหารพื้นเมืองชื่อดังของไถหนาน ซึ่งสามารถเลือกไส้ได้ตามใจชอบ และปูทอด (炸螃蟹) เป็นต้น นอกจากจะได้ลิ้มรสอาหารอร่อยแบบต้นตำรับแล้วที่แห่งนี้ยังมีเกมสไตล์วินเทจให้เล่นอย่างสนุกสนานทั้งเกมยิงลูกโป่ง เกมพินบอล เป็นต้น รับรองว่าติดใจจนอยากกลับมาซ้ำใหม่อย่างแน่นอน

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมของชาวไต้หวัน สำหรับตลาดกลางคืนที่นอกจากมีของกินอร่อยๆ ที่ชวนให้ลิ้มลองกันแบบจุใจแล้ว เกมวินเทจก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของตลาดที่ต้องมาคู่กันตลอด โดยแต่ละที่ก็จะมีเกมที่แตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของสถานที่นั้นๆ ครั้งนี้จึงหยิบยก 4 เกมยอดฮิตของไต้หวันที่อยากเชิญชวนให้ไปลองเล่นกันสักครั้ง

• เกมเกมพินบอล หนึ่งในเกมวินเทจยอดฮิต วิธีการเล่นแสนง่ายเพียงดึงไม้และให้ลูกพินบอลไปตกที่ช่องต่างๆ สุดท้ายนับคะแนน เพื่อนำแต้มไปแลกรับรางวัลกลับบ้าน

• เกมโยนห่วงเกมแสนสนุก เล่นง่ายแถมใช้เวลาน้อย วิธีการเล่นคือถ้าโยนห่วงลงไปคล้องสิ่งของที่ตั้งเรียงไว้ ซึ่งถ้าห่วงลงไปคล้องชิ้นไหน ก็จะได้สิ่งนั้นกลับบ้านไปเป็นของที่ระลึก

• เกมตั้งขวดเป็นเกมที่พบได้ทั่วไปในไต้หวัน มีวิธีการเล่นคือต้องพยายามเอาห่วงไปคล้องที่ปากขวด และทำอย่างไรก็ได้ให้ขวดนั้นตั้งขึ้นจะถือว่าภารกิจนี้สำเร็จ

• เกมปาบอล ที่ได้แรงบันดาลใจจากกีฬายอดฮิตของไต้หวันอย่างเบสบอล จึงได้มีการพัฒนากลายเป็นเกมประจำตลาดกลางคืนไต้หวัน ซึ่งเกมปาบอลนี้ไม่เพียงแค่ทดสอบความแม่นยำ ยังทดสอบทักษะการขว้างลูกเบสบอลด้วย วิธีการเล่นคือปาลูกบอลเข้าแต่ละเลข ถ้าป้ายล้มได้ตามจำนวนที่ร้านเกมกำหนด ก็จะได้รับของรางวัลกลับบ้านในที่สุด