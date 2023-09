สัมผัส 3 กลิ่นธรรมชาติกับถุงหอม “CHOL Nature’s Blossom”

ถุงหอมคอลเลกชันพิเศษ “CHOL Nature’s Blossom” ถูกพัฒนาและรังสรรค์ขึ้นจากแนวทางการปรุงกลิ่นแบบ Aromachology ภายใต้คอนเซปต์ Get Close To Nature, and Let Your Mind Blossom ใกล้ชิดธรรมชาติ ปลดปล่อยความคิดให้เบ่งบาน โดยนำเสนอ 3 กลิ่นแห่งธรรมชาติ ทั้งพืชพรรณไม้ ดอกไม้ และผลไม้ ได้แก่

• Greenspire กลิ่นหอมโทน Energetic & Calm ที่จะพาใจไปสู่ป่าลึกที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ เติมเต็มแรงบันดาลใจให้ได้ใช้ชีวิตเต็มที่ในแบบของตัวเอง สร้างความรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีพลัง แต่คงความสงบผ่อนคลาย ด้วยส่วนผสมของ Patchouli (พิมเสน), Bergamot (มะกรูด), Orange (ส้ม) กับ Lavender (ลาเวนเดอร์) เพื่อนำคุณเชื่อมโยงเข้ากับพลังแห่งธรรมชาติอีกครั้ง

• Imaginest กลิ่นหอมโทน Sweet & Citrusy นำใจก้าวสู่ความสดใสของทุ่งผลไม้สีสด จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พาทุกคนออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการด้วยกลิ่นหอมแห่งความมีชีวิตชีวา เผยความหวานซ่อนเปรี้ยวของผลไม้ อาทิ Orange (ส้ม), Lime (มะนาวเขียว), Lemon (มะนาวเหลือง), Pummelo Peel (เปลือกส้มโอ) ผสานกับกลิ่นหอมเย็นของ Mint (มิ้นต์) และ Rosemary (โรสแมรี่) สร้างความสดชื่นให้กับทั้งวันของคุณ

• Passiontree กลิ่นหอมโทน Alive & Sparkling ที่ชวนปล่อยใจสู่จินตนาการราวกับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ออกดอกผลิบาน ช่วยเติมความสดชื่นให้กับทุกลมหายใจ ด้วยกลิ่นแห่งความมีชีวิตชีวาของ Orange (ส้ม), Lemon (มะนาวเหลือง), Bergamot (มะกรูด), Grapefruit (เกรปฟรุต) ผสานกับความเย้ายวนของกลิ่นดอก Jasmine (มะลิ) ที่จะช่วยสร้างความสมดุลทั้งปรับจูนความคิดและจุดไฟสู่ความกระปรี้กระเปร่าให้คุณ

กลิ่นหอมรัญจวนใจสุดพิถีพิถันนี้ จะถูกส่งมอบภายในถุงหอมที่งดงามดั่งงานศิลป์ ออกแบบ โดย คุณปั้น นภัสชล ตั้งนุกูลกิจ ศิลปินนักตัดกระดาษ รุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วย Passion และจินตนาการ เนรมิตงานดีไซน์ถุงหอม “CHOL Nature’s Blossom” ให้เหนือชั้นไปอีกขั้น โดยงานออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายจากธรรมชาติ องค์ประกอบ ทั้งดอกไม้ ใบไม้ และพันธุ์พืชที่เป็นส่วนผสมของกลิ่นในคอลเลคชันนี้ พร้อมสอดแทรกความหรูหราด้วยลวดลายสีขาวและสีทอง ออกมาเป็นผลงานศิลป์ที่สามารถสื่อสารความเป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์

ชล วจนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด กล่าวว่า “ถุงหอมคอลเลกชันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่น แต่เป็นการส่งมอบงานศิลปะให้กับลูกค้า ทั้งยังเป็นความตั้งใจของ ชล อโรมาทีค ที่ต้องการสนับสนุนศิลปินไทยรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความหอมที่ผ่านการรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน จะช่วยให้ผู้ที่ได้สัมผัส ได้รู้สึกถึงแรงบันดาลใจ มีจินตนาการ มีความหลงใหล สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้ทุกพื้นที่ เพียงแค่แขวนถุงหอมนี้ไว้ ก็จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นแล้ว”