ยิปโซ มหาพฤกษ์พงศ์ Friend of Yves Rocher คนใหม่

พร้อมเปิดตัว Friend of Yves Rocher คนใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของคนที่ใส่ใจเรื่องการรักษ์โลกอย่าง ยิปโซ-อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ผู้หญิงที่มีแนวคิดและมีการใช้ชีวิตในการขับเคลื่อนเรื่องการรักษ์โลก อีฟ โรเช เล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ตรงกันในการขับเคลื่อนเรื่องการรักษ์โลก จึงได้ ยิปโซมาเป็นผู้ถ่ายทอดแคมเปญรักษ์โลกนี้ให้อิมแพ็คมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้ปล่อยหนังโฆษณาที่ได้ ยิปโซ Friend of Yves Rocher มาร่วมถ่ายทอด

แคมเปญ Better World, Better You ดีต่อโลก ดีต่อคุณ เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีอย่างล้นหลาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่จะสื่อสารกับโลก เป็นตัวแทนให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่จริงใจกับโลก และทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้โลกดีขึ้นอย่างยั่งยืน