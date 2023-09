ดื่มด่ำกับอาหารหลากสไตล์ หลายรสนิยม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เริ่มที่ Sretsis Parlour Pop-up (สเรทซิส พาร์เลอร์ ป็อป อัพ) คาเฟ่แห่งใหม่ล่าสุดที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่ใครเห็นก็ต้องสะดุดตากับร้านที่มีกลิ่นอายความเขียวขจีของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาพักผ่อนจิบน้ำชายามบ่าย โดยได้ร่วมจับมือกับ After You Dessert Café เพื่อรังสรรค์เมนูความอร่อยของขนมหวานจาก After You บน Tableware จาก สเรทซิส เทเบิล เป็นความแฟนตาซีครั้งใหม่ที่อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง ความหอมหวานและเข้มข้นของของว่างมื้ออร่อย ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายพิมพ์ไอคอนนิก Sretsis Labyrinth ที่ช่วยสร้างโมเมนต์ความสุขครั้งใหม่ ก่อนที่จะมาลิ้มลองของหวานจาก Sretsis Parlour x After You Dessert Café ที่ผสมผสานซิกเนเจอร์ของทั้งสองแบรนด์ออกมาเข้ากันได้อย่างลงตัวในทุกจาน อาทิ Caramel Custard หนึ่งในเมนู Signature Desserts ของทางร้านคัสตาร์ดเนื้อนุ่ม ราดด้วยซอสคาราเมลหอมหวาน KENNY BISCOFF ไอศครีมพาเฟต์เนื้อเข้มข้น ท็อปด้วยบิสกิตแสนอร่อย LUDO CHOCOLATE CHIP COOKIE ช็อคโกแลตชิพ คุกกี้ สูตรเข้มข้น และ ZEN MOUSSE CAKE เค้กช็อคโกแลตเนื้อเนียนนุ่น ให้รสสัมผัสที่ละมุนลิ้น เพิ่มอรรถรสในการทานอาหารว่างได้พิเศษกว่าที่เคย

ร้าน Sretsis Parlour Pop-up ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 – 21:00 น.

โทร. 083-989-8379

ถัดมากับร้าน Shabu Baru (ชาบู บารุ) ชาบูหม้อเดี่ยวที่มาพร้อมความอร่อยสุดยอดของเนื้อขั้นเทพ และวัตถุดิบสุดพรีเมียม ที่มีมาให้เลือกสรรทั้งน้ำซุปชาบู-ชาบู และสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ด้วยไฮไลท์เด่นซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเซ็ท ไม่ว่าจะเป็น KOBE STRIPLOIN เนื้อวากิวคุณภาพดีจากวัวสายพันธุ์ทาจิมะ (Tajima) เป็นเนื้อขึ้นชื่อของเมืองโกเบ ซึ่งเป็นเนื้อวากิว ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดชนิดหนึ่ง อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง และมาตรฐานสูง เพราะถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีจนสุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยม ทำให้ได้รสชาติเนื้อที่นุ่ม อร่อย YAMAGATA RIBEYE STRIPLOIN เซ็ทเนื้อวากิว A4 ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในจังหวัดยามากาตะ จังหวัดชั้นนำของแหล่งผลิตเนื้อวากิวของญี่ปุ่น ด้วยชื่อเสียงและวิธีการเลี้ยงวัวอันเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในด้านการเติบโตด้วยอารมณ์ที่อ่อนโยน ทำให้ได้เนื้อสัมผัสที่นุ่ม และเป็นที่คนรักเนื้อต้องไม่พลาด GENMAI KURO USHI RIBEYE / STRIPLOIN เซ็ทเนื้อ A3 เกนไม คุโร อุชิ วากิว เนื้อวัวดำสายพันธ์คาโกชิมา คุโร อุชิ สายพันธุ์วัวแท้ที่นิยมนำมาขุนด้วยข้าวกล้องเกนไม เพื่อให้ได้เนื้อคุณภาพดีและมีรสชาติเฉพาะตัวที่หอมกลิ่นของข้าวกล้องเกนไม เซ็ท KAGAWA CHUCKROLL เนื้อลูกครึ่งระหว่างพ่อวัววากิวแท้กับแม่วัวนมญี่ปุ่น คัดเลือกวัวที่อายุอยู่ในเกณฑ์กำลังดี ระหว่าง 24-27 เดือนเท่านั้น และเลี้ยงดูในอากาศที่อบอุ่น บนพื้นนที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ได้เนื้อที่มีรสชาติอร่อย กลมกล่อม ทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีให้เลือกหลายหลายในสไตล์ที่ตนเองชื่นชอบ

ร้าน Shabu Baru ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 – 21:00 น.

โทร. 061-528-8288

Smizzle Burger (สมิซเซิล เบอร์เกอร์) ร้านโฮมเมดสแมชเบอร์เกอร์ที่ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบ และใส่ใจในทุกขั้นตอนในการทำเบอร์เกอร์ ด้วยกรรมมวิธีการกดเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน ให้แบนราบไปบนกะทะ เพื่อให้ผิวด้านนอกของเนื้อมีความกรอบ ช่วยดึงรสชาติเนื้อให้เข้มข้นขึ้น และยังคงความฉุ่มฉ่ำของเนื้อด้านในไว้เป็นอย่างดี กับเมนูแนะนำอย่าง UNCLE SAM ออริจินัลชีสเบอร์เกอร์ เมนูขายดีอันดับหนึ่งของทางร้าน ด้วยซอสสูตรพิเศษที่มีส่วนประกอบของ ออจิจินัลชีสเบอร์เกอร์มาผสมกันเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม ลงตัว ทานง่าย หรือเมนู CRUSTY BLONDY เบอร์เกอร์ชีสกรอบที่แรกในไทย ด้วยเชดด้าชีสกรอบเข้มข้น ทานคู่กับเนื้อขอบกรอบ ฉ่ำใน และซอสศรีราชามาโย เข้ากันดีที่สุด ต่อมากับเมนู MESSY FRIES หรือเฟรนฟรายทอดกรอบราดด้วยชีสและซอส Smizzle สูตรเด็ดของทางร้าน ตบท้ายด้วยการโรยเบคอนทอดกรอบ และตบท้ายด้วยเมนู DARK CHOCOLATE ICE CREAM SHAKE ไอศครีมเชคเนื้อครีมมี่สุดเข้มข้น ที่ทำจากไอศครีมดาร์คช็อกโกแลตพรีเมียม ไม่ใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำแข็งผสม รับรองว่าเป็นไอศครีมเชคที่อัดแน่นไปด้วยไอศกรีมเนื้อแน่นที่เข้มข้นสุดๆ

ร้าน Smizzle Burger ชั้น 6 Open House ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 – 21:00 น.

โทร. 061-484-9292

Ñam Ñam Pasta & Tapas (ยัม ยัม พาสต้าแอนด์ทาปาส) ร้านพาสต้าเส้นสดแบบต้นตำรับสูตรโฮมเมด ที่ทางร้านมีเส้น พาสต้าให้เลือกมากกว่า 10 ชนิด ที่มีแนวคิด เน้นความคิดสร้างสรรค์ และต้องการเนรมิตเมนูอาหารที่ชื่นชอบแบบไม่มีข้อจำกัด โดยใช้เส้นพาสต้าเป็นสื่อกลางในการนำเสนอรสชาติความอร่อยให้ลูกค้าทุกคนได้ลิ้มลอง ทั้งเมนูอาหารจานคลาสสิคและเมนูแบบผสมผสาน ขอแนะนำเมนู 4 ใหม่ล่าสุด Clam Chowder Pasta พาสต้าซอสครีมหอยลาย เบคอนบิตส์และน้ำมันพาร์ลลี ที่นำมาผัดให้หอมแล้วใส่น้ำสต๊อค และเนื้อหอยลายปรุงรสให้เข้มข้น โรยหน้าด้วยชีสพามิจาโน่ เบค่อนกรอบ และน้ำมันพาสลีย์, Gambas Al Ajillo กุ้งกระเทียมแบบสเปน นำกุ้งมาเซียร์ด้วยน้ำมันรำข้าวบนไฟที่แรงจนกุ้งขึ้นสีสวย เติมน้ำมันมะกอก กระเทียม ผงปาปริก้า ลงไปผัดจนสุกและหอม ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย กินคู่กับขนมปังเชอบัตต้า ได้รสชาติที่เข้มข้น เข้ากัน, Oyster Lemon Butter Pasta พาสต้าหอยนางรมซอสเนยกับเลมอนและเกล็ดขนมปัง โดยใช้น้ำสต๊อคหอยนางรมนำมาเคี่ยวจนได้รสชาติที่เข้มข้น ใส่เนยสด เนื้อหอยนางรม ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย ใส่เส้นพาสต้าลงไปผัดจนซอสเข้ากันกับเส้น โรยหน้าด้วยขนมปังป่น พาสลี่ย์ เสริฟคู่กับเลม่อน) Risotto Pink Sauce Pancetta ข้าวรีซอตโต้ พิงค์ซอส แพนเซตต้า โดยใช้ข้าวพันธุ์คาร์นาโรลี่ที่ถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งข้าวอิตาเลี่ยน เนื่องจากมีรสสัมผัสที่ครีมมี่มากกว่า นำมาแมตช์กับพิงค์ซอสสูตรโฮมเมดที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ท็อปด้วยชีสสพาร์มิจาโน่และแพนเชตต้าออกมาเป็นรสชาติที่ลงตัว

Ñam Ñam Pasta & Tapas ชั้น 6 Open House ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 – 22:00 น. (Last Order 21.00 น.)

โทร. 098-829-7434

Lele Juice Bar (เลเล่ จูซส์ บาร์) ร้านน้ำผักผลไม้สกัดเย็น และเมนูน้ำปั่นสมูทตี้ที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ จากผักผลไม้ที่คัดพิเศษมาเพื่อสายเฮลท์ตี้โดยเฉพาะ ไม่ใส่น้ำเชื่อม ทำให้ได้รสชาติของผลไม้และคุณประโยชน์แบบเต็มๆ และสายไอศกรีมก็มีเมนูขึ้นชื่ออย่าง Mungkood Soft Serve ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟจากน้ำมังคุดแท้ๆ และ Yuzu Soft Serve ไอศกรีมโยเกิร์ตและยูซุที่คัดมาอย่างดี ขอแนะนำเมนูสุดพิเศษ Avocado Yoghurt Smoothie เอาใจคนรักโยเกิร์ตและรักสุขภาพ ด้วยโยเกิร์ตปั่น และ Avocado แบบเน้นๆทำให้ได้รสชาติ เปรี้ยว หวาน มัน จากทั้งโยเกิร์ตและ Avocado

และอีกเมนูที่คนที่ชอบทานผักไม่ควรพลาด กับ Kale Series อย่าง Kale 1 น้ำ kale แอปเปิ้ลแดง และสับปะรดสกัดเย็น ที่บอกเลยว่าทานง่ายมาก ไม่เหม็นเขียว รสชาติเปรี้ยวหวานชื่นใจแน่นอน พิเศษกว่าใคร เฉพาะที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี มีเมนู Fruit Coffee หรือกาแฟกับน้ำผลไม้ ตอบโจทย์คอกาแฟและสายสุขภาพ ด้วยรสชาติของกาแฟผสมผสานกับรสชาติเปรี้ยวหวานของผลไม้ คั้นแบบสดๆแก้วต่อแก้ว ที่อร่อยเข้ากันอย่างลงตัว

Lele Juice Bar ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:30 – 20:30 น.

โทร. 061-392-1389