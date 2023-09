โรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดงานฉลองครบรอบ 13 ปี

กมลทิพย์ สรวยสุวรรณ ผช.กก.ผจญ.ฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์, ภิรดี เจริญรัตนาภิรมย์ ผจก.ทั่วไป โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ จัดงานฉลองครบรอบ 13 ปี ผ่านแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU #สุขกับคุณทุกช่วงเวลา” โดยมี อภิวัฒน์ เพชรเรือง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี, พ.ต.ท.พันธ์ศักย์ ขาวงาม, พ.ต.ต.ชูชีพ เกษรสกุล, อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และอัครชนช์ ราชปันดิ ร่วมงาน ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์





***

ทิพย์ ดาลาล ซีอีโอหนุ่มใหญ่ใจดีแห่ง บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ อนุมัติงบไปช่วยซ่อมเรือให้ รร.บ้านสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แถมยังส่งงบอีกก้อนมอบให้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อสนับสนุนการรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ พร้อมชวนพนักงานช่วยกันทำตุ๊กตาหมีมอบเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ได้กลับมามีรอยยิ้ม



***

มร.โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บจก.เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ สานต่อโครงการ “C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน ปีที่ 2” เพื่อร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กไทย มอบ “ซี-วิท มินิ 1,281,600 กล่อง” ให้เยาวชนกว่า 50,000 คน 250 โรงเรียน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ โดยมี อานนท์ สวนศรี และจันทิรา สมบุญเกิด เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จ.สมุทรปราการ