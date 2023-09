แจกความสดใสกับ 4 ไอเทมใหม่จาก KATE Tokyo

KATE FIT RARE GEL PENCIL N อายไลเนอร์หลากหลายเฉดสี ใหม่ สีแฟชั่น ให้ลุคที่สดใสและเป็นธรรมชาติ ปลายดินสอเรียวเล็กพิเศษ 1.5 มม. ให้การเขียนอายไลเนอร์เป็นเรื่องง่าย เนื้อเจลให้สัมผัสนุ่มลื่น หลอมละลายเมื่อสัมผัสผิว ติดทนนาน แห้งไวภายใน 10 วินาที ไม่เลอะแม้จะต้องเจอสถานการณ์ดราม่าแค่ไหนก็เอาอยู่ ทนต่อความมันและการเสียดสี มีให้เลือก 8 เฉดสี จำหน่ายในราคา 390 บาท (วางจำหน่ายสี BK-1 และ BR-1 ที่ เซ็นทรัล, โรบินสัน, เดอะมอลล์, Watsons, บิวเทรี่ยม, ซูรูฮะ, มัตสึโมโตะ คิโยชิ, KIS, Donki จำหน่าย 4 สี BK-1, BR-1, BR-2, BR-3 ที่ Online official : Lazada, Shopee และ Konvy และจำหน่ายทุกสีเฉพาะที่ อีฟแอนด์บอย)

KATE FRAMELESS FILM MASCARA มาสคาร่าปัดขนตาให้งอนเด้งถึงขีดสุด ช่วยเรียงเส้นขนตาทุกเส้นตั้งแต่โคนจรดปลาย เพื่อดวงตาที่กลมโต เนื้อมาสคาร่าสูตรพิเศษ Super-stretchy liquid ที่ยืดหยุ่นได้เหมือนเส้นด้าย ช่วยให้ขนตายาวและเงางามอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมหัวแปรง 2 ด้าน สำหรับขนตาบน และล่าง มี 2 สีให้เลือก BK-1 และ BR-1 จำหน่ายในราคา 390 บาท

KATE LIP MONSTER Limited season 1 ร่วมค้นหา LIP MONSTER ที่ใช่ กับคอลเลคชั่นพิเศษ MY Lip Monster. ลิปสติกแท่งโปรดใหม่ 3 สีสันแฟชั่น สีสดชัดติดทนนาน ด้วยเนื้อสัมผัสของ Lip Monster ที่จะเปลี่ยนเป็นชั้นฟิล์มปกคลุมผงมุกและเม็ดสี ช่วยเคลือบริมฝีปากด้วยเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ KATE จะช่วยคงไว้ซึ่งสีที่ชัดเจน ไม่ลบเลือนในระหว่างวัน แต่ไม่เลอะแม้สวมใส่แมสก์ และไม่ทิ้งรอย มีให้เลือก 3 เฉดสี 101 the very first sunrise, 102 sweet protagonist และ 103 flame in my heart จำหน่ายในราคา 490 บาท (วางจำหน่ายที่ อีฟแอนด์บอย, ซูรูฮะ, มัตสึโมโตะ คิโยชิ, Donki และ Online official : Lazada, Shopee และ Konvy)

KATE DESIGNING EYEBROW 3D (DUAL COLOR) ผลิตภัณฑ์แต่งคิ้วใหม่ 3 in 1 ฟังก์ชั่น พาเลตต์แต่งคิ้วฝุ่นที่ใช้คอนทัวร์ และสร้างเงาอย่างเป็นธรรมชาติ รังสรรค์ได้ทั้งคิ้ว อายแชโดว์ และแรเงาจมูก ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและมิติให้กับบริเวณ EYE ZONE อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยสีสัน Complexion-enhancing color อันเป็นหัวใจสำคัญของการคอนทัวร์อย่างเป็นธรรมชาติ เนื้อสัมผัสชุ่มชื้น ช่วยเพิ่มการยึดติดกับผิว เพิ่มลูกเล่นด้วยสีเฉดดิ้ง Brown shading colors พาวเดอร์เนื้อนุ่ม บางเบา ช่วยสร้างเฉดดิ้งที่ดูเป็นธรรมชาติในไอเทมเดียว! มีให้เลือก 3 โทนสี EX-4, EX-5 และ EX-6 จำหน่ายในราคา 450 บาท

ผลิตภัณฑ์ KATE TOKYO ใหม่ล่าสุดวางจำหน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์ KATE TOKYO ที่ เซ็นทรัล, โรบินสัน, เดอะมอลล์, Watsons, อีฟแอนด์บอย, บิวเทรี่ยม, ซูรูฮะ, มัตสึโมโตะ คิโยชิ, KIS, Donki, Lazada official, Shopee official

instagram @katethailand_official และ LINE @katethailand