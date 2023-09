เซเลบรักผิวอยากสวยดั่งจักรพรรดินี

The history of Whoo เผยโฉมการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ 3 ตัวดังจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามระดับซูเปอร์ลักชัวรี Hwanyu (ฮวานยู) ผลิตภัณฑ์แห่งความงามอันเป็นนิรันดร์ดุจผิวของจักรพรรดินี ด้วยคุณค่าของส่วนประกอบหลักจากโสมป่าอายุกว่า 30 ปี ที่เติบโตตามธรรมชาติ ภายในงาน Hwanyu, The Timeless Beauty นำโดย อิน ชอล คิม และ หฤดี วรพงศ์พิสุทธิ์ ร่วมประกาศให้ แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ เป็น Friend of Whoo คนแรกของประเทศไทย

อิน ชอล คิม กล่าวว่า Friend of Whoo คนแรกของประเทศไทย รับหน้าที่เป็นตัวแทนของ 2 ผลิตภัณฑ์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี Hwanyu Imperial Youth Master Cream ครีมบำรุงผิวสูตรเข้มข้นเพื่อฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ของผิว พร้อมเติมเต็มร่องลึกและ Hwanyu Imperial Youth Contour Eye Cream ฟื้นบำรุงผิวรอบดวงตาให้แข็งแรง พร้อมลดเลือนริ้วรอยและความหมองคล้ำ

งานนี้เหล่าคนดังที่อยากมีผิวที่งดงามราวจักรพรรดินีร่วมงานคับคั่ง อาทิ ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, กรองกาญจน์ ชมะนันทน์, อัครรัฐ วรรณรัตน์, อนัญญา อภิสิทธิ์ยะกุล, ลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล, นาขวัญ รายนานนท์ และณิชชา บุณยากร