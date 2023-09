"ทิม สโตกลีย์" เจ้าพ่อ Onlyfans ยังโกยเงินไม่หยุด แถมติดใช้ชีวิตหรูหนักขึ้น!

OnlyFans กลายเป็นแพลตฟอร์มที่คนทั่วโลกรู้จัก แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ก็คือ อาณาจักรสื่อลามกนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวธรรมดาๆ ซึ่งมีพื้นเพจากเอสเซ็กซ์ ศูนย์กลางของตระกูลคือ “ทิม สโตกลีย์” โปรไฟล์บนอินสตาแกรมของเขา เผยให้เห็นว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปในทางบวก ด้วยความสำเร็จของแพลตฟอร์มออนไลน์ และไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับหนุ่มเอสเซ็กซ์วัย 39 ปี ที่ชอบอวดในสิ่งที่เขามี





สโตกลีย์เรียกตัวเองว่าเป็น “ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีของอังกฤษ” และ “ดิสรัปเตอร์” ซึ่งบริหารหนึ่งในแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ในชีวิตส่วนตัวเขาอยู่ไม่ห่างจากสื่อลามก และไม่ปรากฏคนดังในช่องของเขา แต่ความจริงแล้วชีวิตของเขาดูคล้ายเวอร์ชันจริงของเรีย]ลิตีซีรีส์ ‘The Only Way is Essex’ ที่มาพร้อมปาร์ตี้บาร์บีคิวสุดอลังการ รถสปอร์ต และเรือยอชต์

รายได้ของเจ้าของพอร์ทัลมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ จากยอดขายทั้งหมดที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจที่ดีสำหรับนักแสดงในอุตสาหกรรมสื่อลามกคลาสสิก ที่ไม่มีทางได้ส่วนแบ่งถึง 80 เปอร์เซ็นต์เข้ากระเป๋าตัวเอง ยิ่งในช่วงวิกฤตโรคระบาดธุรกิจยิ่งเจริญรุ่งเรือง มีจำนวน “นักแสดง” เพิ่มขึ้นจาก 348,000 คนเป็น 1.6 ล้านคน จำนวนยูสเซอร์ที่ยอมจ่ายเงินก็เพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านคน เป็น 82 ล้านคน ทุกวันนี้มีจำนวนยูสเซอร์ที่ตัวเลข 187 ล้านแล้ว

OnlyFans ช่วยให้สโตกลีย์ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของโลกได้ หรืออย่างน้อยๆ ก็ทำให้เขาได้ครอบครองคฤหาสน์หรูมูลค่า 2.4 ล้านปอนด์ ในฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ ที่มี 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ พร้อมห้องยิม ซาวนา โฮมซีนีมา และบาร์หินอ่อน รวมทั้งรถหรู Audi R8 มูลค่า 120,000 ปอนด์ และ Range Rovers นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ สื่อลามกถือเป็นประเพณีของครอบครัว สื่ออังกฤษพากันตั้งชื่อตระกูลสโตกลีย์ว่า เป็น “ครอบครัวสื่อลามกอันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักร” เรียบร้อยแล้ว

“กาย สโตกลีย์” พ่อวัย 79 ปีเป็นผู้วางรากฐาน เขาเคยเป็นนายวาณิชธนกิจให้กับธนาคาร Barclays ก่อนผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจเสี่ยงโชค เขานั่งตำแหน่งผู้อำนวยการของ Fenix International Limited บริษัทที่ดำเนินกิจการ OnlyFans โดยมี “เดบอราห์” ภรรยา ซึ่งเป็นแม่ของทิม สโตกลีย์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริษัท และยังมี “ทอม” พี่ชายของทิมทำหน้าที่เป็นซีอีโอ ส่วน “ซาราห์” พี่สาวคนโตก็ทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในอาณาจักรสื่อลามกด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2018 ครอบครัวสโตกลีย์ได้ขายหุ้นกิจการให้กับ “ลีโอนิด ราดวินสกี” มหาเศรษฐีชาวอเมริกันเชื้อสายยูเครนวัย 41 ปี ผู้ซึ่งมีดีกรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในอิลลินอยส์ และใช้ชีวิตอยู่ในฟลอริดา เขาบรรยายตัวเองว่า เป็น “นักอ่านตัวยง นักเล่นหมากรุก และนักบินเฮลิคอปเตอร์” แต่ในอีกมุม-ตามรายงานของสื่อ-เขาเริ่มต้นอาชีพตั้งแต่อายุ 17 ปี ด้วยธุรกิจซื้อขายโดเมนสำหรับเว็บไซต์ลามก สามปีถัดมาเขาได้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม ‘MyFreeCams’ ขึ้น ซึ่งคล้ายกันกับ OnlyFans เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอการแสดงทางเพศผ่านกล้องถ่ายทอดสด ตามรายงานของ Business Insider ทุกวันนี้เว็บไซต์ดังกล่าว มีผู้สร้างเนื้อหาที่ลงทะเบียนแล้ว 200,000 ราย

ในเว็บไซต์ส่วนตัวของราดวินสกี มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทของเขายังร่วมลงทุนสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจสตาร์ทอัพ และมีการบริจาคเงินให้กับโครงการริเริ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วย

ส่วน ทิม สโตกลีย์ ได้ถอนตัวจากตำแหน่งซีอีโอของบริษัทเมื่อช่วงปลายปี 2021