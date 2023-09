“ลังโคม x ลูฟวร์” คอลแลบสุดพิเศษ ในคอนเซปต์ความงามคือศิลปะที่เคลื่อนไหว

แคมเปญสำหรับการเปิดตัวนี้ถ่ายทำที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวส์ โดยแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้งหมดทุกคน ได้แก่ เซนดายา ( Zndaya) อายะ นากามูระ (Aya Nakamura) อะแมนดา ไซเฟร็ด (Amanda Seyfried) และเหอ ชง (He Cong) เข้าร่วมการถ่ายทำในครั้งนี้ด้วย โดยแอมบาสเดอร์ทั้ง 4 คน ต่างเป็นภาพตัวแทนของความงามแห่งยุคสมัยนี้ ได้ผสานรวมความโดดเด่นและตำนานของประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านบุคลิกอันเด่นชัดของพวกเธอ

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2336 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ศิลปินสามารถเรียนรู้จากผลงานของบรรดาศิลปินระดับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ โดยนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง จนถึงทุกวันนี้ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกคน เนื่องจากประวัติศาสตร์ศิลปะยังคงสร้างแสงสว่างให้กับยุคสมัยต่าง ๆ ของเราอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน สำหรับความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ ลังโคมได้รับแรงบันดาลใจจากประติมากรรมอย่างวีนัส เดอ มีโล (Venus de Milo) เทพีไนกี้แห่งซาโมเทรซ (Winged Victory of Samothrace) โครีน (Corine) ไดอานาแห่งกาบี (Diana of Gabies) นิมฟ์และแมงป่อง (Nymphe with a Scorpion) เอโค (Echo) เทพีไฮเจีย (Hygieia) วีนัสแห่งอาร์ลส์ (Venus of Arles) และท้ายที่สุดคือ เฮอร์มาโฟรไดท์ (Hermaphrodite) โดยผลงานชิ้นเอกแต่ละชิ้นเหล่านี้ต่างรวบรวมตำนานและเรื่องเล่าขานเอาไว้มากมาย ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลิซา เอลดริดจ์ (Lisa Eldridge) ผู้อำนวยการฝ่ายเมคอัพของลังโคม รังสรรค์คอลเลกชันเมคอัพนี้ขึ้นมา

"ฉันตื่นเต้นกับการร่วมมือครั้งแรกครั้งนี้กับลังโคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบความงามอันหลากหลายอย่างชำนาญ ซึ่งนำเสนอผ่านคอลเลกชันของลูฟวร์ ที่ซึ่งวัฒนธรรมและอารยธรรมมาบรรจบกัน เหนือดินแดนและเวลา โดยการเลือกวีนัส เดอ มีโล นิมฟ์และแมงป่อง หรือไดอานาแห่งกาบี เป็นแอมบาสเดอร์ของแคมเปญนี้ จะนำมาซึ่งมุมมองที่สดใหม่เกี่ยวกับรูปปั้นสมัยโบราณอันเป็นสัญลักษณ์และแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งมีความตรงกันข้ามกับศิลปะและผลงานร่วมสมัย ประวัติศาสตร์ของศิลปะและความงาม การสร้างสรรค์และการแสวงหาของศิลปะมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ในขณะที่วัฒนธรรมป็อป (Pop Culture) ซึ่งมีภาพเคลื่อนไหว โฆษณาและเครือข่ายโซเชียลที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั้น มักจะดึงเอาศิลปะเหนือกาลเวลาเหล่านี้มาใช้ ซึ่งบางครั้งก็ฉลาดมาก บางครั้งก็เก่าแก่ คอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์นั้นน่าทึ่งและน่าตื่นเต้น ในการแสดงให้เราเห็นและเข้าใจว่าศิลปะนั้นได้รับการตีความ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างไร ด้วยความร่วมมือนี้ ลูฟวร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศิลปะร่วมสมัย ช่วยสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับความงามในยุคปัจจุบัน" - ลอรองซ์ เดส์ การ์ส ( Laurence des Cars) ประธานและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

"ที่ลังโคม ความงามคือศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ ความงามคือเรื่องราวส่วนบุคคล เป็นหนทางในการแสดงออกและโดดเด่น ในแบบที่ก้าวข้ามมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์นี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ทางวัฒนธรรมถึงความเชื่อมั่นและพันธกิจของเราเพื่อความงามในลังโคม ด้วยการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ฝรั่งเศสของเราซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกือบ 90 ปี และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่โดดเด่นที่สุดในโลกนี้ เรากำลังมองหาการส่งเสริมมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับความงามสำหรับผู้หญิงในปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากมรดกทางศิลปะของเรา และเฉลิมฉลองธรรมชาติของความงามที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา" - ฟร็องซัวส์ เลห์มานน์ ( Françoise Lehmann) ผู้จัดการทั่วไป ลังโคม อินเตอร์เนชันแนล