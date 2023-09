สายเกาห้ามพลาด! LAKA คอลเลคชั่นใหม่ที่ FIRSTER by King Power สาขามหานคร

FIRSTER BY KING POWER เอาใจสาวกบิวตี้สายเกาหลี ชวนสัมผัสความพิเศษ กับแบรนด์ LAKA เมคอัพวีแกนที่กำลังมาแรงมากทั้งในเกาหลีและไทย ล่าสุดกับ “LAKA POP UP STORE” ที่ FIRSTER BY KING POWER สาขามหานคร พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษที่แรกก่อนใคร! กับ LAKA Fruity Glam Tint - 121 Ash Nut tint ราคาพิเศษ 410 บาท (จากราคาปกติ 570 บาท) ลิปทินท์โทนสีน้ำตาล แอชบราวน์ ที่จะช่วยเนรมิตริมฝีปากให้ดูฉ่ำวาว ทาแล้วปากชุ่มชื้น บอกเลยว่าต้องมี พิเศษ! กับโปรโมชั่น Exclusive only at Firster เฉพาะสาขามหานคร เมื่อช็อปครบ 500 บาท รับฟรี! Laka Shopping bag & Soul Vegan lip balm (สินค้ามีจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 30 พ.ย. 66

ตามไปช็อป LAKA คอลเลคชั่นใหม่ได้แล้วที่ FIRSTER BY KING POWER สาขามหานคร และสาขาสยามสแควร์ ซอย 7 รวมถึงช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER หรือติดตามโปรโมชั่นดีๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Website : firster.com, Facebook : FIRSTEROFFICIAL, Instagram @FIRSTER.OFFICIAL