อัปเดตเทรนด์สีผม และสไตล์แฟชั่นครีเอทลุคที่แตกต่าง ในงานแฮร์แฟชั่นโชว์สุดฮิป

ในงานแฮร์แฟชั่นโชว์ “The Coin” There are two sides of every story Presented by PIXXELPRO ณ ร้าน TUR HAIR SALON ได้รับเกียรติจาก บิลลี่ สาวิชัย ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ TUR HAIR SALON และแบรนด์แอมบาสเดอร์พิกเซลโปร นำทีมครีเอทแฟชั่นสีผมสุดเก๋ด้วยผลิตภัณฑ์ “พิกเซลโปร” ร่วมกับทิมมี่ - ธีทัตรัชภูมิ นานาชจรูญทรัพย์ ดีไซเนอร์แบรนด์ “Heidi’s Secret” แฟชั่นเสื้อผ้า Unisex ที่ฉีกกฎ ไร้กรอบ และอิสระ ในการโชว์ลุคสีผมและเสื้อผ้าสุดสร้างสรรค์ทั้งหมด 30 สไตล์ ภายใต้ธีม “เหรียญสองด้าน” ประโยคสุดคลาสสิกที่ตีความเป็นเส้นเรื่องหลักในงานแฮร์แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนมุมมองการนิยามความแตกต่าง และการค้นหาความหมายของความงามอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่เรายังไม่ได้มองเห็น

บิลลี่ สาวิชัย ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ TUR HAIR SALON และแบรนด์แอมบาสเดอร์พิกเซลโปร กล่าวถึงผลงานแฮร์แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ว่า “ผมได้รับแรงบันดาลใจจากมุมมองช่างทำผมที่รู้สึกว่าเวลาทำผมให้กับลูกค้าในลุคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผมแห้ง หรือผมเปียก จะมีความสวยงามและมีความโดดเด่นในมุมมองที่แตกต่างกัน เหมือนกับ “เหรียญสองด้าน” ที่ต่อให้ตัวตนของเราจะอยู่ในมุมไหน ก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าเสมอ ในส่วนของลุคสีผมของงานจะใช้เป็นสีพื้นฐานที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน อาทิ สีม่วง สีบลอนด์ สีแดง และสีดำ รวมไปถึงตอนนี้เทรนด์แฟชั่นสีผมมีความหลากหลายและได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำลุคสีผมเฉพาะส่วนปลาย (Dip Dye Hair) โดยสีฟ้าและสีทองแดงเป็นเฉดที่อินเทรนด์ครับ”

ทิมมี่ - ธีทัตรัชภูมิ นานาชจรูญทรัพย์ ดีไซเนอร์แบรนด์ “Heidi’s Secret” แฟชั่นเสื้อผ้า Unisex กล่าวเสริมว่า “เราได้นำลุคเสื้อผ้าที่เป็นการไล่สีระหว่างโทนสีเข้มไปจนถึงโทนสีสว่าง อาทิ สีดำ สีเทา สีครีม สีขาว ผ่านการให้ความรู้สึกมืดหม่นจนไปถึงสีที่สร้างความสดใสให้คืนกลับมา เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ “เหรียญสองด้าน” ที่สะท้อนมุมมองที่แตกต่างกัน การแสดงถึงตัวตนอาจจะไม่ใช่แค่การแต่งตัว แต่สิ่งสำคัญคือความมั่นใจในตัวเอง ผมจึงอยากทำให้ทุกคนรู้สึกอยากใส่เสื้อผ้าที่โดดเด่นและแมตช์กับตัวเองมากขึ้น”

โดยแฮร์แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ยังมี “In The Garden Nail & Spa” มาช่วยเติมเต็มคอนเซ็ปต์ของงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าแฟชั่นนิสต้าระดับท็อปของเมืองไทย อาทิ หนุ่มๆ วง PERSES บอยแบนด์น้องใหม่ / นักร้องหนุ่มทิกเกอร์ อชิระ และซาลอนพาร์ตเนอร์ชั้นนำ ที่มาร่วม front row เผยลุคที่แตกต่างกันสะท้อนตัวตนอย่างมั่นใจ