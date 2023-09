“The Parrot” แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทย อวดไลน์สินค้าใหม่ฉลองครบรอบ 10 ปี

ล่าสุด แบรนด์ได้อวดสินค้าไลน์ใหม่ Parrot-to-Go ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นเสื้อผ้าสไตล์ Ready to Go ที่ดีไซน์ให้สวมใส่ง่ายมากขึ้น โดยคอนเซ็ปต์ได้บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของแบรนด์ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่หล่อหลอมจนเป็น The Parrot ที่ทุกคนรู้จักในปัจจุบัน ผ่านมุมมองของนกที่บินผ่านสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ช่วงกลางวันจนตะวันตกดิน เที่ยวผ่านทุ่งดอกไม้ไปจนถึงภูเขาที่เห็นถึงสีสันชั้นแร่ธาตุต่างๆ ที่สีสวยงามตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ ยังได้มีการหยิบมาจากลุคและคอลเลกชั่นที่มีความหมาย และเป็นที่น่าจดจำของแบรนด์ตั้งแต่คอลเลกชั่นแรกเมื่อ 10 ปีก่อน นำมาดีไซน์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีทั้งชุดง่ายๆ สวมใส่สบาย จนไปถึงชุดสำหรับออกงาน รวมถึงลุคต่างๆ จากคอลเลกชั่นประทับใจ เช่น Collection SS16 ที่ได้สร้างสรรค์แฟชั่นโชว์ออกสู่สายตาผู้คนเป็นครั้งแรก รวมถึงคอลเลกชั่น FW16 ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีแฟชั่น Elle Fashion Week และคอลเลกชั่น SS20 ที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักของสาวๆ จนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นชุดออกงาน และชุดออกงาน เป็นต้น