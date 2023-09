คนดังร่วมโบยบินไปกับ “The Parrot” ผ่านมุมมองของนกแก้ว

“เพลิน-พิมสิริ นาคสวัสดิ์” กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์แบรนด์ The Parrot ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์สาวๆ ที่มองหาเสื้อผ้าในรูปแบบ all-day fashion ที่ทั้งใส่ทำงาน และไปแฮงก์เอาท์ในตอนเย็นได้ในชุดเดียว โดยนำคาแรกเตอร์ของนกแก้ว มาเป็นแรงบันดาลใจหลักของแบรนด์

“ถือเป็นการกลับมาหลังจากห่างหายจากการทำแฟชั่นโชว์นานถึง 4 ปี รวมทั้งได้ออกสินค้าไลน์ใหม่ Parrot-to-go เสื้อผ้าสไตล์ ready to go ที่ดีไซน์ให้สวมใส่ง่ายมากขึ้น โดยคอนเซ็ปต์ของแฟชั่นโชว์ จะบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของแบรนด์ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่หล่อหลอมจนเป็น The Parrot ที่ทุกคนรู้จักในปัจจุบัน ผ่านมุมมองของนกที่บินผ่านสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ช่วงกลางวันจนตะวันตกดิน เที่ยวผ่านทุ่งดอกไม้ไปจนถึงภูเขา ที่เห็นถึงสีสันชั้นแร่ธาตุต่างๆ ที่สวยงามตามธรรมชาติ

ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ Innisfree ที่ดูแลในส่วนของบิวตี้และสกินแคร์ มอบความสวยงามทั้งสำหรับแฟชั่นโชว์ และสาวๆ ผู้มาร่วมชมแฟชั่น รวมถึงแบรนด์ The Nail Bakery ที่ได้รังสรรค์ Set combination สีทาเล็บคอลเลกชันพิเศษ ที่ดึงแรงบันดาลใจบนรันเวย์มาเป็นสีสันบน Pallete ที่สวยงามเหมาะสำหรับสาวๆ ในทุกวัน