ติช่า เดอะเฟซ แปลงโฉมห่มสไบถ่ายแบบชุดแต่งงานสุดอลัง

สำหรับชุดไทยในคอลเลกชันนี้ ต้องยกให้ชุดไทยจักรีประยุกต์สไตล์วิคตอเรียชุดนี้ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในคอลเลกชัน "As beautiful as a fairy in Siam literature" ที่ทาง ดร.สรรค์ สุดเกตุ ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้เป็นผู้ออกแบบขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเป็นไทยและสากลเข้าไว้ด้วยกัน ตัวเสื้อด้านบนและสไบตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสสีชมพูนู้ด โดยสร้างแพทเทิร์นตัวสไบให้มีลักษณะหน้าแคบปลายบานเพื่อเน้นสัดส่วนให้กับผู้สวมใส่ ประดับตกแต่งด้วยคริสตัลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ระยิบระยับเป็นพิเศษ ส่วนของผ้านุ่งทางห้องเสื้อได้ออกแบบให้เป็นทรงหางปลาเพื่อเพิ่มความสูงโปร่งให้กับผู้สวมใส่โดยเลือกใช้ผ้าไหมแท้พาราณสี ปักลวดลายไทยด้วยคริสตัลจากช่างฝีมือระดับชั้นบรมครู เป็นการผสมผสานกันระหว่างตัวเสื้อด้านบนและผ้านุ่งด้านล่างได้อย่างงดงามและลงตัว สามารถใช้ได้หลากหลายโอกาสทั้งพิธีหมั้นและต่อด้วยงานเลี้ยงเพียงในชุดเดียว

และนอกจากชุดไทยแล้ว ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ยังได้ทำการออกแบบชุดแต่งงานสากลออกมาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคอลเลกชันชุดแต่งงานในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งชุดแต่งงานสากลในคอลเลกชันนี้จะเน้นความเป็นตัวตนที่แท้จริงของหญิงสาว งานดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่มีหลายมิติที่ผสมผสานได้อย่างเหมาะสมลงตัว เสริมลุคเจ้าสาวให้ดูคลาสสิก เรียบโก้ และมีรูปลักษณ์อันสวยงามเสริมความหรูหราระยิบระยับให้กับชุดแต่งงานด้วยคริสตัลนานาชนิด โดยเลือกใช้โทนสีสุดหรูและเรียบง่ายที่ผสานเข้ากับลวดลายผ้าให้ดูมีคลาสมากขึ้น ซึ่งการออกแบบตัดเย็บทุกชิ้นงานของชุดเจ้าสาวนั้นใช้ความประณีตขั้นสูงสุด ดูสวยงาม และเลอค่าสมกับความเป็นกูตูร์โดยแท้ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ความชอบของเจ้าสาวทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ หวังว่าคอลเลกชันชุดแต่งงานในปี 2024 ที่กำลังะมาถึงนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้ว่าที่เจ้าสาวทุกคนได้ตัดสินใจและเลือกชุดที่เหมาะสมสำหรับคุณในวันสำคัญนี้ สามารถติดตามผลงานชุดวิวาห์ของทางห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้ผ่าน ช่องทาง facebook.com/vanuscouture หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-0024895, 02-0024896, 086-491-5445 และ Line: @ vanuscouture