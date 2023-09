คนดังอัปเดตเทรนด์แฟชั่นลักชัวรีก่อนใคร!

เริ่มต้นความเอ็กซ์คลูซีฟ กับการเดินทางมาศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ด้วยรถ BMW The New BMW X7 และ The New BMW 7 Series ที่สุดแห่งยนตรกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดจาก BMW German Auto ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าคนพิเศษทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Styling & Preview Collection โดยเหล่าลูกค้าคนสำคัญได้แก่ ขนิษฐา และนวธร จิตต์กุศล, ณหทัย ณ นคร, เปรม โรจน์สุระสกุล, ไบรอัน ชิว, วีระพล รักสละ, ณภศศิ สุรวรรณ, ศิวกร ศิวะพรชัย, ธนิดา ศิริมหา และนิชญาพัทธ์ ธนกรอัศวพัทธ์ พร้อมด้วย สธน ตันตราภรณ์ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ และผู้เชี่ยวชาญสายแฟชั่น ร่วมอัปเดตเทรนด์ของแฟชั่น และการเลือกรองเท้าเพื่อมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เข้ากับทุกลุคของลูกค้าที่มาร่วมงานครั้งนี้

ปิดท้ายกันที่ LOUIS VUITTON POP-UP ชั้น G โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น มาช่วยเนรมิตลุค เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าแต่ละท่านอีกด้วย