สยามเซ็นเตอร์เปิดบ้านต้อนรับ เครื่องประดับแฟชั่นไฮเอนด์

ครั้งแรกกับการเผยโฉม New Concept Store เปิดตัวบูทีคแห่งใหม่กลางกรุงของแบรนด์เครื่องประดับแฟชั่นชื่อดังจากปารีส “Les Néréides Paris” และ “N2 by Les Nereides” นำเข้าและจัดจำหน่ายของ บจก.ซีแอล ลุกซ์ (CL LUXE Co., Ltd.) โดย อรณิชา เจริญเลิศ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย เปิดตัวเครื่องประดับคอลเลกชันใหม่ Fall/Winter 2023/24 วางจำหน่ายเป็นที่แรกและเป็นสาขาเดียวในรูปแบบ Boutique ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

คอนเซ็ปต์ของร้านเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรีโทนสีเขียวพาสเทล ที่มีกลิ่นอายความเป็นฝรั่งเศสอย่างแท้จริง มีคอนเซ็ปต์มาจากความหมายของชื่อแบรนด์ “เรเนเคอิด” ที่หมายถึง ธิดาของเทพแห่งท้องทะเล ภายในร้านพื้นที่ขนาด 7 ตร.ม. เน้นการตกแต่งสไตล์วินเทจผสานกับความโมเดิร์นลักชัวรี การใช้สีเขียวน้ำทะเลตัดกับโทนสีทอง เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ที่ปรากฏอยู่ทุกสาขาทั่วโลก สร้างความรู้สึกพิเศษให้แก่ผู้มาเยือน

‘Les Nereides Paris’ และ ‘N2 by Les Nereides’ มีความโดดเด่นต่างกัน ถ่ายทอดผ่านผลงานแฮนด์เมดของช่างศิลป์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งพิถีพิถัน ใส่ใจในรายละเอียด จนกลายมาเป็นเครื่องประดับ savoir-faire ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว