มนตร์เสน่ห์อันเป็นนิรันดร์แห่งเรือนเวลา

“บลองแปง” (Blancpain) เปิดตัว pop-up store สุดหรูใจกลางเมืองแห่งแรกในประเทศไทย ที่ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘There is Eternity in Every Blancpain’ ความเป็นนิรันดร์เหนือกาลเวลา นำเสนอมนตร์เสน่ห์แห่งเรือนเวลากับ 4 คอลเลกชันหลัก วันนี้-28 พ.ย. 66





ประกอบด้วยธาตุสำคัญ ดิน น้ำ ลม และไฟ ซึ่งเชื่อมโยงกับคอลเลกชันของบลองแปงได้เป็นอย่างดี ภายใน pop-up store แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ คอลเลกชัน ‘Villeret’ เชื่อมโยงกับ ‘ดิน’, คอลเลกชัน ‘Fifty Fathoms’ เชื่อมโยงกับ ‘น้ำ’, คอลเลกชัน ‘Air Command’ เชื่อมโยงกับ ‘ลม’ และคอลเลกชัน ‘Ladybird’ เชื่อมโยงกับ ‘ไฟ’ ในดีไซน์หรูหราแต่เรียบง่าย

นาฬิกา Blancpain แต่ละเรือนคือมาสเตอร์พีซที่หลอมรวมความยืนยงข้ามผ่านกาลเวลา เปรียบเสมือนศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ภายในงานมีการเปิดตัวเรือนเวลาใหม่ อย่าง Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2 : Tech Gombessa นาฬิกาโมเดลใหม่ล่าสุด ที่ตอบสนองความต้องการเชิงเทคนิคในการดำน้ำยุคปัจจุบัน เพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีของ Fifty Fathoms และฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งความร่วมมือระหว่าง Blancpain และ Laurent Ballesta ซึ่งโครงการ Gombessa ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2013 ที่ Blancpain เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งในชื่อ “Tech Gombessa” ซึ่งสามารถจับเวลาดำน้ำได้นานถึง 3 ชั่วโมงเป็นครั้งแรกอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเปิดตัวอีกหนึ่งเรือนเวลาใหม่ในรุ่น Ladybird Colors เพื่อต้อนรับช่วงฤดูร้อน กับดีไซน์ในสีสันสดใส ตัวเลขหลักชั่วโมงแต่งแต้มด้วยสีรุ้ง มาพร้อมสายนาฬิกาที่ถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย เพื่อสะท้อนทั้งอารมณ์และบุคลิกของผู้สวมใส่