มอบความอร่อยสุดพรีเมียมด้วยขนมไหว้พระจันทร์ A Harmony of Flavors

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 29 กันยายน 2566 นี้ เชฟผู้มากฝีมือประจำห้องอาหารพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ ได้นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิม 4 รสชาติ (ขนาด 150 กรัมต่อชิ้น) ผสมผสานหลากหลายวัตถุดิบพรีเมียม ออกมาเป็นขนมไหว้พระจันทร์ ไส้ทุเรียนจันทบุรีกับเม็ดบัวและไข่แดง ไส้เม็ดบัวกับเมล็ดแตงโมและไข่แดง ไส้เม็ดบัวและแมคคาเดเมีย และ ไส้หมูแผ่นปรุงรสและสารพัดถั่ว

ในปีนี้เชฟยังได้รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์สูตรซิกเนเจอร์โดยเฉพาะ อีก 3 รสชาติ (ขนาด 50 กรัมต่อชิ้น) ได้แก่ ไส้คาราเมลเอสเปรสโซ หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟตั้งแต่คำแรก สอดแทรกรสหวานละมุนสุดลงตัวจากคาราเมล ไส้ช็อกโกแลตมอลต์ โรเช่ร์ รังสรรค์ด้วยวัตถุดิบระดับพรีเมียมอย่าง ช็อกโกแลตฝรั่งเศสวาโรน่า และอัลมอนด์พราลีน ออกมาเป็นรสชาติที่เข้ากันอย่างลงตัว และ ไส้หมูแผ่นปรุงรสและสารพัดถั่ว ที่ผสมผสานวัตถุดิบสุดพรีเมียม พร้อมอัดแน่นไปด้วยถั่วที่ให้กลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างระหว่างรับประทาน

สำหรับกล่องบรรจุขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ทางห้องอาหารจีนพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ ได้จัดนำเสนอมาถึงสามดีไซน์ด้วยกัน เริ่มที่กล่อง “The Lunar” กล่องไม้ลิมิตเต็ดเอดิชั่นทำมือ ดีไซน์ทรงกลมสวยหรู ราคา 11,888 บาท ภายในบรรจุขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิมจำนวนสองชิ้น เซตส้อม-มีดไม้สองชุด และชาผูเอ่อร์โกลด์หนึ่งแพ็คเกจขนาด 50 กรัม “The Luxury” กล่องหนังทรงกระเป๋าสุดหรูหรา สามารถเลือกบรรจุขนมไหว้พระจันทร์สูตรซิกเนเจอร์คละรสจำนวน 6 ชิ้น หรือสูตรดั้งเดิมคละรสจำนวน 4 ชิ้น ราคาเพียง 2,288 บาท และ “The Treasure” กล่องกระดาษสีแดงสุดพรีเมี่ยม เลือกบรรจุขนมไหว้พระจันทร์สูตรซิกเนเจอร์คละรสจำนวน 6 ชิ้น หรือสูตรดั้งเดิมคละรสจำนวน 4 ชิ้น ราคาเพียง 1,288 บาท นอกจากนี้ทางห้องอาหารยังมีจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิม (ขนาด 150 กรัมต่อชิ้น) แบบชิ้นเดี่ยวอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อล่วงหน้า กรุณาโทร. 02 059 5999 หรือผ่านช่องทางไลน์ @pagoda

อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com