เสริมสร้างพลังผู้หญิงกับแง่มุมที่หลากหลาย

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม และ บจก.สยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยพันธมิตรภาคธุรกิจ ร่วมมือกันจัดงาน #SHEISME Unconditional Love : Embracing the Colors of Empower เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในสังคม ในการให้ความรู้ สร้างโอกาส เพิ่มบทบาท และสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมได้เข้าใจคำว่า “แม่” ในแง่มุมต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่กลุ่ม LGBTQ+ หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กมาแม้ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิด รวมไปถึงการผลักดันสิทธิบทบาทสตรีในแง่การถูกกดจากบทบาททางสังคม หรือถูกบรรทัดฐานในสังคมกดเอาไว้ ผ่านกิจกรรมและการเสวนาในแนวทางของความเท่าเทียมและยุติความรุนแรง (Gender Equality and Stop Violence) การเสริมสร้างพลังผู้หญิงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ Atrium 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

งานนี้มี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร มาเป็นประธาน โดย มลชยา เตชะไพบูลย์ และดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมด้วย ธนวดี ท่าจีน ผอ.มูลนิธิเพื่อนหญิง และมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กก.ผจญ.สายองค์กรสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บจก.สยามพิวรรธน์ ร่วมเปิดงาน โดยมี โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์ ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม ครี-พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา หมิง-อรินทร์มาศ บุญครองทรัพย์ และนนท์ อินทนนท์ ร่วมเสวนาเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันในสังคมของสตรี และความเท่าเทียมทางเพศ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตโดย ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา และสยาโม