ครีเอตลุคสวยมั่นใจด้วย ไอเทมใหม่ล่าสุด จาก Artistry Makeup

โชว์ความสวยมั่นใจในแบบที่เป็นคุณ นิยามความสวยของผู้หญิงยุคใหม่ที่ใครๆ ก็เป็นได้ แต่ถ้าคุณยังรู้สึกไม่มั่นใจลองมองหาเมคอัพและเทรนด์ใหม่ๆ ที่พร้อมเสิร์ฟความมั่นใจให้คุณอัพลุคสวย กับ เครื่องสำอาง อาร์ทิสทรี จากแอมเวย์ ที่เข้าใจความต้องการของผู้หญิง จึงไม่หยุดรังสรรค์ศิลปะแห่งสีสันที่มาพร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำให้คุณไม่ตกเทรนด์ กับ ผลิตภัณฑ์ Artistry Makeup ล่าสุด นำเสนอคอลเลกชัน “Be Glow & Go Vibrant” ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่พร้อมช่วยคอมพลีทลุคสวยปังให้คุณ

คอลเลกชัน “Be Glow & Go Vibrant” จาก Artistry Makeup เอาใจสาวๆ ที่ชอบแต่งเติมสีสันบนใบหน้าที่ช่วยสะท้อนความงามของคุณให้ดูเปล่งประกายอย่างไร้ที่ติ ผู้เชี่ยวชาญของอาร์ทิสทรีได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องสำอางประสิทธิภาพสูงโดยใช้ศาสตร์ความงามทางวิทยาศาสตร์ผสานส่วนผสมจากพืชนิวทริไลท์เข้าด้วยกัน การันตีประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะมอบความงามอย่างเหนือระดับ และปลอดภัยด้วยมาตรฐาน Clean Beauty ปราศจากสารอันตราย ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์และไม่ได้ทำการทดลองกับสัตว์ มาพร้อมการดีไซน์แพ็คเกจสวยงามในสไตล์มินิมอลดูเรียบหรูและบรรจุภัณฑ์ยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้

ลิปสติกที่ช่วยเติมเฉดสีแห่งความมั่นใจให้คุณ สีสดชัด เปล่งประกาย อุดมไปด้วยส่วนผสมที่เป็นมิตรคัดสรรมาอย่างดีเพื่อฟื้นบำรุงริมฝีปากจากภายใน ภายใต้มาตรฐานอาร์ทิสทรีคลีนบิวตี้ (Clean Beauty) มั่นใจได้ว่าปลอดภัยปราศจากสารอันตรายกว่า 1,300 ชนิด ปราศจากน้ำหอม ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ และไม่ได้ทำการทดลองในสัตว์ ขึ้นทะเบียนกับสมาคมมังสวิรัติ (Vegan Society) มีให้เลือก 2 แบบตามความต้องการ ได้แก่ อาร์ทิสทรี โก ไวแบรนท์ ครีม ลิปสติก (Artistry Go Vibrant Cream Lip Stick) ลิปสติกเนื้อซาตินเงาวาว ให้สีสันสดชัดและความชุ่มชื้นดูสุขภาพดี มาพร้อม 10 เฉดสี อาร์ทิสทรี โก ไวแบรนท์ แมทท์ ลิปสติก (Artistry Go Vibrant Matte Lip Stick) ลิปสติกเนื้อแมทท์กำมะหยี่เนียนนุ่ม ช่วยให้ริมฝีปากดูสุขภาพดีและอิ่มเอิบ เกลี่ยง่าย ไม่ทำให้ปากแห้งและเกิดขุย มาพร้อม 8 เฉดสี ผลิตภัณฑ์อาร์ทิสทรี โก ไวแบรนท์ แมทท์และครีมลิปสติก ขนาด 3.8 กรัม ราคาสมาชิก 1,050 บาท ราคาขายปลีก 1,155 บาท และบำรุงริมฝีปากด้วย อาร์ทิสทรี โก ไวแบรนท์ เชียร์ ลิปบาล์ม-เคลียร์ (Artistry Go Vibrant Sheer Lip Balm-Clear) ลิปบาล์มเนื้อนุ่มเบาสบาย อุดมไปด้วยส่วนผสมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน อาทิ น้ำมันจากเมล็ดเชียขาวจาก นิวทริไลท์ น้ำมันโสม เชียบัทเทอร์ น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน และสารสกัดจากว่านหางจระเข้ ช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื้นแลดูสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์ม ขนาด 3.0 กรัม ราคาสมาชิก 1,050 บาท ราคาขายปลีก 1,155 บาท

ผลิตภัณฑ์รองพื้นเซรั่มให้ผิวสวยสมบูรณ์แบบ สูตรผสมผสานความสมบูรณ์แบบของเครื่องสำอางกับวิทยาศาสตร์การดูแลผิว ที่มีนวัตกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะของอาร์ทิสทรี อย่าง ไฟโต-แอล คอมเพล็กซ์ (Phyto-L Complex) ช่วยต้านอนุมูลอิสระและปลอบประโลมผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยูธ แคร์ (Youth Care) บูสพลังต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมไมโครไบโอมของผิวเพื่อผิวที่ดูกระชับเรียบเนียน พร้อมต่อต้านริ้วรอย และการปกป้องผิวจากแสงแดด คอมเพล็กชั่น แคร์ (Complexion Care) มีส่วนช่วยให้ผิวสว่างใสและดูอ่อนเยาว์ นอกจากนี้ ยังมีส่วนผสมที่เพาะปลูกจากฟาร์มออร์แกนิค นิวทริไลท์ เช่น เมล็ดเชียขาว ช่วยในการผ่อนคลายและปลอบประโลมผิว และทับทิม ให้ประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์รองพื้นมีทั้งหมด 8 เฉดสีที่กลมกลืนได้กับทุกโทนสีผิว ด้วยเทคโนโลยีคัสตอม แมทช์ (Custom Match Technology) ทำให้การผสมผสานเม็ดสีออกมาได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งเหมาะกับทุกสภาพผิว ทั้งผิวมัน ผิวแห้ง และผิวผสม มีสารป้องกันแสงแดดด้วยค่า SPF 35 PA++ ปลอดภัยด้วยมาตรฐานอาร์ทิสทรีคลีนบิวตี้ (Clean Beauty) ผลิตภัณฑ์รองพื้น ขนาด 30 มิลลิลิตร ราคาสมาชิก 1,950 บาท ราคาขายปลีก 2,145 บาท

ดินสอเขียนคิ้วสองหัว เพื่อการตกแต่งคิ้วสวยคมชัดทุกมิติ ด้านดินสอสูตรเนื้อครีมทรงสามเหลี่ยมดีไซน์มาให้เขียนง่ายสร้างทรงคิ้วได้ตามต้องการ ด้านแปรงปัดทินท์เจลสูตรกันน้ำ แห้งเร็ว ช่วยเพิ่มมิติให้กับคิ้วคุณ ประกอบด้วย 2 เฉดสี โทป สีน้ำตาลอ่อน สำหรับผมสีน้ำตาลอ่อนและผมสีบลอนด์ ดาร์ค บราวน์ สีน้ำตาลเข้มปานกลาง สำหรับผมสีน้ำตาลปานกลางจนถึงน้ำตาลเข้ม ที่สำคัญมาพร้อมส่วนผสมในการบำรุงคิ้ว อาทิ สารสกัดทับทิมจากนิวทริไลท์ ให้ประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน คอมเพล็กซ์ สูตรเฉพาะที่มีวิตามินอีและซี พร้อมทั้งไบโอติน (วิตามินเอช) เสริมด้วยส่วนผสมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของกรดไฮยาลูโรนิกและเซราไมด์ น้ำมันจากพืชธรรมชาติและคาร์นูบาแว็กซ์ ก่อตัวเป็นฟิล์มกันน้ำที่ล็อคสีและความชุ่มชื้นไว้ภายในคิ้วแต่ละเส้น ผลิตภัณฑ์ดินสอเขียนคิ้ว ขนาดดินสอ 0.18 กรัม ขนาดเจล 2.5 กรัม ราคาสมาชิก 950 บาท ราคาขายปลีก 1,045 บาท





มาสคาร่าเพื่อขนตาที่ดูงอนยาว เรียงเส้นสวย สร้างลุคเฉี่ยวคมแลดูสุขภาพดี ดีไซน์หัวแปรงปัดรูปพระจันทร์เสี้ยวถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย มาพร้อมส่วนผสมสำคัญเพื่อช่วยบำรุงขนตา อาทิ สารสกัดเมล็ดเชียขาวจากนิวทริไลท์ ช่วยปลอบประโลมขนตารวมถึงผิวรอบดวงตาที่บอบบางบริเวณใกล้โคนขนตา วิตามิน คอมเพล็กซ์ สูตรเฉพาะที่มีวิตามินอี เอฟ และซี น้ำมันจากพืชที่คัดเลือกเป็นพิเศษ ประกอบด้วยน้ำมันเมล็ดโจโจบา น้ำมันเมล็ดองุ่น และน้ำมันแมคคาเดเมีย ไฟโต-พรูฟ คอมเพล็กซ์ สำหรับการกันน้ำด้วยส่วนผสมจากพืช เป็นสูตรกันน้ำที่ทนต่อฝน เหงื่อ และน้ำตาโดยไม่ไหลเลอะ ไม่จับเป็นก้อน และไม่หลุดลอกเป็นแผ่น ติดทนนาน 10 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์มาสคาร่า ขนาด 8.5 มิลลิลิตร ราคาสมาชิก 850 บาท ราคาขายปลีก 935 บาท

อาร์ทิสทรี โก ไวแบรนท์ วอเตอร์พรูฟ เพนซิล อายไลเนอร์ (Artistry Go Vibrant Waterproof Pencil Eyeliner)

ดินสอเขียนขอบตา เสริมเสน่ห์ให้ดวงตาคู่สวยด้วยการครีเอทลายเส้นในสไตล์ที่ต้องการ สีเข้มคมชัด ด้วย 2 เฉดสี แนชเชอรัล บราวน์ สีน้ำตาล และแนชเชอรัล แบล็ก สีดำ ด้ามจับดินสอถูกออกแบบให้มีรูปทรงเพรียวบาง ขนาด 2 มิลลิเมตร เพื่อให้ลากเส้นได้ง่ายและแม่นยำ สูตรกันน้ำ ติดทนนาน 10 ชั่วโมง ผสานด้วยส่วนผสมที่ดีต่อผิวเปลือกตา อาทิ สารสกัดเมล็ดเชียขาวจากนิวทริไลท์ ให้ประโยชน์ในการผ่อนคลายและปลอบประโลมผิว วิตามิน คอมเพล็กซ์ สูตรเฉพาะที่มีวิตามินอี พร้อมส่วนผสมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นจากโซเดียมไฮยาลูโรเนตและกลีเซอริน น้ำมันจากพืชที่คัดเลือกเป็นพิเศษ ประกอบด้วยน้ำมันเชียบัทเทอร์ น้ำมันอโวคาโด และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ไฟโต-พรูฟ คอมเพล็กซ์ สำหรับการกันน้ำด้วยส่วนผสมจากพืช ผลิตภัณฑ์ดินสอเขียนขอบตา ขนาด 0.1 กรัม ราคาสมาชิก 690 บาท ราคาขายปลีก 760 บาท