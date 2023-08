คนดังห่วงสวยแชร์ไอเดียดูแลผิวให้เด้งดึ๋ง

พร้อมจัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ SKIN THAT FEELS LIKE YOU AGAIN โดยเชิญผู้ชำนาญการด้านความงามและการปรับรูปหน้าระดับโลก Luiz Avelar, M.D. – Global GAIN Trainer, Jason Li, M.D. – JPAC GAIN Trainer และพุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ – Chief Trainer of Original Collagen Biostimulator Team และชวนเซเลบริตี อย่าง บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, คริสติน่า อากีล่าร์, อั๋น-ภูวนาท คุนผลิน, ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์ และริท-เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช ร่วมอัปเดตเทรนด์ผิวยกกระชับที่กำลังมาแรง และแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวในแบบฉบับของตัวเอง โดยมี ภก. พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผอ.ธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บจก.กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ

บี น้ำทิพย์ แชร์เบื้องหลังความสวยเปล่งปลั่งของผิวว่า “ส่วนตัวแล้วค่อนข้างกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวที่ไม่อิ่มฟู เพราะทำงานทั้งเดินแบบ ถ่ายแบบ เล่นละคร ถ้าผิวไม่สวย มีริ้วรอยที่เห็นชัด ก็ทำให้ขาดความมั่นใจ ยิ่งบีสนุกกับการทำงานหลายบทบาท ผิวบีก็ยิ่งต้องพร้อมที่จะทำงานด้วยเหมือนกัน เพราะไหนจะต้องแต่งหน้า เจอทั้งแสงไฟ แสงแดด บีเลยให้ความสำคัญกับการดูแลผิวหน้ามากๆ ทั้งยังดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำ ทานผักและผลไม้เยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงหลังทำงานเสร็จจะล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งค่ะ”

ติ๊นา คริสติน่า อากีล่าร์ กล่าวว่า “ติ๊นาเป็นคนรักสุขภาพและผิวพรรณมาก ช่วงเวลาผ่านเลยมาเราจะปล่อยปละละเลยสุขภาพผิวไม่ได้เลยจริงๆ เคล็ดลับของติ๊นา เพียงเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร ออกกำลังกายบ้าง อย่าเครียดกับชีวิตมากเกินไป ใช้ชีวิตให้แฮปปี้ดีความสุข ที่สำคัญ ต้องหาอะไรดีๆ ให้กับตัวเองและผิวพรรณตลอดด้วย ถ้าสุขภาพผิวของคุณดีและกระชับแข็งแรง มันจะส่งผลถึงจิตใจของเรา ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้น มีภาพลักษณ์ดูดีขึ้น”