เนรมิตรศิลปะแห่งกระดาษ ให้กลายเป็นศิลปะแห่งรสชาติ กับอาฟเตอร์นูนทีอันวิจิตร

ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ชิ้นงานสุดพิเศษ “House of Creation – Afternoon Tea” ในครั้งนี้ ซึ่ง โอม- ณัตสุพล ได้หยิบยกความวิจิตรของลวดลายไทยมาดัดแปลง โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการพับ ตัด ต่อ ประดิษฐ์ ด้วยความละเมียดละไม ร้อยเรียงให้กลายเป็นช่อ, อุบะ, กลีบดอก, มาลัยดอกไม้ ด้วยฝีมืออันปราณีต ซึ่งเป็นเสน่ห์ของงานคราฟท์ขั้นสูง ให้รื่นรมย์กับงานศิลป์ พร้อมดื่มด่ำกับรสชาติเพสทรีและของหวานที่เติมเต็มจินตนาการมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เชฟเอ๋ อนุพงษ์ นวลฉวี หัวหน้าพ่อครัวเพสทรี (Cluster Executive Pastry Chef) ประจำโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ยังได้ต่อยอดความงามของงานศิลปะแห่งกระดาษ ให้กลายมาเป็นศิลปะบน Afternoon Tea Set พิเศษนี้ ซึ่งเรียงร้อยเรื่องราว ความงดงาม ผ่านรสชาติทั้งอาหารคาว และอาหารหวานให้ได้สัมผัส พร้อมจิบน้ำชา Mariage Frères” (มาคิยาจ แฟรส์) โอตกูตูร์แห่งชาอย่างรื่นรมย์อีกด้วย

โดยครั้งนี้ เชฟได้เลือกใช้เฉดสีขาวในโทนต่างๆมาครีเอทเป็นเมนูที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Elephant Blanc ช็อกโกแลตรูปช้างเผือก สอดไส้ช็อกโกแลตขาว ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดช้างไทยบนจิตรกรรมฝาผนังของโรงแรม สื่อถึงความมั่นคง และความสำเร็จ, Cognac and Almond Cream Phyllo Pastry, Mixed Berries พายฟีโลกรอบบาง สอดไส้อัลมอนด์ครีมและเบอร์รี่มิกซ์ เมนูสุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะแห่งกระดาษ นอกจากนี้ ยังมีชูว์ครีมไส้มะพร้าวและครีมส้ม หอมหวานอมเปรี้ยว, Pineapple Tatin, Raspberry Pistachio Tartlet ฯลฯ หรือเมนูของคาวอาทิ Smoked Salmon Bagel with Cream Cheese, Champignon Mushrooms Quiche คีชเห็ดแชมปิญอง, สโคนรสนมฮอกไกโด เป็นต้น

ขอเชิญชวนมาสัมผัสประสบการณ์จิบน้ำชายามบ่ายกับ House of Creation - A High Tea Culture Series in Collaboration With “OHM-Natsupon” ในราคาเซ็ตละ 1,950++ บาท สำหรับ 2 ท่าน เสิร์ฟทุกวันระหว่างเวลา 14.00 น - 18.00 น. ณ เดอะ ล็อบบี้ ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2126-8866