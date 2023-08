คนดังตัวท็อปปาร์ตี้ฉลองแบรนด์ในดวงใจ

นับเป็นกิจกรรมไฮไลต์ส่งท้ายแคมเปญใหญ่ อย่าง All the Beauties ที่เซ็นทรัลร่วมฉลองให้กับความงามทุกรูปแบบ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้มั่นใจในตัวเอง นอกจากจะได้ร่วมลุ้นผลประกาศรางวัลแล้ว ยังสนุกไปกับปาร์ตี้ที่มีเหล่าเซเลบและบิวตี้เลิฟเวอร์ตัวท็อป มาร่วมสร้างสีสันคับคั่ง

ภายในงานนำโดยผู้บริหาร บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้แก่ ธาพิดา นรพัลลภ, รวิศรา จิราธิวัฒน์ และณัฐกาญจน์ สำราญกิจ พบกับโชว์สุดพิเศษจาก แอลลี่-อชิรญา นิติพน เพื่อประกาศรางวัล Best Skincare, ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ เพื่อประกาศรางวัล Best Makeup และ ทิกเกอร์-อชิระ เทริโอ เพื่อประกาศรางวัล Best Fragrance ปิดท้ายด้วยการประกาศ 2 รางวัลใหม่สำหรับปี 2023 ได้แก่ รางวัล Best Eco-Friendly Beauty และ Rising Star โดยมีเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์และนักแสดงชื่อดัง ร่วมแสดงความยินดี อย่าง สกาย-วงศ์รวี นทีธร, อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, แบงค์-มณฑป เหมตาล, ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม อีกทั้งเซเลบชั้นนำ อาทิ นภัสสร บุรณศิริ, แอนชิลี สก็อต-เคมมิส, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, เอมษิกา โชติวิจิตร, ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์, วรรณวิไล เตชะสมบูรณ์, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, ภัคญดา ชุติดนัยกุล ร่วมงานด้วย ก่อนส่งท้ายค่ำคืนด้วยอาฟเตอร์ปารตี้จากดีเจ Rhunrun ที่ เฮาส์ ออฟ อีเวนต์ ชั้น 8 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์