น้ำแร่ออรา จัดงาน Exclusive Workshop Aura x Jirayu Koo

โดย จิรายุ คูอมรพัฒนะ ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายให้กับ ออรา ในครั้งนี้ว่า “น้องกลมกลม เป็น signature character ที่จิใช้เล่าเรื่องต่างๆ ผ่านออกมาในงานเสมอๆ ตัวกลมกลมเองจะมีความสดใสและมีมุมมองด้านบวก พร้อมสนุกไปกับทุกๆ สถานการณ์ ซึ่งลายแรกที่จิได้ออกแบบมีชื่อว่า “Let your true AURA shines” ที่จิได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกสดชื่นจากการได้ดื่มน้ำแร่ออราเย็นๆ หลังจากที่ทานอะไร ร้อนๆ เหนื่อยๆ มา ซึ่งมันทำให้เรากลับมามีชีวิตชีวาและพร้อมจะเปล่งประกายความสดชื่นของตัวเองออกมาได้อีกครั้ง อย่างที่เห็นว่าในดีไซน์ตัวกลมกลมเองกำลังทำท่ารวบรวมพลังบวกจากภายในของตัวเอง เพื่อเปล่งประกายความสดชื่นออกไปรอบๆ ตัว สำหรับอีกสองลายมาจากคอนเซ็ปท์ “Embrace your true inner self” ซึ่งจะพูดถึงการโอบกอดความเป็นตัวเอง และมั่นใจในความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนใคร ในดีไซน์กลมกลมก็กำลังโอบกอดฟองอากาศที่เป็นเหมือนตัวแทนความความเป็นอิสระ สดชื่นของตัวเอง นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จิตั้งใจทำและมีความสุขมาก ๆ ค่ะ”

ด้านพระเอกหนุ่ม ลี-ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ ก็ได้กล่าวถึงความประทับใจในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “โดยส่วนตัวผมชอบดื่มน้ำแร่ออราเป็นประจำอยู่แล้ว ยิ่งได้มาร่วมงานกับแบรนด์ที่ผมมั่นใจยิ่งทำให้ผมเต็มที่และอินกับงานนี้มาก ๆ และผมเองก็ยังประทับใจในแนวคิดการออกแบบน้องกลมกลมซึ่งเป็นลายเส้นของพี่จิมากเป็นพิเศษอีกด้วย และตามคอนเซ็ปท์ของแคมเปญ True Aura ผมก็อยากส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพยายามกับอะไรซักอย่างอยู่ ก็ขอให้มุ่งมั่นต่อไปนะครับ อย่ายอมแพ้ ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว ทุกอย่างต้องใช้ความพยายาม ใช้เวลา เป้าหมายถึงจะสำเร็จในระหว่างทางผมก็อยากให้ทุกคนเติมกำลังใจ พักเหนื่อย ดื่มออราเพื่อเพิ่มพลังใจ ให้น้องกลมๆอยู่เป็นเพื่อนในวันที่ท้อนะครับ”