อิ่มอร่อยในวันแม่ กับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสุดพรีเมียม

พิเศษ รับฟรีทันทีทุกท่าน กับอาหารจานต้อนรับกับปลาแซลมอนย่างเนื้อแน่นๆ 1 จาน ต่อท่าน พร้อมอิ่มอร่อยแบบไม่อั้นกับซิกเนเจอร์เมนูที่พลาดไม่ได้กับฟัวกราส์ ที่ผ่านการปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะ พร้อมคุณแม่ทุกท่าน รับฟรีทันที ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์

เริ่มต้นมื้อแห่งความรัก กับมุมผักเพื่อสุขภาพ SO Salad และหลากหลายขนมปัง ที่สายคาร์ปพลาดไมได้ ที่ SO Deli เอาใจคนรักอาหารทะเล กับมุมอาหารทะเลสดๆ คุณภาพพรีเมียม กับ SO Seafood Catch พร้อมหลากหลายอาหารทะเล อาทิ ปูอลาสก้า ปูม้า กุ้งทะเล หอยแมลงภู่นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ หอยหวาน และกั้ง ดื่มด่ำกับมุมออยสเตอร์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส อาทิ Fine De Claire, Belon และ Normandie อิ่มหนำกับรสชาติละมุนลิ้นกับหลากหลายซูชิ ซาชิมิ และบาร์บีคิวปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นกับหลากหลายเนื้อคุณภาพพรีเมียมให้คุณได้เลือกชิม และพลาดไม่ได้กับมุมสุดฮอตที่เตาสีแดงตั้งตระหง่ากลางร้าน นำเสนอหลากหลายเมนูจานเด็ด ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย กับเมนูไฮไลท์แกงปูใบชะพลู เสิร์ฟพร้อมข้าวมัน เอเชีย ตะวันตก จีน และมุมคาร์ฟวิ่ง ปิดท้ายมื้ออร่อยกับมุมขนมหวาน กับหลากหลายขนม ไม่ว่าจะเป็นขนมเค้ก ไอศกรีมโฮมเมด ช็อกโกแลตฟองดูว์ และอื่นๆอีกมากมาย

บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันแม่

ในวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เวลา 18:00 น. – 22:00 น.

ราคา 1,900++ บาท /ท่าน

ข้อเสนอพิเศษ เมื่อจองผ่านช่องทางออนไลน์ ราคาเพียง 1,519++ บาทสุทธิ /ท่าน

สอบถามรายละเอียด โทร 02-624-0000