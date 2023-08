คนดังร่วมเปิดเคาน์เตอร์ใหม่เรือนเวลาร่วมสมัย

สำหรับผู้ที่รักความเท่ โดดเด่น สนุก มีสีสัน อายุ 18 ปีขึ้นไป เหมาะกับ นาฬิกาพิคโต้ซึ่งมีให้เลือก 3 ขนาดคือ 30 มม. 34 มม. และ 40 มม. ตัวเรือนและสายหลากหลายดังนี้ The Italian (รุ่นสายหนังจากอิตาลี) Accents of Colour (รุ่นหลากหลายสีสัน) Back in Black (รุ่นธีมสีดำ) Jewellery Watches (รุ่นดีไซน์แบบเครื่องประดับ) Ocean Ghost (รุ่นรักษ์โลก ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลจากขยะใต้ทะเล) และรุ่นลิมิเต็ด เอดิชั่น “THE DOT” ที่มาพร้อมสายหนัง 2 เส้นในหนึ่งกล่อง

ส่วนกลุ่มที่มองหาความโก้ เท่ สง่า คลาสสิก ไม่เหมือนใคร อายุ 30 ปีขึ้นไป เหมาะกับ นาฬิกาอาร์เน่ ยาคอบเซ่น มี 4 รูปแบบ 3 ขนาดคือ 30 มม. 34 มม. และ 40 มม. ทั้งสายหนัง สายโลหะ รวมถึงแบบกำไลโลหะ ส่วนนาฬิกาแขวนผนัง อาร์เน่ ยาคอบเซ่น มี 4 ดีไซน์หน้าปัด และ 4 ขนาดให้เลือก 16 cm, 21 cm, 29 cm และ 48 cm และนาฬิกาแบบตั้งโต๊ะ/นาฬิกาปลุก