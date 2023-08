ชี้เป้ากิจกรรมสปอยแม่ช่วงวันหยุดยาว ที่ อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

เริ่มต้นปรนนิบัติคุณแม่ที่คุณรักด้วยการพาท่านมาที่ อวานีสปา ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ Avani Signature Facial ทรีตเมนต์นวดหน้า 60 นาที ที่จะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสและคืนความอ่อนเยาว์บนใบหน้าให้คุณแม่ ในราคาเพียง 1,300 บาท++ ต่อท่าน หรือ 2,400 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน พิเศษ! รับอภินันทนาการนวดศีรษะ 30 นาที สำหรับทุกท่านที่ซื้อทรีตเมนต์นี้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566

หลังจากทรีตเมนต์สบายผิวหน้าได้ผ่านพ้นไป ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการพาคุณแม่มาทานอาหารอร่อยๆ พร้อมหน้าพร้อมตากันที่ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์และเทอเรซ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 7 ของโรงแรมฯ พิเศษ! ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 เมื่อมาทานเมนู All You Can Eat รับโปรโมชั่นพิเศษมา 4 ท่าน จ่ายในราคาเพียง 3 ท่าน ให้ทั้งครอบครัวเพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารไทยร่วมสมัยและอาหารตะวันตกรสเลิศได้อย่างจุใจ เติมได้ไม่อั้นตลอด 90 นาที ในราคาสุดคุ้มเพียง 890 บาทสุทธิ ต่อท่าน ระหว่างเที่ยง – 14:30 น. หรือ 17:00 – 21:30 น. สำหรับครอบครัวไหนที่ต้องการเพิ่มความพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่สามารถเลือกรับประทานเมนูพรีเมียมในราคา 1,490 บาทสุทธิ ต่อท่าน โดยผู้สั่งเมนูพรีเมียมจะสามารถรับประทานอาหารในเมนูสแตนดาร์ดพร้อมเมนูพิเศษ อาทิ สเต็กเนื้อวากิวเสิร์ฟพร้อมซอสพริกไทยดำและผัก การ์ปัชโชเนื้อวากิว ซี่โครงหมูร้องไห้ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งสองเมนูเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (soft drinks) เติมได้ไม่อั้น

ให้ช่วงวันหยุดยาวฉลองวันแม่เป็นโอกาสที่บรรดาลูกๆ จะได้แสดงออกและตอบแทนความรักของคุณแม่ ผู้หญิงที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต ผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันที่โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-079-7555 หรืออีเมล sukhumvit.bangkok@avanihotels.com