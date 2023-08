ทายาทเอสแอนด์พี “ปรมา ไรวา” เตรียมตัวเป็นเจ้าสาว!

อีกไม่นาน บ้านเอสแอนด์พีน่าจะมีงานใหญ่อีกครั้ง ก็เมื่อวันก่อนหวานใจของสาว “นาม-ปรมา ไรวา” ทายาทรุ่นที่ 2 ของ S&P ลูกสาวคนสุดท้องของ ประเวศวุฒิ และเกษสุดา ไรวา แห่ง บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท น้องสาวคนเดียวของ เนม-ปราการ ไรวา นักร้องหนุ่มเสียงนุ่มมาดอบอุ่นจากวง Getsunova ที่มีชื่อว่า "กฤษฏิ์ สุนทรภูษิต" Design Director และ Managing Director ของ กฤษฏิ์ แอนด์ โค (Grid & Co Co., Ltd.) ทายาทบริษัท เจริญ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ “พี่กริด” ในวัย 40 ปี ผู้ซึ่งได้จับจองหัวใจสาวนามมานานถึง 9 ปี ก็สมควรแก่เวลาที่จะขอสาวเจ้าแต่งงานเสียที

หนุ่มกริดหรือที่หลายคนเรียกเขาว่า “โด่ง” นั้น จึงชักชวนเพื่อนสนิทที่รู้ใจ จัดเซอร์ไพรส์ขอน้องนามแต่งงานครั้งนี้ และในที่สุดก็สำเร็จ ท่ามกลางความปีติยินดีของบรรดาคนรอบกาย รวมทั้งน้องนามเองที่โพสต์ไว้ในไอจีว่า “หลังจากเกือบ 9 ปีของการทะเลาะกัน ไวน์หลายแก้วและรถไฟเหาะอารมณ์นับไม่ถ้วน เราอยู่ที่นี่แล้ว ขอบคุณพี่กริดที่พยายามทําให้ประหลาดใจ ในที่สุดคุณก็ประสบความสําเร็จ!”

ขอแสดงความยินดีด้วยคร่า ตื่นเต้นไปด้วยเลย หลังจากนี้ก็ช่วยนับวันรอพิธีวิวาห์หวานของว่าที่เจ้าสาวคนสวยคนนี้ ไปด้วยกัน งานนี้ เหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีในไอจีของน้องนามกันอย่างคับคั่ง

#CelebOnline #Celeb #Gossip #ปรมาไรวา #เอสแอนด์พี #S&P #แต่งงาน # กฤษฏิ์ สุนทรภูษิต