มือบอญ ศิลปินสตรีทอาร์ตไทย จัดนิทรรศการศิลปะของตัวเองที่โตเกียว

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือการที่มือบอญได้จัดนิทรรศการศิลปะของตัวเองที่โตเกียว โดยครั้งนี้เขาได้กลับมาจัดแสดง Solo Exhibition ครั้งที่ 5 ที่ GALLERY ETHER TOKYO ซึ่งสถานที่จัดแสดงนิทรรศการแห่งนี้ถือเป็นจุดที่รวมผลงานศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกที่น่าสนใจ กลางกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 5-26 สิงหาคม 2566 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “This Is Thonglor” แรงบันดาลใจจากถนนสายสำคัญของกรุงเทพฯ ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน ซึ่งงานในครั้งนี้ นับเป็นการจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของ MUEBON ที่กรุงโตเกียวอีกด้วย

“This Is Thonglor” บอกเล่าเรื่องราวของซอยทองหล่อ หรือ สุขุมวิท 55 ที่ซึ่งเป็นย่านสำคัญใจกลางเมืองหลวง และทำหน้าที่เชื่อมต่อถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานคร อย่างถนนสุขุมวิทและถนนเพชรบุรี ชื่อของซอยทองหล่อนั้นตั้งขึ้นตามชื่อของ ร.ท. ทองหล่อ ขำหิรัญ สมาชิกคณะราษฎรซึ่งกระทำการปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซอยนี้ในอดีต

โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ย่านทองหล่อแห่งนี้ได้เคยเป็นสถานที่ตั้งของกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ย่านนี้กลายเป็นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบธุรกิจของชาวญี่ปุ่น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประตูแห่งการเยี่ยมเยือนทางวัฒนธรรมก็ได้หลั่งไหลปะปน หลงใหลและพรั่งพรู ผ่านข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาหาร หนังสือ หนังการ์ตูน และดนตรีมาอย่างยาวนาน

ในปี 2020 ยุคแห่ง “Internet of Place” หรือเรียกว่า The Future of Internet ซึ่งเป็นยุค Metaverse และพร้อมก้าวเข้าสู่ “Web3” ภายใต้แนวคิด Decentralize ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ อาทิ Blockchain, AI, Big Data และ Digital Assets เช่น Cryptocurrency, NFTs (non-fungible tokens) ทำให้เกิดการผสานระหว่าง “โลกจริง” (Real World) กับ “โลกเสมือน” (Virtual World) ผู้คนมีประสบการณ์ดิจิทัลมากขึ้น จนความพร่ามัวของเส้นแบ่งทางกายภาพ กับโลกเสมือนบนดิจิทัลจะเริ่มเลือนรางจางลงทุกที

“This Is Thonglor” Solo Art Exhibition ผลงานจัดแสดงขึ้นที่ GALLERY ETHER TOKYO สถานที่จัดนิทรรศการ ที่จัดแสดงผลงานของศิลปินระดับโลกมาแล้วมากมาย อาทิ Pia Kintrup, Jeff Stevens, Ana Elisa Fernández ระหว่างวันที่ 5-26 สิงหาคม 2566 ซึ่งครั้งนี้เป็น solo Exhibition ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่โตเกียว ของ MUEBON ศิลปินชื่อดังจากประเทศไทย ที่มีทั้งผลงาน street art และ Art exhibition มาแล้วทั้งใน USA , Australia ,Russia ,London ,Norway ,Singapore รวมถึงการเป็นศิลปิน southeast Asia คนแรกที่ได้ร่วมงานกับ Hermès และงานเปิดสนาม Moscow World Cup 2018.

MUEBON เชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสโลกที่วัฒนธรรมแปลกหน้า ฝังรากและฝากเลี้ยงเติบโตพลัดถิ่นระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ของผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตจะเดินทางไปถึง โลกที่เชื่อมประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์บนระยะทาง 4,622 กม. ผ่านความหลงไหลแกล้มประทับใจใน Japan pop culture ของสยาม ภายใต้พื้นที่เกือบเสมือนจริงของศิลปะ