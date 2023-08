นิทรรศการอาร์ตสุดล้ำ พาผู้คนโบยบินไปกับฝูงปลาบนอากาศ

นิทรรศการ “FLOCK OF... Discover the supernatural nature of floating fish” เปรียบเสมือนดินแดนที่หลอมรวมกันระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการ ที่ซึ่งประสาทสัมผัสจะถูกปลุกเร้าด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ ผ่านฝูงปลาที่แหวกว่ายจากผืนน้ำขึ้นสู่ผืนฟ้า แปรเปลี่ยนจากฝูงปลาใต้น้ำขึ้นโบยบินกลางอากาศราวฝูงนกบนฟ้ากว้าง โดยการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามตัวตนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันในธรรมชาติ ที่แม้เต็มไปด้วยความแตกต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยการปรับตัวและแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของชีวิตและการดำรงอยู่

ไฮไลท์ความน่าสนใจของนิทรรศการ “FLOCK OF... Discover the supernatural nature of floating fish” จะอยู่ที่เทคโนโลยีและเทคนิคพิเศษจำนวนมากในการผลิตผลงาน โดยได้ bit.studio บริษัทเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับศิลปะ มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ล้ำลึกเหนือจินตนาการให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำผ่านเทคโนโลยี Immersive Art เช่น ซอฟต์แวร์ในการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ควบคุมปลาให้เคลื่อนไหวไปตามจุดที่กำหนด ผนวกกับเทคนิคการนำความรู้ด้านฟิสิกส์มาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเพื่อทำให้ปลาสามารถแหวกว่ายบนอากาศได้ เหนือชั้นไปกับเทคโนโลยีที่ทำให้ปลาแต่ละตัวสามารถรับรู้ตำแหน่งของปลาตัวอื่น ๆ เลียนแบบพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หลายชนิดเข้าด้วยกัน เป็นต้น โดยจัดแสดงผลงานภายในห้องโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้อมฉายภาพและแสงไปทั่วทุกมุมห้อง ทำให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างอิสระ เสมือนหลุดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกเหนือจินตนาการ ที่ทุกอย่างเป็นไปได้

​สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ “FLOCK OF... Discover the supernatural nature of floating fish” ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 15 กันยายนนี้ สามารถลงทะเบียนจองรอบเข้าชมฟรี! ได้ที่ https://bit.ly/44PUjd6

โดยในวันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้เข้าชม 2 รอบ เวลา 12.00-13.00 น. และ 18.00-19.00 น. ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้เข้าชม 3 รอบ เวลา 11.00-12.00 น., 14.30-15.30 น. และ 17.30-18.30 น. ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ชั้น 2 BTS ปุณณวิถี

เข้าร่วมชมฟรี ! เพียงแค่เป็นสมาชิก True Digital Park Life (สมัครฟรี)