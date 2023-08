เซเลบระดับเอลิสต์ต้องมนต์สะกด! บทเพลงในอดีตกับ “เดวิด ฟอสเตอร์”

ภายในงานเต็มไปด้วยกลิ่นอายของค่ำคืนแห่งความสุข ที่นำพาผู้ชมหวนรำลึกถึงเรื่องราวความหลังในอดีต พร้อมสร้างความทรงจำครั้งใหม่ที่น่าประทับใจ เริ่มต้นด้วยมนต์สะกดแห่งเสียงเปียโน ที่ขับกล่อมพาแฟนเพลงชาวไทย เข้าสู่ดินแดนแห่งเสียงดนตรี พร้อมศิลปินคุณภาพชื่อดัง ลอเรน อัลเรด (Loren Allred), พีโบ ไบรสัน (Peabo Bryson), แคทารีน แมคฟี (Katharine McPhee), บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ ไมเคิล โบลตัน (Michael Bolton) ร่วมขับร้องเพลงฮิตติดหูที่หลายคนคุ้นเคย อย่าง Never Enough, A Whole New World, Power of Love, When A Man Loves A Woman ท่ามกลางแสงสีเสียงตระการตา

งานนี้เหล่าคณะผู้บริหาร อย่าง วิวรรณ กรรณสูต, กฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ และพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงาน รัฐพล วิริยะพันธุ์ ร่วมให้การต้อนรับเหล่าเซเลบริตีจากหลากหลายวงการ และเหล่าศิลปิน ที่พร้อมใจกันมาชมคอนเสิร์ตอย่างคับคั่ง อาทิ สนั่น อังอุบลกุล และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, วิภาดา โทณวณิก, ธาดา-มยุรา เศวตศิลา, วุฒินันท์-วฤตดา ภิรมย์ภักดี, ภูวนาท คุนผลิน กับอลิสา พันธุศักดิ์ คุณผลิน และ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก เป็นต้น