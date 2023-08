เรือนเวลาหลากสไตล์ สร้างความมั่นใจบนข้อมือ

มอร์ริส ลาครัวซ์ (MAURICE LACROIX) รุ่น Aikon Master Grand Date นำคอลเลกชันนาฬิกาเรือนเท่ อย่าง Aikon Master Grand Date มาปรับโฉมด้วยการระบายสีสันใหม่ๆ ลงไป ฉุดลุคสู่ความสนุกและสดใส หน้าปัด 4 เฉดสีใหม่ เอ็กซ์คลูซีฟ นำเข้าไทยเพียง 50 เรือน

โอริส (ORIS) จับมือกับ Disney’s The Muppets Kermit the Frog รังสรรค์รุ่นไฮไลต์ ORIS ProPilot X Kermit Edition ตัวเรือนไทเทเนียม 39 มม. หน้าปัดสีเขียวได้แรงบันดาลใจจาก Kermit the Frog โดยทุกวันที่ 1 กบเคอร์มิทจะปรากฏตัวบนช่องหน้าต่าง ที่เรียกว่า ‘Kermit Day’

แกรนด์ ไซโก (Grand Seiko) รุ่น SLGC001 นาฬิกาโครโนกราฟจับเวลากลไกอัตโนมัติความถี่สูง Tentagraph ขับเคลื่อนด้วยคาลิเบอร์ 9SC5 ตัวเรือนและสายทำจากไทเทเนียมความหนาแน่นสูง หน้าปัดทำให้นึกถึงภูเขาอิวาเตะ ที่มองเห็นได้จากสตูดิโอ ชิสุกุอิชิ ของ Grand Seiko

ราโด (Rado) รุ่น “DiaStar Original Skeleton” ในวาระพิเศษครบรอบ 60 ปี วัสดุทำจากโลหะแข็ง CeramosTM เคลือบสีเทาแอนทราไซต์ ตัวเรือนโปร่ง เบา ศิลปะแห่งสเกเลตันอยู่ภายใต้คริสตัลแซฟไฟร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง กลไก R808 มี NivachronTM ที่ช่วยป้องกันสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความแม่นยำ สำรองพลังงาน 80 ชม.

คาสิโอ (Casio) เปิดตัว จี-ช็อค (G-SHOCK) GM-S110PG, GM-S2100PG และ GMA-S2100MD ขนาดกะทัดรัด หน้าปัดและตัวเรือนสีพิงค์โกลด์ โดยนำรุ่น GA-110 หน้าปัดมีมิติสะดุดตา และรุ่น GA-2100 กรอบทรงแปดเหลี่ยมมาออกแบบใหม่ให้เล็กลงและเบากว่าเดิม เป็น GM-S110PG และ GM-S2100PG กรอบโลหะโทนสีเดียว ตัวล็อกสีพิงค์โกลด์ สายเรซินสีชมพูเบจ ส่วน GMA-S2100MD หน้าปัดใช้เทคนิคการเคลือบโดยไอ (vapor deposition) สีพิงค์โกลด์ กรอบและสายใช้วัสดุเรซินแบบผิวด้าน มีสีขาว ชมพู และดำ

อูโบลท์ (HUBLOT) Big Bang Unico Sky Blue 42 มม. หน้าปัดเซรามิกสีฟ้าอ่อน เข็มชี้และเครื่องหมายบอกเวลาเรืองแสงสีขาว สกรูรูปตัว H ทั้งหกตัวบนขอบตัวเรือนเพิ่มลุคสปอร์ต กลไกโครโนกราฟ Unico คาลิเบอร์ HUB1280 ขอบตัวเรือนรวมถึงฝาหลังทำจากเซรามิกสีฟ้าอ่อน คู่กับสายผ้า Velcro พร้อมตัวล็อกสายแบบสปอร์ต และสายยางเดินลายเส้นพร้อมหัวเข็มขัดปรับได้ ผลิตเพียง 200 เรือน