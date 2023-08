อแมนด้า ออบดัม ชวนสัมผัสไอเทมกีฬาที่ lululemon แฟลกชิพสโตร์แห่งแรกในไทย

แกเร็ธ โป๊ป รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ lululemon กล่าวว่า “ในฐานะแบรนด์ที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับการเข้ามาเปิดสาขาแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสาขาที่ 100 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามาดำเนินธุรกิจในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทย และจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับคอมมูนิตี้ในประเทศไทย ในการยกระดับการใช้ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่าแนวโน้มคนไทยมีรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟเพิ่มมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่สมดุล ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราในการช่วยให้ผู้คนสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและรู้สึกเป็นตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุด”

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคอมมูนิตี้ท้องถิ่น lululemon ได้แต่งตั้งให้ ไตรภพ เหล่าอุดม ผู้ร่วมก่อตั้งไอรอนไฮฟ์ยิมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนไทยคนแรก นอกจากนี้ทาง lululemon ยังได้ร่วมงานกับ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2563 ตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ ด้านการดูแลสุขภาพจิตใจ รวมถึง คุณามาศ พรประทานเวช ผู้ส่งเสริมด้านสุขภาพ และเจ้าของกิจการร้านพอลลี่คาเฟ่

ในฐานะตัวแทนของแบรนด์ lululemon ในประเทศไทย ทั้งสามท่านจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับคอมมูนิตี้ท้องถิ่น รวมไปถึงการได้ร่วมทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยล่าสุด lululemon ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Get Into It ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการมอบประสบการณ์ในคอมมูนิตี้ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีร่วมกันแบบองค์รวมแก่คนไทย โดยผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ ได้แก่ กางเกงรุ่นยอดนิยม Align™ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกเบาสบายและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีกางเกงรุ่น ABC ที่ผลิตด้วยผ้า Utilitech™ ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการเสียดสีและยืดหยุ่นได้ถึง 4 ทิศทาง ให้ทั้งความสบาย สไตล์ที่ลงตัว และความคล่องตัวสูงสุดแก่ผู้สวมใส่