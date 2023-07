แพนทีน ชวนแฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง เผยทริคดูแลผมสุขภาพดี

หลังจากเปิดตัวแคมเปญ It’s not Luck, It’s PANTENE. ผมสวยได้อย่างหวังกับแพนทีน ไปเมื่อหลายเดือนก่อน แพนทีน ไทยแลนด์ ได้ฤกษ์ดีเฉลิมฉลองผมสวยสุขภาพดีที่ไม่ต้องพึ่งโชคชะตา จัดงาน “PANTENE BEST HAIR with Jackson Wang” พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเวิร์คช็อปการดูแลเส้นผม Pantene Hair Expert’s Tips จาก ณศิษฏ์ วันขวัญ หรือ Alexandul แฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง ที่ได้แนะนำการดูแลผม รวมไปถึงการฟื้นฟูผมเสียจากประสบการณ์การร่วมงานกับศิลปินชั้นนำในงานต่าง ๆ มาแล้วทั่วโลก

เริ่มจากหัวข้อ “How to take care of your hair” เปิดเผยประสบการณ์การรับมือกับเส้นผมในรูปแบบต่างๆ และเส้นผมที่ถูกทำลายจากการทำสี ใช้ความร้อน หรือต้นเหตุอื่นๆ ซึ่งแจ็คสัน หวัง ก็ได้แชร์ถึงประสบการณ์การเปลี่ยนสไตล์ผมของเขาที่ผ่านมาอย่างโชกโชนตลอดชีวิตการทำงานในฐานะศิลปิน จากนั้น ได้ชวนให้ทุกคนตรวจสอบความแข็งแรงของเส้นผมในช่วง “Let's check your hair up” ที่ชวนทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความเสียหายของเส้นผม และเน้นย้ำว่าสำหรับผมที่เสียมาก การใช้แชมพูและครีมนวดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้ทรีทเม้นท์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งด้วย และปิดท้ายเวิร์คช็อปด้วยช่วง “Put an end to the damage cycle with Pantene” หยุดวงจรผมเสียด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากแพนทีน ที่มีไมโคร โปร-วิตามิน ส่วนผสมนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากแพนทีน ช่วยเข้าฟื้นบำรุงผมเสีย เพิ่มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก ทำงานเพื่อซ่อมแซมและบำรุงจากภายใน จัดการปัญหาผมชี้ฟูดูไร้น้ำหนักและแห้งเสียได้เมื่อใช้งานต่อเนื่อง รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาผมเสียในอนาคต โดยผลิตภัณฑ์แชมพู ครีมนวดผม ทรีทเมนท์ และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมของแพนทีน ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกสภาพเส้นผมและทุกความต้องการ

นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องการดูแลเส้นผม ให้ผมสวย สุขภาพดี แบบไม่ต้องพึ่งโชคกันแล้ว ภายในงานยังสนุกสนานไปด้วยกิจกรรมสุดฟินจาก Spokesperson ของแพนทีน ไทยแลนด์อย่าง “แจ็คสัน หวัง” ที่ขนเซอร์ไพรส์มาให้แฟน ๆ อย่างไม่มีกั๊ก ไม่ว่าจะเป็น ซาลอนสเตชันที่ให้แฟน ๆ ได้ดูแลเส้นผมเสริมความมั่นใจกันก่อนเข้ามาส่งต่อความหวังให้กันและกัน รวมไปถึงโฟโต้บูธที่มาพร้อมกรอบลายสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะในงานเท่านั้น

แคมเปญ It’s not Luck, It’s PANTENE. ผมสวยได้อย่างหวังกับแพนทีน บอกเล่าเส้นทางความสำเร็จที่ต้องผ่านความพยายามและการฝ่าฟันอุปสรรค เช่นเดียวกับเส้นผมที่ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็สามารถฟื้นกลับมาสวยได้แบบไม่ต้องพึ่งโชคด้วยแพนทีน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ที่นำแสดงโดย แจ็คสัน หวัง ปลุกกระแสให้คนพูดถึงตัววีดิโอ รวมถึงแชร์เรื่องราวความสำเร็จของตัวเองภายใต้ #แพนทีนมีหวัง บนทวิตเตอร์ จนติดเทรนด์อันดับ 1 ตั้งแต่วันเริ่มแคมเปญ



สำหรับใครที่อยากเติมเต็มความมั่นใจในการไปต่อสู้กับภารกิจที่อยู่ข้างหน้าอย่างเต็มที่ พร้อมประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง ไปกับผมสวยสุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์แพนทีนสูตร ไมโคร โปร-วิตามิน ที่ดีที่สุดจากแพนทีน ช่วยเข้าฟื้นบำรุงผมเสีย เพิ่มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก จัดการปัญหาผมชี้ฟูดูไร้น้ำหนักและแห้งเสียได้เมื่อใช้งานต่อเนื่อง สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป หรือ P&G Official Store ทาง Shopee หรือ Lazada