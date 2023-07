‘วิน-เมธวิน’ บินลัดฟ้าสู่ “ฮ่องกง” ถ่ายภาพยนตร์เอเชียโรแมนติกเรื่องใหม่

Under Parallel Skies ซึ่งอำนวยการสร้างโดย 28 Squared Studios ร่วมกับ Two Infinity Entertainment จากฝีมือผู้กำกับมือรางวัลชาวฟิลิปปินส์อย่าง Sigrid Andrea P. Bernardo ทำการถ่ายทำในฮ่องกง เมืองที่เป็นจุดบรรจบระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก และเต็มไปด้วยทิวทัศน์เกาะแก่งสวยงามตามธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวล้ำสมัย และจะถ่ายทอดเรื่องราวความรักโรแมนติกละมุนหัวใจระหว่างสองตัวละครหลักที่รับบทโดยนักแสดงชาวไทยชื่อดังจาก เพราะเราคู่กัน หรือ 2gether The Series วิน เมธวิน และนักร้องสาวชาวฟิลิปปินส์ จาเนลลา ซัลวาดอร์

HKTB หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมทั่วโลกจะได้เต็มอิ่มไปกับวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงผ่านภาพยนตร์นานาชาติเรื่องนี้ โดยทาง HKTB จะเดินหน้าผลักดันฮ่องกงผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์และสื่อชื่อดังระดับภูมิภาคและนานาชาติในการผลิตซีรีส์ ละคร รายการวาไรตี้ และรายการสาระบันเทิงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวสุดประทับใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับเมืองแห่งนี้ด้วยตัวเอง