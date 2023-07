นันทมาลี ภิรมย์ภักดี เตรียมจัดแสดงรถเฟอร์รารี่คลาสสิกรุ่นพิเศษ

นันทมาลี ภิรมย์ภักดี และอิศเรศ จิราธิวัฒน์ เตรียมจัดแสดงรถเฟอร์รารี่คลาสสิกรุ่นพิเศษที่หาชมได้ยาก มูลค่ารวมกว่า 350ล้านบาท ในงาน Ferrari Classiche Fair 2023 ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 19-23 ก.ค. 66 โดยมี ทัพพ์นภัทร ธรรมวิวัฒน์, ภวิน อัธยาพร, ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์, ขวัญแก้ว สิริจินดา และชนิต ส่วนเศรฐษา ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์





บมจ.ไทยวาโก้ นำโดย เมธา สุภากร กก.บห. และ ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต, พงษ์สันต์ วงษ์เสริมหิรัญ ผอ.ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มอบจักรเย็บผ้า 6 คัน มูลค่า 3 แสนบาท ให้ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เพื่อนำไปฝึกอาชีพให้แก่ผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉินที่อยู่ในความดูแลของสมาคม โดยมี อุษา เลิศศรีสันทัด ผอ.สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รับมอบ



คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) คอลแลปส์ความอร่อยกับโอรีโอ ออกมาเป็น “Krispy Kreme x Oreo Doughnuts โดนัทเนื้อนุ่มเคลือบด้วยโอรีโอ เกลซ สูตรพิเศษ 3 สไตล์ ได้แก่ Chocolate Chunk made with Oreo เพลินไปกับโอรีโอครีมและโอรีโอครัมส์ด้านบน ราดช็อกโกแลตเข้มข้น, Chocolate Glazed made with Oreo โดนัทฟิล ริง เนื้อนุ่ม สอดไส้โอรีโอครีม และ Chocolate & Caramel Kreme made with Oreo คาราเมลวิปครีมผสานกับโอรีโอครีมและโอรีโอครัมส์ พร้อมโอรีโอชิ้นใหญ่ วันนี้-17 ส.ค. 66 ณ คริสปี้ ครีม ทุกสาขา