“COLOR UP” เปิดโลกสีสันผ่านการประมูลผลงานศิลปะ

COLOR UP จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 (เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูล เวลา 10.00-13.00 น. เริ่มประมูลผลงาน เวลา 14.00 น.) ณ JWD Art Space ชั้น 3 และเปิดให้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 -19.00 น. ณ JWD Art Space ชั้น 3 งานประมูลครั้งที่ 9 โดย TAAC บริษัทประมูลศิลปะชั้นนำของไทย COLOR UP เป็นการร่วมมือกับสีเดลต้าผู้เชี่ยวชาญในอาณา จักรแห่งสีซึ่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่มีชื่อเสียงและได้การยอมรับมายาวนานกว่า 40 ปี พร้อมด้วย JWD ผู้นำทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ให้บริการเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยแบบครบวงจร ทั้งจัดเก็บ ขนส่ง ดูแล และให้คำปรึกษา

ในการประมูลครั้งสำคัญนี้ได้รวบรวม 115 ชิ้นผลงานศิลปะอันยอดเยี่ยมและโดดเด่นจากศิลปินชั้นนำ โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มตามสีสันและการจับคู่ผสมผสานสร้างบรรยากาศที่แตกต่างที่ผ่าน ผลิตภัณฑ์ Delta Clean & Care Matt สีทาภายในเกรดพรีเมียม เนื้อฟิล์มสีด้าน ไม่สะท้อนแสง ที่มีกลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีหลังทาเสร็จ เหมาะกับห้องผู้อยู่อาศัยตั้งแต่เด็กอ่อนจนถึงผู้สูงอายุ มาพร้อมด้วยหลายพันเฉดสีของเดลต้าที่แบ่งกลุ่มมาไว้ คือ

ทุกล็อตที่นำออกประมูลในงาน COLOR UP เป็นผลงานศิลปะซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ในตัวตนของศิลปิน แสดงให้เห็นถึงความสามารถและเชี่ยวชาญทางศิลปะ ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ ช่วยเปิดมุมมอง สร้างความหมาย และส่งความรู้สึกผ่านถึงผู้ชมอย่างน่าจดจำ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมงานศิลปะตัวยงซึ่งกำลังมองหาผลงานชิ้นต่อไปที่คุ้มค่าสำหรับคอลเลกชั่นของคุณ หรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่กระตือรือร้นในการสำรวจความมหัศจรรย์ของโลกศิลปะและสีสัน งานประมูลครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนสำหรับทุกคน

ทำเครื่องหมายบนปฏิทินของคุณไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความงดงามของสีและผลกระทบที่ลึกซึ้งซึ่งมีต่อศิลปะและชีวิต กับงานประมูลผลงานศิลปะครั้งพิเศษ - COLOR UP

พิริยะ วัชจิตพันธ์ กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย ผู้ก่อตั้ง TAAC กล่าวว่า ผลงานทุกชิ้นซึ่งนำออกประมูลในงาน COLOR UP ล้วนมีความน่าสนใจ “บางชิ้นเราอาจจะได้เห็นเพียงครั้งเดียวในชีวิต เพราะหลังจากนั้นอาจจะถูกนำไปเก็บไว้ในคอลเล็กชั่นส่วนตัวของนักสะสม”

งานประมูลครั้งนี้มีผลงานศิลปะสำหรับทุกคน ทั้งนักสะสมมืออาชีพซึ่งต้องการเพิ่มเติมสีสันให้กับคอลเลคชั่นของตัวเอง รวมถึงมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นสะสมงานศิลปะ และอาร์ตเลิฟเวอร์ที่ไม่ควรพลาดโอกาสไปชื่นชมผลงานอันน่าทึ่ง

และเหล่านี้คือ ไฮไลท์ของผลงานที่นำออกประมูลในงาน COLOR UP ครั้งนี้

“อาร์ททอยเป็นงานศิลปะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนิยมมากในช่วงที่ผ่านมา มีงานของศิลปินชื่อดังของไทยที่อยู่ในกระแส เช่น มือบอญ (Mue Bon), เบนซิลล่า (Benzilla), ทูเชย (2CHOEY), ก้องกาน, อเล็กซ์ เฟซ ฯลฯ น่าจะเหมาะกับคนเริ่มสะสมงานศิลปะรุ่นใหม่ เพราะราคาไม่สูงมาก สำหรับนักสะสมที่เก็บงานมานานแล้ว อาร์ททอยช่วยเพิ่มสีสันให้กับคอลเลคชั่นได้ ครั้งนี้มีงานอาร์ททอยขนาดใหญ่ของ มอลลี (Molly) ซึ่งโด่งดังและสร้างประวัติศาสตร์หลายอย่างนำออกประมูลด้วย”

“ศิลปินสตรีทอาร์ทอันดับต้น ๆ ของไทย อเล็กซ์ เฟซเก่งเรื่องการใช้สเปรย์พ่นสี แต่งานที่นำออกประมูลครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เขายังมีความสามารถในการใช้พู่กันวาดสีลงบนผืนผ้าใบได้สวยงาม ภาพนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานของโมเนต์ ศาสดาสายอิมเพรสชั่นนิสม์ เขาวาดภาพบึงบัวแล้วมีเด็กสามตา “มาร์ดี” อยู่กลาง ภาพนี้เคยผ่านการประมูลในต่างประเทศและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างประเทศมาแล้ว”

“ศิลปินไทยที่ไปไกลที่สุดในแวดวงศิลปะโลกคนหนึ่ง ได้การยอมรับและมีงานออกประมูลในต่างประเทศเสมอ ๆ นทีเริ่มทำงานแอบสแตรคท์ก่อนแล้วมาเปลี่ยนไปเป็นเรียลิสติค คนจะรู้จักคุ้นเคยกันมากกับงานสติลไลฟ์ ส่วนงานยุคแรกที่เป็นแอ็บสแตรคท์ คนจะไม่ค่อยเห็นและกลายเป็นงานที่หายาก”

“ศิลปินอีกคนที่อยู่ในกระแสนิยมทั้งในและต่างประเทศ งานของเขาที่นำออกประมูลในจีนมีราคาสูงถึง 5-6 ล้านบาท งานของกิตติค่อนข้างหายาก ถ้าจะซื้อต้องต่อคิว แต่มีมาให้ประมูลในงานนี้ เป็นงานจิตรกรรมที่น่ารัก ภาพคู่รักหญิงชายถือร่มอยู่กลางสายฝน เดิมทีกิตติวาดภาพแนวแอ็บสแตรคท์ ตอนหลังพัฒนาสไตล์วาดคนตัวยืด ๆ มีสีสัน ฉูดฉาด เข้ากับสไตล์แต่งบ้านสมัยใหม่”

“ศิลปินแห่งชาติด้านภาพพิมพ์ที่ช่วงหนึ่งเคยสร้างสรรค์ผลงานบนแผ่นไม้ เป็นการวาดสี แกะสลัก และปิดทอง มีมิติตื้นลึก เป็นภาพดอกบัวแล้วมีฝูงปลาอยู่ด้านล่าง งานนี้สร้างสรรค์ตั้งแต่ปี ค.ศ 1969 ตอนหลังศิลปินหันไปทำภาพพิมพ์เป็นหลัก งานจิตรกรรมแบบนี้ที่ทำอยู่แค่ช่วงหนึ่งจึงหายาก”

“ผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ เป็นการประยุกต์งานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม่ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ภาพใบหน้าพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งสวยงามผนวกกับศิลปะมิกซ์มีเดีย นำแผ่นทองแผ่นเงินมาใช้สร้างสรรค์ กลายเป็นผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ราว 3 เมตร เป็นการนำเอาไทยประเพณีมาผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว”

“ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ สร้างสรรค์ขึ้นระหว่างอาจารย์ประเทืองเดินทางไปหาแรงบันดาลใจในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นงานชุดเดียวกับภาพที่มีชื่อเสียงซึ่งคริสตี้ส์ประมูลไปในราคาสูงเกือบ 20 ล้านบาทเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นงานที่สวยงาม หายาก ไม่ได้เห็นกันทั่วไป และราคาเริ่มต้นประมูลน่าสนใจมาก”

“ศิลปินชาวอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้วาดพอร์เทรตให้บุคคลสำคัญมากมาย ครั้งหนึ่งเคยเป็นจิตรกรประจำราชสำนักไทย วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์จากพระองค์จริงมากที่สุด งานครั้งนี้มีภาพหญิงสาวซึ่ง ระเด่น บาซูกิวาดออกมาสวยงามมีเสน่ห์มีชีวิตชีวาดูน่าหลงใหล”

“งาน Brush Stroke ที่โดดเด่น การใช้แปรงหรือพู่กันขนาดใหญ่ตวัดอย่างเร็วบนกระดาษ กลายเป็นภาพม้ากำลังกระโจนเหมือนจะพุ่งออกมาหาคนดู ภาพของอาจารย์ถวัลย์มีคนพยายามลอกเลียนแบบ มีงานปลอมออกมามาก แต่ชิ้นนี้การันตีว่าเป็นของแท้ เพราะถูกตีพิมพ์อยู่ในรวมผลงานของอาจารย์ด้วย”

“อาจารย์สุเชาว์มีสมญาว่าแวนโก๊ะเมืองไทย ท่านวาดภาพโดยใช้สีหนา ๆ แบบเดียวกับแวนโก๊ะ ในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ผลงานศิลปะที่มีความเศร้าสร้อยของอาจารย์ไม่ได้รับความสนใจนัก แต่กลายเป็นงานที่คนตามหาและมีมูลค่าสูงเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้ว สำหรับงานชิ้นที่นำออกประมูลครั้งนี้วาดด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมไทยประเพณี วาดด้วยเทคนิคสมัยใหม่ จึงดูแปลกตา ถือเป็นงานพิเศษและหายาก”

“ภาพวาดใบหน้าตัวเองของ จ่าง แซ่ตั้ง เป็นงานเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์ วาดด้วยสีโปสเตอร์ป้ายฝีแปรงอย่างรวดเร็ว การวาดหน้าตัวเองเหมือนเป็นการพิจารณาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังขาร วาดเรื่อย ๆ ในรูปแบบ เทคนิค และสีที่แตกต่าง จ่างเป็นศิลปินที่เรียนรู้ศิลปะด้วยตัวเอง เขาทดลองและค้นพบสิ่งใหม่ ในปัจจุบันงานเป็นที่ต้องการมาก พิพิธภัณฑ์ชื่อดังของโลกต่างซื้องานของเขาไปเก็บ”

Rainbow is Hope สีรุ้งคือความหวังRed is Life สีแดงคือชีวิตNude is Warmth สีนูดคือความอบอุ่นPink is Love สีชมพูคือความรักGold is Royalty สีทองคือความภักดีBlack and White is Darkness and Light สีดำขาวคือความมืดและความสว่างGreen is Growth สีเขียวคือการเติบโตBlue is Peace สีฟ้าคือความสงบYellow is Energy สีเหลืองคือสีแห่งพลังOrange is Strength สีส้มคือความเข้มแข็ง