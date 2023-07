เมซอง แบร์เช่ ปารีส มอบ Thank You Privilege ครบรอบ 9 ปีในไทย

โดยผลิตภัณฑ์เมซอง แบร์เช่ ปารีสที่ร่วมสิทธิพิเศษ Thank You Privilege จัดมาให้เลือกจุก ๆ กว่า 70 รายการ ลดสูงสุดถึง 70% ราคาเริ่มต้นเพียง 250 บาท นอกจากนี้ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 3,500 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อ ก้านกระจายความหอม คอลเลกชัน The Cube Scented Bouquet (เดอะ คิวบ์ เซ้นต์ บูเกต์) กลิ่น Lavender Fields (ลาเวนเดอร์ ฟีลส์) ในราคาเพียง 500 บาท 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์

เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger Paris) ดำเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท อีโมเซีย กรุ๊ป (Emosia Group) พัฒนานวัตกรรมเครื่องหอมบ้านมากว่า 125 ปี และได้รับตราสัญลักษณ์ EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) จากรัฐบาลฝรั่งเศส แสดงถึงผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าภูมิปัญญาของฝรั่งเศส มีความหลากหลายทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ ได้แก่ ตะเกียงน้ำหอม น้ำหอมสำหรับเติมตะกียง ก้านกระจายความหอม เทียนหอม เครื่องกระจายความหอมอัตโนมัติ คลิปน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์