ญาญ่า ชวนรักษ์โลก คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่

ภายในงานเปิดตัว “ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET” มิเนเร่ดึงแบรนด์พรีเซนเตอร์ ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ ร่วมแชร์เคล็ดลับสุขภาพดีที่ทั้งดีต่อใจและดีต่อโลก พร้อมทัพนักแสดงอย่าง ยิปโซ - อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ใบเตย - สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ ปอนด์ - ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ ภูวิน - ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน มายด์ - ณภศศิ สุรวรรณ ดาว - พิมพ์ทอง วชิราคม ตบเท้าร่วมกิจกรรมและบอกเล่าเรื่องราวรักษ์โลกในไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่ใคร ๆ ก็ทำได้ง่าย ๆ

ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ กล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับมิเนเร่ ญ่าเองก็เป็นคนที่ใส่ใจดูแลตัวเองทั้งการเลือกอาหาร ดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ แบ่งเวลาในการออกกำลังกาย และที่สำคัญเลยคือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เรียกว่าครบวงจรเหมือนขวดรักษ์โลกจาก rPET เลยค่ะ ยิ่งได้รู้ว่าในปี 2566 นี้ มิเนเร่จะช่วยชุบชีวิตขวดพลาสติกหรือลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศได้เทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬ 7,000 ตัว ยิ่งภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับโลกของเราด้วยค่ะ”

นาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า “มิเนเร่เป็นแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติมาตรฐานระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่ครบวงจร เราเปิดตัวน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ในบรรจุภัณฑ์ขวดรักษ์โลก rPET ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลรายแรกในตลาดน้ำดื่มไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาด ย่อย หลอม และขึ้นรูปกลายเป็นขวดรักษ์โลกมิเนเร่ rPET ขวดใหม่ ได้มาตรฐานสากลเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจาก อย. ไทยและตัวเม็ดพลาสติกจาก อย. สหรัฐฯ ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับคุณประโยชน์จากน้ำแร่ธรรมชาติเหมือนเช่นเคย ในขวดใหม่ที่สะอาดใสไร้สิ่งเจือปน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์ เผยไลฟ์สไตล์แบบรักษ์โลกให้เต็ม 10 แถมด้วยการใส่ใจดูแลตัวเองด้วยการเติมสิ่งดี ๆ เพื่อให้สดใสเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก ในฐานะแบรนด์พรีเซนเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ที่ใคร ๆ ก็ทำตามได้ ดังนี้

เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพราะเป็นคนที่มักเตรียมของใช้แต่ละวันให้พร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะไปเที่ยว หรือออกไปทำงาน และต้องไม่สร้างขยะในชีวิตประจำวันให้เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างขวดรักษ์โลกมิเนเร่ rPET ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของญาญ่าเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ดื่มทุกวันเพื่อเติมสิ่งดี ๆ ให้ร่างกายแล้ว ยังได้เติมสิ่งดี ๆ ให้โลกใบนี้อีกด้วย เพราะเป็นขวดที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล และสามารถนำไปรีไซเคิลมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีกไม่จำกัด เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ญาญ่าหลงรักเป็นอย่างมาก คือการปลูกต้นไม้ เพราะนอกจากจะช่วยให้บ้านดูสดชื่นมีชีวิตชีวา ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน แล้วยังช่วยฟอกอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้า แค่หันไปรอบ ๆ บ้าน ได้เห็นโทนสีเขียวจากต้นไม้ ใบไม้ และสูดอากาศที่สดชื่น ทำให้ญาญ่ารู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

กินอาหารให้สมดุลและกินให้หมดเพื่อไม่ทิ้งเป็นขยะอาหาร เพราะอาหารเป็นเรื่องสำคัญ หากกินอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพตามมา ซึ่งญาญ่ามักเลือกทานอาหารที่หลากหลาย ครบห้าหมู่ ในปริมาณที่เพียงพอกับกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละวัน เช่น ในวันที่ออกกำลังกายก็จะดื่มน้ำให้มากขึ้น เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไป และที่สำคัญคือในแต่ละมื้อต้องกินให้หมดไม่เหลือเป็นขยะอาหาร

ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน ดื่มให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว การดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นได้ถึงวันละ 10 – 12 แก้ว ช่วยส่งผลดีต่ออารมณ์ตลอดทั้งวัน และช่วยในเรื่องการนอนหลับอีกด้วย เติมความสดชื่นให้ร่างกายตั้งแต่เช้า เลือกดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ จะช่วยเติมแร่ธาตุที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ โดยสามารถดูดซึมแร่ธาตุนำไปใช้งานได้ทันที โดยเฉพาะน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ที่ช่วยเติม 10 แร่ธาตุธรรมชาติ ที่ดีต่อร่างกาย ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยิ่งมาในขวดที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล rPET ยิ่งดีต่อโลก

ยิปโซ - อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ เผยเคล็ดลับรักษ์โลกว่า ปกติมักจะพกถุงผ้าติดตัวเสมอ และใช้ถุงผ้าใส่ของต่าง ๆ เวลาช้อปปิ้ง แทนการใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งยังชอบที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Eco-friendly หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ซ้ำได้

ใบเตย สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ เผยเคล็ดลับดูแลตัวเองให้เต็ม 10 ว่า เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพ แม้จะลุยงานดึก หรือเหนื่อยมากแค่ไหน ก็ไม่ลืมดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เพื่อเติมความสดชื่น และจะพกขวดน้ำส่วนตัวไปทุกที่ พยายามเลือกดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุนำไปใช้ได้เลยทันที

ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุก ๆ สอดแทรกความรู้ของการผลิตขวดรักษ์โลก rPET และสร้างความตระหนักรู้ถึงการสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ วาฬที่สร้างมาจากขวดน้ำพลาสติกที่สื่อให้เห็นว่ามิเนเร่จะช่วยชุบชีวิตขวดพลาสติกหรือลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศได้เทียบเท่ากับน้ำหนักของวาฬ 7,000 ตัว โซน LOVE EARTH YOUR WAY ที่ยกตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์สุดฮิปมาไว้ใจกลางสยาม และสามารถเข้าไปถ่ายรูปเก๋ ๆ เพื่อนำไปติดที่ขวดรักษ์โลก มิเนเร่ แบบไม่ซ้ำใครและมีขวดเดียวบนโลก โซน BETTER TOGETHER ที่เปิดให้นำขวดพลาสติกใช้แล้วมาหย่อน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล วนกลับมาเป็นขวดรักษ์โลก rPET ต่อไป



เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการรักษ์โลก และเป็นการปิดวงจรขวดพลาสติกให้คืนชีวิตกลับมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ได้จับมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น และ GC ผู้บริหาร YOUเทิร์นแพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติก ดำเนินโครงการ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่” โดยตั้งถังรีไซเคิลมิเนเร่เพื่อเก็บขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค ส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลเพื่อนำไปทำความสะอาด ย่อย หลอม ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และขึ้นรูปกลายเป็นขวดรักษ์โลกมิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพาโลกไปต่ออย่างยั่งยืนได้ เพียงนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาหยอดตู้มิเนเร่ ที่เซเว่น อีเลฟเว่น 50 สาขาในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566