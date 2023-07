“เพลง อัศวเหม” ทำเสื้อผ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขาย!

“ขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่รักทุกคนที่มาให้กำลังใจเพลงนะคะ🥹 You all are my best supporters & it means so so so so much to me! ขอบคุณลูกค้าทุกๆ คน ทั้งจาก walk-in และ ลูกค้า online ที่ “ให้ MATTERS เป็นส่วนหนึ่งของตู้เสื้อผ้าของคุณ” นะคะ ขอบคุณที่เปิดใจ แวะมาชม pop-up booth เล็กๆ ของเรา

(แม่ค้าน้องใหม่ & มือใหม่มากๆ หากขาดตกบกพร่องตรงไหน ขออภัยไว้ ณ ที่นี้นะคะ…ความตลกคือ มาวันแรกไม่มีไฟด้วยซ้ำ แต่เพลงตั้งใจด้วยใจเกิน 100 จริงๆ นะ!)

สำหรับ MATTERS เริ่มต้นจากแค่ belief & hope ของเพลงที่เชื่อว่า “เราทุกคน” สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และยั่งยืนขึ้นของโลกของเราได้ วันนี้ นับเป็นก้าวเล็กๆ ก้าวแรกของ MATTERS ที่เพลงจะไม่มีวันลืม”

“เพลงเชื่อว่าการเปลี่ยน habit เล็กๆ น้อยๆ ประจำวันของเรา เมื่อปฏิบัติเป็นเวลานานหรือหลายๆ คน ก็สามารถทำให้เกิดคลื่นของ positive impact บนโลกของเราได้...เพียงแค่เราเปลี่ยน mindset ของเรา

MATTERS ขอเป็นเพียง 1 ในตัวเลือกของทุกคน…ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในตู้เสื้อผ้าของคุณ ที่ทุกคนจะใช้เสื้อผ้าชิ้นนี้ไปนานๆ ซึ่งมีคอลเลกชันหลักๆ คือ 1) Upcycled 2) Organic Natural Fiber 3) Deadstock

ทุกวันนี้ น่าจะยังไม่มีใครใส่เสื้อผ้า recycle หรือ เสื้อผ้ารักษ์โลกได้ 100% ในทุกๆ วัน แต่ขอแค่ให้ Matters ได้เป็น choice ในการ approach sustainable lifestyle เพราะเสื้อผ้าเราไม่ได้เป็น fast fashion ใส่ได้ยาวๆ”

CelebOnline เชื่อว่าแบรนด์นี้ต้องครองใจทุกวัยอีกต่างหาก เพราะน้องเพลงได้ นางแบบกิตติมศักดิ์ถึง 2 ท่านคือ คุณยายแจ๊สกับคุณแม่ตู่ มาพรีเซนต์ร่วมด้วย ดูแล้วน่ารักอบอุ่นแถมเชื่อว่า ยังเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆ คน หันมาแต่งกายเรียบง่ายสไตล์เท่ๆ แถมรักษ์โลกไปด้วยกันอีกด้วยคร่า

