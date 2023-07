4 เชฟกระทะเหล็ก ยกระดับมะพร้าวไทย สู่เมนูอาหารระดับเวิลด์คลาส

ตัวอย่างเมนูสุดพิเศษที่รังสรรค์โดยเหล่าเชฟจากในงาน ต้อนรับทุกท่านด้วย Welcome drink เครื่องดื่มสูตรพิเศษที่มีชื่อว่า “The Legend of Cocomax - โคโค่แม็กในตำนาน” หอมสดชื่น ผ่อนคลาย รังสรรค์โดยฝีมือ เชฟอาร์ - ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ การันตีด้วยรางวัลระดับโลกมากมายและเจ้าของแชมป์รายการศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย ซีซั่น 2 ผู้มีลูกเล่นที่แพรวพราวในการทำอาหาร ส่วนผสมหลักของเมนูนี้คือ น้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก น้ำมะพร้าวแท้ 100% หวานธรรมชาติ ไม่เติมน้ำตาล ผสมผสานกับความหวานฉ่ำ อมเปรี้ยวจากสับปะรด เพิ่มความกลมกล่อมด้วย มาลิบู (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลิ่นมะพร้าว), ทริปเปิ้ล เซค (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รสส้ม), รัมขาว หรือไลท์รัม และน้ำมะนาวคั้นสด แต่งแต้มสีสันด้วยใบมิ้นต์ สดชื่น คลายร้อนได้เป็นอย่างดี

หลังจากได้สัมผัสกับ Welcome Drink กันไปเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาลิ้มลอง Appetizer หรืออาหารเรียกน้ำย่อย เสิร์ฟพอดีคำกับ “บอน บอน หมูมีทบอล ซอสมะพร้าวทรัฟเฟิล” สูตรลับของ เชฟมาร์ติน บลูโนส ฝืมือระดับปรมาจารย์ติดดาว เริ่มที่ใส่เนยมะพร้าวในกระทะตั้งบนไฟปานกลางแล้วผัดเห็ดสับกับกระเทียมและหัวหอม ปรุงจนเห็ดนิ่ม ใส่ลงในชามผสม ปล่อยให้เย็นสนิทแล้วใส่หมูฝอย ต้นหอม พริก และหัวกะทิลงไป ผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ปั้นขนาดกำลังดี ก่อนจะเคลือบมีทบอลแต่ละลูกด้วยไฟเบอร์มะพร้าว จากนั้นพักไว้ในตู้เย็นให้เซ็ตตัวอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และนำมาทอดจนเหลืองกรอบ วางให้สะเด็ดน้ำมัน แล้วปรุงรสด้วยเกลือป่นเล็กน้อย ไฮไลต์อยู่ที่ซอสทรัฟเฟิลมะพร้าว มีกลิ่นหอมโดดเด่นและรสชาติเข้มข้นด้วยส่วนผสมของ กะทิอัมพวาที่ขาวข้นหอมมันจากการ คัดสรรวัตถุดิบมะพร้าวพันธุ์ดี ตามด้วยเนย และแป้ง ตั้งบนไฟแรงจนเดือดคนไปเรื่อยๆ ประมาณ 3 นาที จากนั้นปิดไฟ ใส่น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย และน้ำมะนาวตามชอบ ให้ความรู้สึกถึงรสชาติหอมมันของเห็ดทรัฟเฟิล และความละมุนของมะพร้าว เติมรสให้เต็มเมื่อรับประทานพร้อมกันในหนึ่งคำ

มาถึงอีกหนึ่งจานที่ภูมิใจนำเสนอ กับ Main dish เมนู “ไก่ กงฟีต์ ซอสต้มข่า” รังสรรค์ความอร่อยด้วยฝีมือของ เชฟพฤกษ์ - พฤกษ์ สัมพันธวรบุตร เชฟไทยมากฝีมือและเทคนิคชั้นเซียน เลือกนำเอาอกไก่มาตกแต่ง ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาล กะทิ ปรุงรส นำใส่เครื่องซูวี (sous vide) ใช้ความร้อนในอุณหภูมิคงที่ เพื่อให้เนื้อสัตว์ ค่อย ๆ สุกอย่างช้า ๆ ถ้าเป็นวิธีแบบโบราณ คือ การต้มในไฟอ่อนๆ ช้าๆ จนให้เนื้อสัตว์มีเท็กซ์เจอร์นุ่มฉ่ำละลายลิ้น อยู่ในซอสต้มข่า รสชาติเข้มข้นถึงใจ ด้วยส่วนผสมคุณภาพอย่าง กะทิอัมพวา เข้มข้น หอม มัน เหมือนกะทิคั้นสด เห็ดชิเมจิ ข่า ตะไคร้ พริกชี้แดง น้ำปลา น้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียก และน้ำมะนาว นำมาเคี่ยวรวมดันประมาณ 30 นาที หรือจนกว่าเห็ดจะสุกจนนิ่ม จากนั้นปั่นซอสต้มข่าให้เข้ากัน กรองละเอียด เคี่ยวต่อจนได้ความเข้มข้นที่ต้องการ ตักเสิร์ฟพร้อมมันบดร้อน ๆ ผสานรสชาติเข้ากันอย่างลงตัว

ปิดท้ายด้วยของหวานที่ไม่ควรพลาด เชฟได้ใช้ผลิตภัณฑ์ plant-based จากมะพร้าว โคโค่ มิกซ์ สำหรับรังสรรค์เครื่องดื่ม-เบเกอรี่ อย่าง ขนม Coco Tapioca Ball with Coconut Mousse (บัวลอยยัดไส้ มูสมะพร้าว) สูตรของ เชฟอ๊อฟ – ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ สุดยอดเชฟที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของวงการอาหารยุคนี้ กับ โคโค่นัท ครีมมูส ที่มีส่วนผสมของ โคมิกซ์ โคโค่นัท ครีมเมอร์ และน้ำตาลทราย ปรุงเข้าด้วยกัน ตั้งไฟกลางค่อนอ่อน อย่าให้เดือด จากนั้นละลายผงวุ้นกับน้ำเย็น พักไว้ 5 นาที แล้วใส่ลงในหม้อส่วนผสมที่ได้ตั้งไฟไว้ คนจนก้อนวุ้นละลาย ยกลงจากเตา พักไว้ให้หายร้อน จากนำ โคโค่มิกซ์ โคโค่นัท วิปปิ้งครีม ตีด้วยตะกร้อมือให้ขึ้นตั้งทรง แล้วจึงนำมาใส่ในหม้อส่วนผสมหลักที่เย็นตัวลง ตะล่อมเบา ๆ ให้เข้ากัน ตักใส่ถุงบีบแช่เย็น เสิร์ฟพร้อม Coco Tapioca Ball (บัวลอยยอดไส้) อร่อยนุ่มหนึบ จากแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด และแป้งมันฝรั่ง และนำน้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก ที่มีดีกรีรางวัลระดับโลก อย่าง Flavor of the year จากประเทศฝรั่งเศสปี 2022 มาผสมกับน้ำตาล ตั้งไฟให้ละลาย ผสมส่วนผสมแห้งเข้าด้วยกัน เติมน้ำมะพร้าว โคโค่แม็กที่เหลือลงผสม จนได้ลักษณะเป็นน้ำเชื่อม ค่อยๆ เทผสมใส่แป้ง คนให้เข้ากัน ใส่ภาชนะที่ทาน้ำมันมะพร้าวไว้ นำไปนึ่ง 20 นาที พอแป้งสุกแล้วใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปแล้วนวดให้แป้งนุ่ม จากนั้นซ่อนไส้มะพร้าวที่เคี่ยวด้วยน้ำตาลให้งวด ผัดให้พอเกาะตัว พักให้อุ่น ปั้นก้อน แช่แข็งให้เย็น แบ่งแป้งให้น้ำหนักเท่ากับไส้ กดให้เป็นแผ่นนำไส้มาห่อ คลุกด้วยมะพร้าวขูดคั่วแห้ง กลิ่นหอม จัดเสิร์ฟในลูกมะพร้าว ใครจะอดใจไหว !