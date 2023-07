“ยูนิโคล่” ชวนแต่งตัวรับลมหนาวผ่านสไตล์ สีสัน และฟังก์ชันที่เป็นคุณ สร้างเลเยอร์ในการแต่งตัว

Modern Layering เปรียบเสมือนการแต่งแต้มสีสันแต่ละสีลงบนผืนผ้าใบ ผสมผสานดีไซน์ใหม่และสไตล์เรียบง่าย สร้างอิสระของแฟชันที่ไร้ขอบเขต มาพร้อมเสื้อเชิ้ตและเสื้อถักสีสันและแพตเทิร์นที่หลากหลาย หรือ การผสมผสานระหว่างเส้นใยธรรมชาติและไอเทมแนวสปอร์ตตี้ที่ผ่านการคิดมาเป็นอย่างดี เกิดเป็นเสื้อผ้าสไตล์ Urban Outdoor ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความอบอุ่น ช่วยเติมเต็มตู้เสื้อผ้าสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของคุณ ในซีซันส์ Fall/Winter 2023 Modern นี้ Layering จะนำเสนอผ่านเลเยอร์ที่อยากให้ทดลองมิกซ์แอนด์แมตช์ความเป็นตัวตนของคุณผ่าน Modern Layering of Style, Modern Layering of Color & Texture และ Modern Layering of Texture

คลาสสิกแต่ทันสมัย แคชชวลแต่ดูเก๋ เติมเต็มตู้เสื้อผ้า เพิ่มความเป็นตัวเองและลูกเล่นใหม่ๆ สำหรับฤดูใบไม้ร่วงด้วยไอเทมผ้าถักเนื้อเงา กางเกงสไตล์ยูทิลิตี้ (Utility) และเสื้อเชิ้ตตัวนอกที่เหมาะกับช่วงต้นฤดูไบไม้ร่วง ความมีสไตล์ที่ยังคงความเบาสบายสไตล์แคชชวล

กางเกงยีนส์เอวต่ำ ทรงแบกกี้ (สีเทาเข้ม/สีเนเชอรัล/สีฟ้าอ่อน/น้ำเงิน) ทำจากผ้าคอตตอนเดนิม 100% กางเกงยีนส์เอวต่ำ ทรงหลวมที่เน้นช่วงสะโพก มาพร้อมดีไซน์กระเป๋ากางเกง 5 จุด สร้างสไตล์การแต่งตัวเก๋ๆ ด้วยขากางเกงทรงกว้าง

เสื้อคอกลมแขนยาวผ้าเจอร์ซี่โปร่ง (สีออฟไวท์/สีเทาอ่อน/สีเทา/สีดำ/สีเขียว) เนื้อผ้าโปร่งกำลังพอดี ไม่ว่าจะแต่งตัวสไตล์ไหนก็เข้าได้กับทุกลุค ด้วยเนื้อผ้าโพลีเรยอนลายนูนเข้าทรง และคุณสมบัติของเรยอนทำให้ทิ้งตัวสวย สร้างสัมผัสนุ่ม ยืดหยุ่น สบายแนบไปกับผิว

กางเกงคาร์โก้ ทรงกว้าง ขาตรง (สีเทาเข้ม/สีเนเชอรัล/สีเขียว) กางเกงทรงกว้าง ขาตรง ทำมาจากคอตตอน 100% ขอบเอวยางยืด กางเกงคาร์โก้แต่งรายละเอียดสไตล์กางเกงเวิร์คแพนท์ มีกระเป๋าด้านข้างทั้งสองข้าง และกระเป๋าด้านหลังที่พับปิดได้

เสื้อเชิ้ตผ้าบรัชทวิลล์ (สีเทา/สีดำ/สีน้ำตาล) เส้นใยขนนุ่มมอบสัมผัสนิ่ม และผิวสัมผัสด้านนอกเสื้อที่มีคุณภาพสูง แต่งกระดุมเสื้อเม็ดใหญ่ให้ความรู้สึกแบบเสื้อเชิ้ตตัวนอก มาในทรงบ๊อกซี่หลวมๆ การตัดเย็บแบบมินิมอล เหมาะกับการจับคู่กับกางเกงที่ทำมาจากเนื้อผ้าแบบเดียวกัน

กางเกงคาร์โก้จ็อกเกอร์ (สีดำ/สีน้ำตาล/สีเขียวมะกอก) กางเกงคาร์โก้จ็อกเกอร์ที่ได้แรงบันดาลมาจากกางเกงสไตล์มิลิทารี่ (Military) ทรงเนี้ยบเข้ารูป ช่วงขาสอบ รอยตะเข็บแบบยืดหยุ่น พร้อมกับขอบเอวยางยืดสวมใส่สบาย

ด้วยความหลากหลายของผ้าวูล ผ้าถัก รวมถึงเนื้อผ้าอื่นๆ ที่มอบความอบอุ่นสำหรับฤดูหนาว มาในสีสันแบบไล่เฉดแบบ Tone-on-Tone อย่างสีเทา สีเบอร์รี่ และสีออฟไวท์ การเล่นเลเยอร์ที่ทันสมัยและเรียบง่ายผ่านการสร้างสรรค์จากเนื้อผ้าและชุดสีที่ช่วยเสริมความเป็นตัวเองให้มากขึ้น

เสื้อสเวตเตอร์คอกลมผ้าตาข่ายทอแบบไร้ตะเข็บ (สีออฟไวท์/สีเทาอ่อน/สีดำ/สีน้ำตาล/สีเขียว) เสื้อสเวตเตอร์แบบแคชชวลที่มอบสัมผัสเรียบลื่น ปราศจากสัมผัสหยาบและกระด้าง แม้ทอขึ้นจากเส้นใยผ้าถักแบบตาข่ายที่ไม่เท่ากัน ลักษณะเสื้อแบบโปร่งเหมาะกับการจับคู่กับเสื้อสายเดี่ยวหรือบราท็อป

เสื้อคาร์ดิแกนโปโลผ้าเอ็กซ์ตร้าไฟน์เมอริโน ลายนูน (สีออฟไวท์/สีดำ/สีแดง/สีเบจ) เสื้อคาร์ดิแกนทำจากผ้าวูลเมอร์ริโนเนื้อละเอียดสูง 100% (ขนาดของเส้นใยอยู่ที่ประมาณ 19.5 ไมครอน) มอบความมันเงาสวย และสัมผัสนุ่มเรียบ เนื้อผ้าลายนูนเสริมลุคแบบทางการโดยไม่เน้นรูปร่างมากเกินไป เสื้อคาร์ดิแกนโปโลรุ่นใหม่ของปีนี้กลายเป็นเสื้อสเวตเตอร์อีกชิ้นที่ควรมีติดตู้

กระเป๋าสะพายไหล่ผ้าลูกฝูก (สีออฟไวท์/สีดำ/สีน้ำตาล) กระเป๋าผ้าสะพายไหล่โฉมใหม่ที่มาในเนื้อผ้าลูกฟูก เข้ากันกับสไตล์ของฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวได้อย่างยอดเยี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยมช่วยเพิ่มขนาดพื้นที่การจัดเก็บในกระเป๋าใบนี้ให้มากขึ้น ด้วยขนาดกะทัดรัดที่สามารถเก็บได้ทั้งสมาร์ทโฟนและกระเป๋าสตางค์ใบยาว ด้านในมีช่องเพิ่มความสะดวกสำหรับใส่กุญแจและของจุกจิก รูปทรงกระเป๋าเหมาะกับสไตล์แอคทีฟ ตัวกระเป๋ากุ๊นขอบเพื่อให้คงรูปทรงได้ดีแม้มีของเยอะ กลายเป็นอีกไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

กางเกงผ้าถักลายนูน แบบซักได้ (สีเทา/สีเทาเข้ม/สีเนเชอรัล/สีกากี) กางเกงผ้าถักทำจากเนื้อผ้าถักรุ่นใหม่ที่สบายกว่า ดูแลรักษาได้ง่าย ขอบเอวที่กว้างขึ้นช่วยเสริมลุคเนี้ยบให้กับบริเวณเอว เสริมทรงสวย และสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร

เสื้อสเวตเตอร์คอตั้งผ้าซูเฟลทอแบบไร้ตะเข็บ (สีขาว/สีดำ/สีแดง/สีน้ำตาล/สีน้ำเงิน) เนื้อผ้าคอตตอนผสมเส้นใยซูเฟลมอบความนุ่มและเบา ลดการระคายเคือง เทคนิคการบรัชเส้นใยให้เป็นไรขนนุ่มฟู สร้างสัมผัสแบบเรียบลื่น มีน้ำหนักเบา และสบาย ด้วยทรงคอตั้งที่มอบลุคเนี้ยบเหมาะกับสไตล์แบบคลีน

เสื้อสเวตเตอร์คอกลมผ้าซูเฟล (สีออฟไวท์/สีเทาอ่อน/สีเบจ/สีเหลือง/สีเขียว/สีกรมท่า) เสื้อสเวตเตอร์ทำจากเส้นใยซูเฟลที่มีความนุ่มและเบา ลดการระคายเคือง ด้วยเทคนิคการบรัชเส้นใยเป็นไรขน มอบความอบอุ่น สบาย และมีน้ำหนักเบา

เสื้อคาร์ดิแกนคอตั้งผ้าซูเฟล (สีออฟไวท์/สีน้ำตาล/สีกรมท่า) เสื้อคาร์ดิแกนทำจากเส้นใยซูเฟลที่มีความนุ่ม ลดการระคายเคือง ด้วยเทคนิคการบรัชเส้นใยเป็นไรขน มอบความอบอุ่น สบาย และมีน้ำหนักเบา เสื้อคาร์ดิแกนอรรถประโยชน์ที่ทอแบบ single-side ช่วยเพิ่มความหนาให้กับตัวเสื้อ บริเวณคอสามารถปลดกระดุมและพับลงมาให้เหมือนกับปกเสื้อเชิ้ต

เสื้อตัวนอกที่ผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุด และเทคโนโลยีฮีทเทคที่ครบรอบ 20 ปี ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสื้อผ้าผสานฟังก์ชันจากยูนิโคล่พร้อมปกป้องคุณจากฤดูหนาว มอบความอบอุ่นและเบาสบายอย่างมีเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าที่เพิ่มความอบอุ่นในทุกๆ วัน พร้อมเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆ ที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ

เสื้อแจ็กเก็ตดาวน์ขนเป็ด Powder Soft (สีออฟไวท์/สีเทา/สีดำ/สีเหลือง) ตัวเสื้อดีไซน์ซิปแบบซ่อน ให้ความรู้สึกที่เรียบหรู มีขอบยางยืดพร้อมตัวล็อคบริเวณชายเสื้อ เมื่อรูดชายเสื้อแล้วช่วยปรับทรงแจ็กเก็ตให้พองกลมมากขึ้น

เสื้อแจ็กเก็ตดาวน์ขนเป็ด Powder Soft (สีดำ/สีเนเชอรัล/สีน้ำตาลเข้ม) เสื้อแจ็กเก็ตเนื้อมันเงา สัมผัสนุ่ม เมื่อสวมใส่แล้วสัมผัสได้ถึงความพองของดาวน์ขนเป็ด ฮู้ดสามารถถอดออกได้ ทำให้สามารถสวมเสื้อแจ็กเก็ตในสไตล์คอตั้งได้เช่นกัน พร้อมกับความยาวเสื้อแบบพอดีๆ คลุมบริเวณสะโพก

เสื้อพาร์กาพัพพ์เทค (PUFFTECH) (สีออฟไวท์/สีเทาเข้ม/สีดำ/สีเขียวมะกอก) ดีไซน์สามมิติช่วยเพิ่มมิติของการเคลื่อนไหว ทำให้ขยับแขนได้สะดวกยิ่งขึ้น มาในทรงพอดีตัวเสริมลุคเนี้ยบ เสื้อตัวนอกภายในบุด้วยคอตตอนแพดเปี่ยมประสิทธิภาพที่ร่วมพัฒนากับโทเรย์ (Toray) มอบความอบอุ่นและคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้เสื้อแจ็กเก็ตตัวนี้ยังเหมาะกับทุกสถานการณ์ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยเปื้อนต่างๆ เพราะผิวผ้าด้านนอกผ่านการเคลือบเพื่อคงคุณสมบัติการสะท้อนหยดน้ำที่ยาวนานยิ่งขึ้น และสามารถซักด้วยมือได้ ดีไซน์เสื้อแจ็กเก็ตที่แฟชันมากขึ้นด้วยการเดินด้ายแบบพิเศษผสานกับการบุคอตตอนด้านใน เสื้อรุ่นนี้ไม่มีรอยเข็ม ด้วยการใช้วัสดุแบบ bag double weaving ทำให้ฝนและลมไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ และตัวบุคอตตอนยังอยู่ด้านในเช่นเดิม การสร้างสรรค์เสื้อตัวนอกรุ่นใหม่เกิดขึ้นได้ ด้วยอิสระด้านดีไซน์ที่ยกระดับยิ่งขึ้น

ครบรอบ 20 ปีของฮีทเทค อินเนอร์แวร์เนื้อบางที่มีฟังก์ชันเพิ่มความอบอุ่น ด้วยเทคโนโลยีที่สร้างความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของไอน้ำที่ร่างกายปล่อยออกมา และนี่เป็นเพียงตัวแทนหนึ่งจากไอเทมไลฟ์แวร์ (LifeWear) ฮีทเทค (HEATTECH) สร้างมิติใหม่ของแฟชันฤดูหนาวทั่วโลก ในโซนนี้จะนำเสนอการพัฒนาฮีทเทคที่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี 2003 ควบคู่ไปกับเรื่องราวของแฟชันและยูนิโคล่

เสื้อฮีทเทคคอเต่า อัลตร้าไลท์ (สีออฟไวท์/สีเทา/สีเทาเข้ม/สีดำ/สีส้ม/สีเขียว/สีม่วง) เส้นใยฮีทเทครุ่นใหม่เกิดจากการรวมกันของผ้าถักและเส้นใยอัลตร้าไฟน์เนื้อนุ่มเข้าด้วยกัน มอบทั้งความเรียบลื่นที่ยอดเยี่ยมและความนุ่ม บางแต่อบอุ่น ด้วยเนื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม มาพร้อมคุณสมบัติในการดูดซับและกักเก็บความร้อน ในขณะเดียวกันยังลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่น เนื้อผ้าแห้งไว คืนรูป และมีคุณสมบัติในการกักเก็บความชุ่มชื้น เนื้อผ้ายืดพิเศษทำให้เคลื่อนไหวได้สะดวกแม้จะแต่งตัวแบบเลเยอร์ นอกจากนี้ยังพิมพ์ขั้นตอนการดูแลรักษาลงบนเนื้อผ้าแทนการติดป้ายแบบเดิม

เสื้อยืดฮีทเทคเอ็กซ์ตร้าวอร์มคอเต่า ไร้ตะเข็บลายนูน (สีออฟไวท์/สีเทา/สีดำ/สีชมพู/สีเหลือง/สีน้ำเงิน)การถักทอเส้นใยแบบบวงกลมด้วยเครื่องทอผ้าแบบพิเศษช่วยสร้างชั้นของอากาศ เส้นใยที่ได้เป็นทรงกลม มอบสัมผัสนุ่มและอบอุ่น รูปทรงแบบไร้ตะเข็บทำให้เสื้อบางและเบา ได้ความรู้สึกสบายแนบไปกับผิว ปีนี้มีการปรับปรุงเรื่องของการทอเส้นใยเพื่อลดการเกิดขุยผ้า

เสื้อยืดฮีทเทคเอ็กซ์ตร้าวอร์มคอกลม ผ้าคอตตอนวาฟเฟิล (สีออฟไวท์/สีดำ/สีไวน์/สีเบจ/สีเขียวมะกอก/สีเทาเข้ม) เนื้อผ้าวาฟเฟิลเน้นลุคแบบแคชชวล ทำจากผ้าคอตตอน 100% ทำให้สัมผัสด้านในของเสื้อสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยดีไซน์พิเศษ ทำให้ไม่เห็นแขนเสื้อแม้จะสวมเป็นเสื้อตัวใน นอกจากนี้ยังสามารถใส่เป็นเสื้อตัวนอกเดี่ยวๆ ได้เช่นกัน การแต่งตัวแบบเล่นเลเยอร์กับเสื้อเชิ้ตช่วยเพิ่มลูกเล่นสีสันบริเวณคอเสื้อ ในปีนี้จึงเพิ่มสีสันใหม่ๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์มิลิทารี่ (Military) อย่างสีเบจ สีกากี และสีไวน์ เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับการจับคู่เสื้อผ้าของผู้ชายมากขึ้น