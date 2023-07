เปิดกรุ 11 หนุ่มของ ‘เทย์เลอร์ สวิฟต์’ หลังเลิกราสัมพันธ์รักถูกแฉในเนื้อเพลง

“เทย์เลอร์ สวิฟต์” นอกจากจะอู้ฟู่กับงานเพลงและคอนเสิร์ตรอบโลกแล้ว ความสวยและรวยรักของเธอก็อู้ฟู่ไม่แพ้กัน เธอเป็นนักร้องที่ได้ชื่อว่า ผลงานเพลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์รักและการเลิกราของเธอ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บทเพลงของเธอมักเกี่ยวข้องกับผู้ชาย หลายคนเป็นดารามีชื่อเสียง แต่ส่วนใหญ่คบหาผูกพันกันเพียงไม่กี่เดือน พวกเขาเหล่านั้นเป็นใครกันบ้าง ตามไปดูกัน...

เป็นนักร้องหนุ่มที่เธอคบหาในปี 2008 และสัมพันธ์รักก็ยุติลงในช่วงไม่กี่เดือน แต่ก็มีเรื่องราวพอสำหรับเนื้อเพลง อย่าง ‘Forever & Always’ ‘Last Kiss’ ‘Better Than Revenge’ และ Mr. Perfectly Fine’ ซึ่งล้วนเกี่ยวพันกับโจนาส ผู้ชายที่บอกเลิกสวิฟต์ทางโทรศัพท์ ปัจจุบันนักร้องหนุ่มวัย 33 ใช้ชีวิตคู่อยู่กับ “โซฟี เทอร์เนอร์” นักแสดงจาก ‘Game of Thrones’ และมีลูกด้วยกันสองคน

ปี 2009 สวิฟต์เป็นนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์เรื่อง ‘Hannah Montana : The Movie’ ทำให้ได้รู้จักกับนักแสดงหนุ่ม “ลูคัส ทิลล์” ที่ไม่นานเขาก็ไปปรากฏตัวอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลง ‘You Belong with Me’ ของเธอ แต่ท้ายที่สุดแล้วก็คบหากันเพียงช่วงสั้นๆ

เสียงหัวเราะของสวิฟต์กลับมาอีกครั้ง เมื่อเจอหนุ่มชื่อเดียวกัน ระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘Valentine’s Day’ (2010) แต่ก็จบลงในเวลาไม่กี่เดือน ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอไม่ได้ตกหลุมรักเขาเหมือนที่เขาตกหลุมรักเธอ ปีเดียวกันนั้น สวิฟต์ออกผลงานเพลงใหม่ ‘Back to December’ เป็นการขอโทษเลาต์เนอร์ ล่าสุด หลังทัวร์คอนเสิร์ต ‘The Eras’ ในแคนซัสซิตี ทั้งคู่ได้พบกันอีกครั้ง คราวนี้เลาต์เนอร์พาภรรยาที่ชื่อ “เทย์เลอร์ (โดม) เลาต์เนอร์” มาด้วย เป็นการพบกันของ “เทย์เลอร์” ทั้งสามคน

ปี 2010 เขาทำงานร่วมกับสวิฟต์ในเพลง ‘Half of My Heart’ แล้วร่วมหัวจมท้ายกันในเวลาไม่กี่เดือน และน่าจะเป็นความรักที่แย่ เพราะต่อมาสวิฟต์เอาคืนเขาด้วยเพลง ‘Dear John’ ที่พูดถึงเขาในแง่ไม่ดี “จอห์นที่รัก ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้ว ตอนนี้มันผิดไปแล้ว / คุณไม่คิดว่าอายุสิบเก้ายังเด็กเกินไปไหม / ที่จะเล่นเกมพลิ้วตอนที่ฉันรักคุณมาก / ฉันน่าจะรู้” ฝ่ายเมเยอร์เรียกว่าเป็น “การแต่งเพลงราคาถูก” ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Rolling Stone

หนุ่มของสวิฟต์ช่วงสั้นๆ ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2010 ที่รักหวานกลายเป็นข่าวพาดหัวในฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 หลังจากที่สวิฟต์นำเพลง ‘All Too Well’ มาออกใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นระหว่างเธอกับกิลเลนฮาล ครั้งนั้นนักแสดงหนุ่มบอกเลิกทาง SMS โดยอ้างเรื่องอายุที่ต่างกันมาก สวิฟต์อายุน้อยกว่าเขา 9 ปี ส่วนเพลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิลเลนฮาลยังมี ‘We Are Never Getting Back Together’ ‘State of Grace’ และ ‘The Moment I Knew’

ปี 2012 สวิฟต์วางเบ็ดดักสมาชิกตระกูลเคนเนดี “คอเนอร์ เคนเนดี” เป็นหลานชายของ “บ็อบบี้ เคนเนดี” ทั้งคู่คบหากันอยู่นานหลายเดือน ขณะนั้นเขาอายุ 18 อ่อนกว่าเธอ 5 ปี สวิฟต์ผู้ชื่นชมตระกูลเคนเนดี ได้แต่งเพลง ‘Starlight’ ในอัลบัม ‘Red’ ให้กับบ็อบบี้ และอีเธล เคนเนดี หลังจากที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว

ช่วงปลายปี 2015 สวิฟต์ปรากฏตัวข้างกายของ “แฮร์รี สไตล์ส” และเหมือนกับทุกครั้ง ที่สัมพันธ์รักมักจะมีอายุแค่สามเดือน จากนั้นก็จางหาย เหลือแต่รอยแค้นบางๆ ที่เธอเอาคืนด้วยเพลงฮิต ‘We Are Never Getting Back Together’ ซึ่งเธอร่ำร้องบนเวทีงานประกาศรางวัลแกรมมี ด้วยสำเนียงบริติชอังกฤษ โดยมีสไตล์สนั่งอยู่ในฮอลล์นั้นด้วย

ดีเจหนุ่มสกอตเป็นหนึ่งในแฟนเก่าของสวิฟต์ ออกเดตกันประมาณหนึ่งปี และแชร์ภาพคู่บนอินสตาแกรม แต่แล้ว “เอลลี กูลดิง” นักร้องสาวอังกฤษก็เข้ามาแทรกการแยกทางของสวิฟต์และแฮร์ริส จึงมาถึงในเดือนมีนาคม 2016

หลังเลิกรากับแฮร์ริสได้ไม่กี่เดือน สวิฟต์ก็พบคู่ควงใหม่เป็นนักแสดง “ทอม ฮิดเดิลสตัน” ตอนนั้นหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นแผนพีอาร์ที่จับคู่กัน เธอกำลังทำอัลบัมเพลงใหม่ ส่วนเขารับบทในเอ็มวี ทั้งคู่สวีทออกสื่อ โพสต์ภาพถ่ายคู่ลงอินสตาแกรม ที่ปาร์ตี้ชายหาดเขายังสวมเสื้อยืดที่มีตัวอักษร ‘I ♥TS’ ความสัมพันธ์ราบรื่นถึงสามเดือน แล้วก็แยกทางกันเหมือนเคย เหลือไว้แต่เพลง ‘Getaway Car’ ที่สวิฟต์แต่งให้กับสัมพันธ์รักครั้งนั้น

นักแสดงหนุ่มอังกฤษอยู่ข้างกายสวิฟต์มาตั้งแต่ปี 2017 ยาวนานเกือบหกปี ทั้งคู่คบกันเงียบๆ “ฉันตกหลุมรักใครสักคนที่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและสมดุล” สวิฟต์เคยกล่าวในหนังสารคดี ‘Miss Americana’ ของ Netflix เมื่อปี 2020 อัลวินอายุน้อยกว่าเธอ 2 ปี และเคยร่วมทำงานกับเธอในอัลบัมเพลง ‘Evermore’ ‘Folklore’ และ ‘Midnights’ ภายใต้นามแฝง “วิลเลียม โบเวอรี” เมื่อปีที่แล้วมีข่าวซุบซิบว่าแอบหมั้นกันเงียบๆ แต่ในช่วงเดือนเมษายนของปีนี้กลับมีข่าวว่าแยกทางกันแล้ว

นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษ เป็นคู่ควงระยะสั้นออกเดตกันไม่ถึงหนึ่งเดือน หลังจากที่สวิฟต์เลิกรากับโจ อัลวิน และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คู่เดตคนใหม่ก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว ด้วยเหตุผลว่าทั้งคู่มีภารกิจติดพัน ไม่มีเวลาให้กัน ทั้งยังเข้ากันไม่ได้ แต่ไม่ระบุว่าใครเลิกกันก่อน