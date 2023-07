“กลัฟ-ต่อ” พาเช็กอินบวกฟินด้วย AR สุดล้ำที่ “เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ” ใจกลางเยาวราช

กลัฟ คณาวุฒิ พรีเซนเตอร์ “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์” ที่ได้สวมบทบาริสต้า นำกาแฟที่สุดของเอสเปรสโซสไตล์ไทยมาเสิร์ฟให้ได้ชิมในงาน กล่าวว่า “สูตรใหม่นี้ เนสกาแฟพัฒนาออกมาอย่างดี อร่อยถูกใจผมมากครับ โดยเฉพาะนมพร่องมันเนยคุณภาพดีที่เพิ่มเข้ามา ตอนที่ลองชิมก็ชอบมาก อร่อยเข้มกาแฟเอสเปรสโซแบบที่คนไทยอย่างเราชอบ มีความกลมกล่อม ความอร่อย ความนัวมากกว่าสูตรเดิม เรียกว่านี่เป็นกาแฟเอสเปรสโซไทยที่ดีที่สุด คิดว่าถูกใจทุกคนแน่นอน การชงก็ง่ายมาก อร่อยทุกซอง อร่อยทุกครั้งที่ชงครับ นี่แหละครับ ความอร่อยแบบเข้มพร้อมบวก ผมดื่มแล้วก็จะไปเที่ยวซึมซับธรรมชาติ บวกกับการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลบ้าง เหมือนกับสโลแกนของผลิตภัณฑ์ “เข้มพร้อมบวก” กับกิจกรรมดี ๆ ในทุกแพสชันที่ชอบ”

นอกจากนี้ยังมี ต่อ ธนภพ เป็นตัวแทนแก๊งพรีเซนเตอร์เนสกาแฟมาร่วมแสดงความยินดีและกล่าวว่า “ผมเป็นคอกาแฟสายชิลรักอิสระและเติมความสดชื่นให้ชีวิตเต็มที่ทุกวัน วันนี้พอได้มาสัมผัสการเปิดตัวสูตรใหม่และได้เห็นความอลังการความล้ำสมัยของ “เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ” แล้ว ประทับใจมากครับ อยากเดินชมดื่มด่ำบรรยากาศในทุกโซนเลย แล้วก็ได้ชิมสูตรใหม่นี้แล้ว ส่วนตัวชอบมากเลย เชื่อว่าโดนใจคนรักเนสกาแฟและเป็นกาแฟของคนรุ่นใหม่แน่นอนครับ”

เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความเข้มหอมของที่สุดเอสเปรสโซสไตล์ไทย ซึ่งเป็นนิยามความเข้มใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เนสกาแฟจึงได้เนรมิตพื้นที่สำหรับคอกาแฟขึ้นมาโดยเฉพาะ โดย “เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์ คลับ” เป็นคลับของคนรักเอสเปรสโซที่ตั้งอยู่ในอาคาร 3 ชั้น ในย่านเยาวราช (ตรงข้ามโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ)นำเสนอเรื่องราวความเชี่ยวชาญในการรังสรรค์ที่สุดของกาแฟเอสเปรสโซสไตล์ไทย “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์” ซองเขียว สูตรใหม่ อย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน โดยใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาสร้างความตื่นตาตื่นใจในการมอบประสบการณ์การดื่มด่ำกาแฟรูปแบบใหม่ในแนวตั้ง ควบคู่ไปกับการเปิดตัว เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ สูตรใหม่ ใน 3 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 - The Best Ingredients โซนที่ยกไร่กาแฟมาให้ทุกคนได้สัมผัสแบบ 4D Experience ทั้งเสียง กลิ่น บรรยากาศ เสมือนจริง ได้ฟีลบรรยากาศและกลิ่นอายการปลูกกาแฟชั้นดี บอกเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบที่ดีที่สุด ตลอดจนเรียนรู้วิธีการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกและการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟคุณภาพสองสายพันธุ์ ทั้งโรบัสต้าและอาราบิก้า ที่ได้รับมาตรฐานความยั่งยืน 4C พร้อมด้วย The Journey of The Best Espresso ตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางการรังสรรค์กาแฟเอสเปรสโซที่ดีที่สุดผ่านเทคโนโลยี Mapping แบบอินเตอร์แอคทีฟสุดล้ำในห้องมืด กับทุก ๆ ขั้นตอนที่ดีที่สุด ตั้งแต่วินาทีที่เก็บเกี่ยว การคั่ว และการคิดค้นสูตรใหม่ เพื่อรังสรรค์กาแฟเอสเปรสโซในซองที่ดีที่สุดของเนสกาแฟ และเก็บภาพสนุก ๆ เท่ ๆ กับห้อง Immersive Espresso Bubble ที่นำเสนอเรื่องราวของนมพร่องมันเนยคุณภาพดี หนึ่งในส่วนผสมสำคัญเพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมอร่อยนัว ผ่านการตกแต่งเป็นบับเบิ้ลฟองนมผสานกาแฟในแก้วเนสกาแฟ และยังมีบอลลูนล่องลอยในห้องแบบ 4D

โซนที่ 2 - The Best Process เปิดประสบการณ์ใหม่กับเครื่องคั่วกาแฟขนาดใหญ่ ที่จะได้เห็นถึงกระบวนการคั่วที่พิถีพิถัน โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เพราะการคั่วเมล็ดกาแฟที่ดีให้หอมอร่อยไม่ใช่เรื่องง่าย จากนั้นทุกคนจะได้ลองบดกาแฟ ซึ่งจะเห็นว่า มันไม่ง่ายกว่าที่จะได้ผงกาแฟที่ละเอียด ซึ่งสูตรใหม่นี้ใช้กาแฟคั่วบดละเอียดโดยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของเนสกาแฟ ผสานส่วนผสมทุกชนิดอย่างลงตัว กลายเป็น เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ซองเขียว สูตรใหม่

โซนที่ 3 - The Best Espresso ดื่มด่ำที่สุดของเอสเปรสโซสไตล์ไทยกับ “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์” ซองเขียว สูตรใหม่ เอสเปรสโซสูตรที่ดีที่สุด อร่อยที่สุด จากเนสกาแฟ รสชาติกาแฟที่อร่อย ลงตัว มีกลิ่นหอมของกาแฟคั่วสดใหม่ เป็นเอสเปรสโซสไตล์ไทยที่มีรสชาติที่อร่อยที่สุด ถูกปากคนรุ่นใหม่และคอกาแฟไทย หลังจากที่ได้เดินชมขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ง The Best Ingredients และ The Best Process แล้ว ทุกคนก็ได้เข้ามาสู่บาร์ของคาเฟ่สุดชิก ในบรรยากาศการดื่มด่ำกาแฟสไตล์โมเดิร์นคูล พร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกาแฟชิล ๆ ใน 2 เมนูพิเศษ ได้แก่ Signature Thai Hot Espresso เมนูเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ซองเขียว สูตรใหม่ แบบชงร้อน ๆ ซึ่งเป็น Signature ของคลับ และ Made My Day, ES YENN เป็นกาแฟเอสเปรสโซเย็นสไตล์ไทย ที่เราอยากให้ทุกคนมาสัมผัสความกลมกล่อมอร่อยที่สุดด้วยกัน