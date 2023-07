BOULTON นาฬิกาสุดคลาสสิกที่ถูกประดับบนข้อมือของอินเดียนา โจนส์

นาฬิกา Hamilton ปรากฎและอยู่กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดมามากกว่า 90 ปีแล้ว ตัวละครที่โดดเด่นต่างใส่นาฬิกา Hamilton ซึ่งเป็นการเพิ่มมิติใหม่แห่งการถ่ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร์ ด้วยการเพิ่มความสมจริงให้กับพล็อตเรื่องและตัวเอก และนาฬิกา Hamilton ก็กลับมาปรากฏบนข้อมือของนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในโลกภาพยนตร์อีกครั้ง แบรนด์ Hamilton ได้ทำงานร่วมกันกับคุณ Ben Wilkinson จากทีมพร็อพอย่างใกล้ชิดในภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อรับรองว่านาฬิกาจะเข้ากันกับช่วงเวลาของคอสตูมที่คุณ Joanna Johnston ออกแบบอย่างไม่มีสะดุด

นอกจากแส้และหมวกทรงฟีดอร่าแล้ว นาฬิการุ่น Boulton ของ Hamilton ยังถ่ายทอดความเป็นตัวตนของอินเดียนา โจนส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อินดี้เป็นคนใฝ่รู้และมีคุณธรรม และเป็นที่เลื่องลือว่ามีความสามารถพิเศษในการเอาตัวรอดจากภยันตรายได้อย่างหวุดหวิด ในภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones and the Dial of Destiny นาฬิการุ่น Boulton ของ Hamilton ก็อยู่ในทุกช่วงเวลาที่เขาต้องรับมือกับการผจญภัยครั้งใหม่ไปด้วย และแม้แต่ เรนัลโด เพื่อนผู้จงรักภักดีของอินดี้ ก็สวมนาฬิการุ่น Khaki Navy Scuba เช่นกัน ถือได้ว่านาฬิกาแบรนด์ Hamilton สองเรือนนี้ก็เป็นดาราภาพยนตร์ด้วยตนเอง

นาฬิการุ่น Boulton ของ Hamilton ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในยุค 1940s ถือเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของคอลเล็กชันนาฬิกาคลาสสิกของอเมริกา นาฬิการุ่น Boulton ซึ่งผ่านการแปลงโฉมใหม่หลายต่อหลายครั้ง ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงความเป็นตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมมนและการนำสุนทรียศาสตร์สไตล์ Arc Deco เข้าสู่โลกยุคปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ หน้าปัดสีขาว พร้อมหน้าปัดย่อยที่สองขนาดเล็กและตัวเลขแบบอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้นาฬิกาคลาสสิกรุ่นนี้ผสมผสานมรดกที่มีมาอย่างยาวนานของ Hamilton เข้ากับความแม่นยำในการทำนาฬิกาแบบสวิสที่ทันสมัยที่สุด

นาฬิการุ่น Khaki Navy Scuba ซึ่งทนทานและสามารถใช้งานได้หลากหลาย พร้อมที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ทรหดบนข้อมือคุณหรือเข้าฉากในภาพยนตร์แล้ว นาฬิกาที่พร้อมผจญภัยรุ่นนี้มีหลายขนาดและหลายสไตล์ และเข้ากันกับทุกบรรยากาศ

ตำนานอมตะ นาฬิกา Boulton อันเป็นเอกลักษณ์ของ @hamiltonwatch จากยุค 1940s ปรากฏตัวบนข้อมือของอินเดียนา โจนส์ ที่แสดงโดยแฮร์ริสัน ฟอร์ด ซึ่งจะหวนคืนจอเงินในวันที่ 30 มิถุนายน ในภาพยนตร์เรื่อง “Indiana Jones and the Dial of Destiny” #hamiltonwatch