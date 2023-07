เทรนด์ผม Y2K มาแรงส์! ทำสีแล้วต้องดูแลถึงหนังศรีษะ

วันนี้ สิริภัทร พิลาสาว ซีอีโอร้าน Take Care Salon of Beauty ซาลอนที่ให้บริการด้านความงามแบบครบวงจรสไตล์ญี่ปุ่น Omotenashi ซึ่งก่อตั้ง โดย สุวรรณา ซาโต้ และเปิดให้บริการมากว่า 29 ปีแล้ว จะมาแนะนำวิธีบำรุงเส้นผมถึงหนังศีรษะว่า “การทำสีผมเป็นเทรนด์ฮิตที่มาแรง แต่สารเคมีจากสีอาจทำร้ายหนังศีรษะและเส้นผมได้ จึงควรบำรุงดูแลทั้งที่บ้าน หรือทำทรีตเมนต์ที่ร้านทำผมที่ได้มาตรฐาน เพื่อรักษาและให้เส้นผมยังสามารถทำสีและเคมีต่างๆ ได้อีกเรื่อยๆ แบบไม่ต้องกลัวหลุดร่วงหรือเสีย สำหรับที่ร้านมีผลิตภัณฑ์ทำสีผม อย่าง inoa ที่เป็นออร์แกนิก ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด”

ทรีตเมนต์หนังศีรษะและเส้นผม ป้องกันผมร่วง ขจัดรังแค กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ขจัดสิ่งอุดตันจากรูขุมขนและผ่อนคลาย โดยใช้เครื่องมือจากสิงค์โปร์, บริการ Fusio Dose Treatment เป็นทรีตเมนต์สุดพรีเมียมจากแบรนด์ระดับโลก อย่าง Kerastase ที่เข้าฟื้นบำรุงเส้นผมได้ถึงโครงสร้างภายใน และบริการ Fiole PurificaPRO Hair Treatment นวัตกรรมจากญี่ปุ่น ดูแลผมเสียจากสารเคมี ความร้อน มลภาวะ ให้นุ่มสลวย มีน้ำหนัก สุขภาพดี เหมาะกับทุกสภาพผม อยู่ได้นาน 1 เดือน

สำหรับวิธีการดูแลผมสวยให้สุขภาพดี ควรหลีกเลี่ยงการทำเคมีที่มีสารรุนแรงต่อเส้นผมและหนังศีรษะ หมั่นทำทรีตเมนต์บำรุงอย่างล้ำลึก ไม่สระผมโดยการขยี้ที่หนังศีรษะและเส้นผมแบบรุนแรง เพราะจะเป็นการทำให้เกล็ดผมถูกทำร้าย ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ต้องมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เส้นผมและหนังศีรษะของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี”

Take Care Salon of Beauty มี 10 สาขาได้แก่ สุขุมวิท 19, เทอร์มินอล21, สยามพารากอน, สีลมคอมเพล็กซ์, แฟชั่นไอส์แลนด์, สุขุมวิท 35 (สุภาพสตรี), สุขุมวิท 35 (One Man Club), เอ็มควอเทียร์, เจ อเวนิว และเซ็นจูรี่ อ่อนนุช