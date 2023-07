ณัฐพล จุฬางกูร นำทีมผู้จัดและนักแสดง คว้า 3 รางวัล ASIA TOP AWARDS 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ณัฐพล จุฬางกูร รองประธานกลุ่ม ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น และ ประธานบริหาร ซัมมิท วินด์มิลล์ กรุ๊ป ที่มีธุรกิจหลากหลายประเภท ร่วม 100 บริษัท ที่ได้รับ รางวัล BEST BUSINESS LEADER จากงาน ASIA TOP AWARDS 2023 และนอกจากนั้น หลังจากที่ได้ขยายธุรกิจสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว ณัฐพลได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดละคร ร่วมกับ เอก รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์ ในนามบริษัท ACTTARCTION ENTERTAINMENT โดยการผลิตละครสาย วายน้ำดี LAPLUIE THE SERIES “ฝนตกครั้งนั้น ฉันรักเธอ” ออกอากาศที่ช่อง ONE 31 ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนดูและแฟนคลับ ด้วยกระแสนิยม ที่ขึ้นทวิตเตอร์อันดับ 1 ติดต่อกันหลายสัปดาห์ ก็นำพาละครเรื่องเข้าไปนี้คว้ารางวัลระดับเอเชีย ได้ถึง 2 รางวัล จาก เวที ASIA TOP AWARDS 2023 คือรางวัล POPULAR Y SERIES และ POPULAR COUPLE Y SERIES ( คู่จิ้นที่เป็นกระแส โดย พี พีรวิชญ์ พลอยนำพล และไตเติ้ล ธนธร เสนางคนิกร) โดยงาน ASIA TOP AWAEDS 2023 จัด ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อค่ำวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

สำหรับงาน Asia Top Awards 2023 จัดขึ้นโดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA) เพื่อเชิดชูบุคคลอันทรงเกียรติที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งเอเชีย โดยมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมองเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคนในทวีปเอเชีย จนเกิดเป็นความร่วมมือกันในรูปแบบขององค์กรร่วมที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยมองเห็น ศักยภาพทั้ง 5 ด้านของเอเชีย ที่ประกอบไปด้วย ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านวัฒนธรรมกับ Soft power ซึ่งทุกด้านต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้บุคลากรอันทรงคุณค่าในการพิจารณา คัดสรร คัดเลือก เพื่อให้ได้ “บุคคลอันทรงเกียรติ” ที่จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ดังกล่าว

เรียกว่าประสบความสำเร็จมากทั้งตัวบุคคลและธุรกิจ ปี 2023 นี้นับเป็นปีทองของ ณัฐพล จุฬางกูร อีกปีก็ว่าได้