พาชมเสน่ห์ต้นมะกอกโอลีฟในงาน “Olive in the Garden”

เพื่อให้เหล่าเพื่อนบ้านย่านพระราม 9 ได้สัมผัสเสน่ห์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ร่วมกับ La Primavera ผู้นำเข้าต้นมะกอกโอลีฟจากยุโรป เปิดพื้นที่สีเขียวในงาน “Olive in the Garden” เนรมิตรสวนต้นมะกอกโอลีฟสายพันธุ์เด่น ทั้งขนาดเล็กอายุน้อย ไปจนถึงขนาดใหญ่อายุร้อยปี มาจัดแสดงให้ชื่นชมความงดงามหลากหลายต้นอายุรวมกว่า 5,000 ปี เต็มอิ่มตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 20.00 น. บริเวณ ลานไนน์ สแควร์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

สำหรับต้นมะกอกโอลีฟสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยม มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องความสวยงาม และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์หลัก ได้แก่

1.Leccino (เลค-ชิ-โน) สายพันธุ์จากประเทศอิตาลี ลักษณะการแตกใบเป็นระเบียบ มีลักษณะทรงพุ่มสวยงาม ลำต้นยาวสูง เหมาะกับการตกแต่งคาเฟ่ หรือบ้านสไตล์มินิมอล ให้ความรู้สึกเรียบง่าย สบายตา

2.Hojiblanca (โอ-จิ-บลัง-ก้า) สายพันธุ์จากประเทศสเปน ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ด้วยลักษณะที่โดดเด่น ทั้งเรื่องใบที่สีเขียว อม เทา (Silver green) และลวดลายเปลือกไม้ที่มีความอิสระ ผิวเปลือกลำต้นหนามีมิติซับซ้อน เมื่อยิ่งอายุมากขึ้น ลำต้นจะเริ่มบิดเกลียว ทำให้เกิดโพรง มีเสน่ห์ชวนมองได้ไม่เบื่อ

3. Farga (ฟรา-ก้า) สายพันธุ์จากประเทศสเปน ลำต้นจะสูงใหญ่ และบิดเป็นเกลียว มีการแผ่กิ่งก้านสาขาที่กว้างกว่าในทุกๆ สายพันธุ์ เนื่องจากถิ่นที่อยู่ มักพบได้ในป่าลึกและหนาแน่น ทำให้ลำต้นยืดสูงเพื่อปรับสภาพในการดำรงชีวิต และด้วยลักษณะที่สวยงามราวมีเวทมนต์ สายพันธุ์นี้จึงถูกพบในฉากภาพยนต์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ บ่อยๆ อีกด้วย

แม้อยู่ในเมืองร้อน วิธีการดูแลต้นมะกอกโอลีฟก็ไม่ยุ่งยาก เพียงรดน้ำในช่วงเช้าพอประมาณไม่ชุ่มเปียกจนเกินไป วางต้นไม้ตำแหน่งที่โดนแดดเต็มวัน หรือโดนแดดในช่วงเช้า และแดดรำไรในช่วงบ่าย ใช้ดินผสมพีชมอส หรือดินใบก้ามปูเพื่อระบายน้ำในดินได้ดี และสามารถใช้ปุ๋ยสูตร 20-20-20 ฉีดบำรุงดินและใบเร่งการเจริญเติบโตได้ทุกๆ 7-10 วัน โดยยังมีความเชื่อว่าเมื่อต้นมะกอกโอลีฟเจริญเติบโตอย่างดี จะช่วยส่งเสริมผู้เลี้ยงและผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ด้านโชคลาภ สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว สงบสุข อีกทั้งนำพาความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตอีกด้วย

ร่วมชื่นชมความสวยงามตามกาลเวลา ของต้นมะกอกโลลีฟในงาน “Olive in the Garden” ห้ามพลาดสิทธิพิเศษดีๆ จากสมาชิกแอพพลิเคชั่น MBK Plus เพียงใช้ใบเสร็จการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 มูลค่า 600 บาทขึ้นไป + 1 MBK Point สามารถมาลงชื่อภายในงานลุ้นรางวัล "ต้นมะกอกโอลีฟ" จาก La Primavera (จำนวน 3 รางวัลตลอดรายการ) โดยจะมีการจับรางวัลในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566