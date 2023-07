“ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์” แนะนำตัวช่วยในการนอน

“ชาริช เฮลท์” (Sharich Health) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบรนด์ SHARISMA (ชาริชมา) นำโดย ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ Founder & Chief Happiness Officer และอภิชาติ ลีนุตพงษ์ Co-Founder & Chief Executive Officer บริษัท ชาริช เฮลท์ จำกัด จัดงาน “Best Wellness Essentials to Improve Your Quality of Life by Sharisma” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด SharisRelax ศาสตร์แห่งการผ่อนคลาย ตัวช่วยที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกการนอนหลับให้เปี่ยมประสิทธิภาพ อีกทั้งยกระดับสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ส่งผลต่อเช้าวันใหม่ที่สดใส กระปรี้กระเปร่า ช่วยให้มีสมาธิในการเรียนรู้และจดจำได้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย สารสกัดพิเศษ อย่าง พรมมิและเชอรีทาร์ต ที่ช่วยผ่อนคลายและเพิ่มเมลาโทนินตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และในยุโรป ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล HACCP และ GHPs

ภายในงานมีคนดังเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, อัครรัฐ วรรณรัตน์, ทัตวร สุกัณศีล, ภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์, พลอยนภัส เชษฐกุลรัตน์, เมลนีย์ ศิรจินดาภิรมย์ และจุฬาลักษณ์ ผลภิภม