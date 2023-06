รวมตัวคนรุ่นใหม่ร่วมฉลองเปิดโครงการมิกซ์ยูสใจกลางอารีย์

ซึ่งภายในงานเปิดบ้านต้อนรับอย่างเป็นทางการครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งงาน ทั้งคลาสสอนออกกำลังกายจากสตูดิโอชื่อดัง Absolute และร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย อาทิ Crack and Co, LA CABRA, Oikos, E-PIA, SUSHI KOGE, The Spicy House, Muine, Luigi และ Italasia พร้อมทั้งสถานเสริมความงามครบวงจร อาทิ A-LISTIC Clinic, Organic fresh Place, Bright Dental Studio, AMEYOKO cut club, Do dream Hair, Face Gallery Clinic, Urban Luxe Wellness and Spa ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองการเปิดตึกอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญให้กับย่านอารีย์แห่งนี้ ที่โครงการวานิช เพลซ อารีย์

วานิชเพลซอารีย์เป็นตัวเลือกสำหรับกลุ่มบริษัทที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตั้งแต่เข้างานไปจนถึงเลิกงาน เพราะเชื่อว่าการที่บุคลากรมีความสุขในการทำงาน จะส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี จึงอยากให้อาคารสำนักงานแห่งนี้เป็นเหมือนต้นน้ำที่จะหล่อเลี้ยงทุกบริษัทให้เจอกับคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม

นอกจากนี้ภายในโครงการวานิชเพลซ อารีย์ ยังมี วานิช วิลเลจ (Vanit Village) อาคารรีเทล 4 ชั้น ติดริมถนนพหลโยธิน เป็นศูนย์กลางการรวมตัวแห่งใหม่ของย่านอารีย์ มีที่จอดรถสะดวกสบายสำหรับลูกค้า วานิช วิลเลจ ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนเพื่อทำกิจกรรมส่วนตัว อีกทั้งยังมีร้านอาหารชื่อดังมากมายพร้อมให้บริการ อาทิ OIKOS, E-PIA, Sushi Koge, The Spicy House, Muine, Luigi, Kouen Premium Buffet และ Italasia หรือจะเป็นคาเฟ่ก็มีให้เลือกหลากหลาย เช่น LA Cabra และ Crack and Co รวมไปถึงฟิตเนสสุดฮอตอย่าง Absolute สำหรับสายชอบออกกำลังกาย ทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาที่สามารถใช้ร่วมกับเพื่อนหลังเลิกงาน หรือพาครอบครัวมารับประทานอาหารในวันหยุด ถือได้ว่าโครงการวานิช เพลซ อารีย์ และวานิช วิลเลจ สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนทำงานรุ่นใหม่ในย่านอารีย์ได้อย่างแน่นอน